Ebrard, otra vez rechazado

Desde el portal

Ángel Soriano

En forma simultánea, el ex canciller Marcelo Ebrard fue desmentido por la coordinadora del Comité Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, y por el líder de Morena, Mario Delgado, en su afirmación de que con su permanencia en Morena se le reconoce su liderazgo como representante de la segunda fuerza política al interior del partido en el poder.

Sheinbaum y Mario Delgado indicaron que no están permitidas las corrientes, las tribus ni las corrientes para no terminar igual que el PRD, y que Morena es un movimiento único, sin cuotas de cuates o de amigos, pues por encima de todo está el interés del pueblo de México y no de intereses personales o facciosos, por lo tanto no es cierto el reconocimiento de su corriente política.

Ebrard, al aceptar permanecer en Morena, dio por hecho de que su fuerza política que lo ubicó como aspirante presidencial -que es permanente-, le permitirá negociar posiciones, tanto en la administración pública como en el Congreso de la Unión, lo que quiere decir que compartirá el poder con quien resulte triunfador o triunfadora en los comicios de 2024.

Desde luego que Ebrard no ignora que el poder no se comparte y que, de acuerdo a la Constitución, la máxima responsabilidad en la conducción de los destinos del país es del Presidente de la República como Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y titular del Ejecutivo federal y hasta ahora no existe la figura de vicepresidente o jefe de Gobierno a lo que aspiraría Ebrard.

TURBULENCIAS

Entrega Jesús Romero informe al Congreso

En medio de protestas del magisterio -que no fue recibido por la titular de la Segob, Luisa María Alcalde-, el secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, entregó el primer informe de Gobierno de Salomón Jara Cruz al Congreso local y estuvo retenido, junto con legisladores, invitados y periodistas, al interior de las instalaciones legislativas en San Raymundo Jalpan, como es tradicional que ocurra en Oaxaca en este tipo de eventos… El presidente Andrés Manuel López Obrador conoció -aunque ya lo sabe desde hace tiempo- la situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa, que desde hace décadas se encuentra secuestrada por dirigentes políticos que han hecho de la institución un instrumento de presión y de caja chica para financiar sus actividades. El gobernador Rubén Rocha manifestó que el interés de su gobierno es que los recursos públicos se destinen para los fines que marca la Ley y ya se investiga los manejos de anteriores rectores, como Héctor Cuén, Jesús Madueña Malova y Eulogio Guerra, con el objeto de deslindar responsabilidades… México se encuentra bien posicionado en materia económica y por lo tanto jugara un papel fundamental durante el Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico 2023 que se inicia este jueves en San Francisco, derivado de la fortaleza del peso, la disminución del empleo y sobre todo porque se ha colocado en primer lugar en la relación comercial con Estados Unidos, desplazando a China y a Canadá, señalo el presidente Andrés Manuel López Obrador que sostendrá reuniones bilaterales con Joe Biden, Xi Jping y Justin Trudeau, con quienes adelanto, sostendrá acuerdos muy importantes para nuestro país… La deuda con el fisco del empresario Ricardo Salinas Pliego aumento a 26 mmdp, informó en Sinaloa el presidente López Obrador quien dijo que la solución al diferendo la darán los tribunales, en tanto el poderoso empresario sigue su arremetida en contra del Gobierno de la IV-T para que, de acuerdo a la vieja y efectiva práctica, mediante presiones pueda evadir su responsabilidad de cumplir con sus obligaciones fiscales y seguir acumulando riquezas y privilegios.

