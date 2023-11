Pablo Marentes ofrecerá homenaje al gran José José

En el Centro Cultural Roberto Cantoral

En compañía de la Big Band Jazz de México el 1 de diciembre

Arturo Arellano

La renombrada orquesta fundada en el año 1999 en la ciudad de México y considerada la más importante en Latinoamérica, La Big Band Jazz de México se une con Pablo Marentes para rendir un espectacular homenaje al más grande de todos los tiempos, el maestro José José, la cita será este próximo viernes 1 de diciembre en punto de las 20:30 horas en el Centro Cultural Roberto Cantoral.

Pablo Marentes en entrevista para DIARIO IMAGEN nos comentó “Estamos junto con mis amigos de la Big Band Jazz de México en una fusión en homenaje al más grande interprete que ha dado este hermoso país que es México. Me da orgullo compartir el escenario con este tipo de artistas, con un gran trabajo consagrado, y que mejor sea para rendir tributo a José José. Es una gran oportunidad y un placer enorme”.

Celebra que el mismo público fue quien le pidió que buscará a la orquesta para hacer algo “y por fin se ha dado, hemos elegido el repertorio en conjunto, la Big Band tiene sus temas de homenaje al Príncipe de la Canción y yo también, entonces juntamos ahí lo mejor de cada uno, para satisfacer a todo el público en materia musical. Porque para ser un concierto completo del maestro necesitaríamos más de tres días completos, pero en esta ocasión tenemos lo que creemos es de lo mejor, ‘El triste’, ‘40 y 20’, ‘La nave del olvido’, ‘Almohada’, entre otras”.

En ese tenor, reconoce que “Tengo varias canciones que me gustan de José José, pero a mí me gusta ‘El príncipe’, ‘Insaciable amante’, ‘Si me dejas ahora’, entre otras, son las que me emocionan y todas son con arreglos completamente nuevos, hay medleys incluso, hechos desde cero por Ernesto Ramos, es algo para la satisfacción del público”.

Y refiere que “Lo que a mí me gustaría, lo que trato de darle a la gente, es algo novedoso, en base a mi personalidad, esto es un homenaje, un tributo, no es una imitación. Hay mucho respeto para el público y para el maestro, entonces será mi estilo, mi esencia, no me visto como él, no camino como él, se trata de un homenaje con mi propio sello y con frescura”.

Destaca que a José José le gustaba la Big Band “De hecho grabó con Big Band y en sus conciertos cantaba en ese formato, hay videos que lo constatan, donde incluso ponía ‘New York, New York’, en su repertorio, entre otros temas de Frank Sinatra, daba un break de sus éxitos y cantaba esos temas de los ochentas”.

Sobre lo que va a suceder en El Cantoral, refirió “Va a ser un concierto muy elegante. Eso es lo que hace que yo esté tan emocionado y comprometido, porque la Big Band Jazz de México se ha destacado por participar con artistas como Carlos Cuevas, Alex Lora, Daniel Boaventura y ahora me contemplan, es un concierto que será un parteaguas en mi carrera”.

Se reconoció como una persona muy inquieta “me gusta estar en creatividad y movimiento, hablando con mi equipo de producción, esperamos hacer más cosas con la Big Band Jazz de México, estaría increíble una gira juntos, llevarlo a Centroamérica, por ejemplo, en Guatemala tengo pláticas con productores para llevar el concepto, también a Costa Rica, El Salvador, pero antes queremos recorrer México”.

Los boletos ya se encuentran a la venta en el sistema Ticketmaster.com.mx y en las taquillas del Centro Cultural Roberto Cantoral. No te pierdas dos horas de música interpretada de manera magistral por la mejor Big Band de Latinoamérica acompañados por una de las voces promesas más jóvenes de nuestro país.

