Badiraguato sí, Acapulco no

Espacio Electoral

Eleazar Flores

SU GUSTO ES-. Como para parar en seco a sus “POCOS” críticos y satisfacción de sus muchos opinadores militantes, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy claro al declarar que a Badiraguato hasta podrá regresar pronto, en tanto que a Acapulco no, por cuidar la INVESTIDURA PRESIDENCIAL.

El mandatario tiene toda la razón, pues en Badiraguato se siente como en casa, al contar con muchos y viejos conocidos, mientras que en el DEVASTADO ACAPULCO las cosas siguen no igual, pero mejorando poco, no con la velocidad que los medios del Estado difunden —canales 11, 14 y 22—, por lo que si quiere conocer la realidad, lea, escuche y vea noticieros de los medios privados.

Esos medios privados que posiblemente se prestarían para difundir algunas inconformidades de posibles PROVOCADORES para reclamar al Presidente las desatenciones y falta de apoyos suficientes que mitiguen la carencia de lo más básico -agua y quitar la basura-, ángulos de denuncia de esos medios, pero con voces de mujeres y hombres que perdieron todo o casi todo por culpa del huracán “Otis”.

Incluso pudiera darse el caso de CONTRATAR a algunos INCONFORMES y que la televisión los grabara reclamando apoyos, y después difundirlos como lo comentó el comandante del equipo guinda en su BREVE mañanera del martes pasado, de poco más de tres horas.

“YO NO SOY ANDRÉS MANUEL, soy el Presidente de la República y tengo que cuidar la INVESTIDURA PRESIDENCIAL”, dijo palabras más palabras menos el tabasqueño, siempre celoso de que no se le falta al respeto, lástima que en sentido contrario, él sí pueda lanzar dardos a todas las personas divergentes a sus personalísimos estilos de, hablar, insultar y “gobernar”.

Seguramente si recorriera la zona realmente devastada de Acapulco, los afectados le reclamarían al mandatario su ausencia, como la tuvieron luego del huracán Otis, tanto la presidenta municipal de Acapulco, la ex perredista Abelina López Rodríguez, como la gobernadora Evelyn Salgado… bueno, ambas sí llegaron “PUNTUALMENTE” DOS SEMANAS DESPUÉS, la segunda incluso acompañada de PAPÁ SALGADO MACEDONIO, que según las malas lenguas, es quien realmente gobierna.

Todas esas posibles escenas de inconformidad de acapulqueños afectados el Presidente de la República no las tendría jamás en Sinaloa y mucho menos en Badiraguato, donde según escenas de tomas televisivas, es recibido con mucho afecto por sus habitantes, para quien el originario de Macuspana es CUIDAR LA INVESTIDURA PRESIDENCIAL.

No, no es broma, pues experto en eso de la comunicación política, López Obrador sabe que esas “tomas” forman parte de los noticieros televisivos que cubren no sólo el país entero, también llegan a varias naciones centro y sudamericanas, habitantes y hasta gobiernos que forman parte importante de la CLIENTELA AFÍN al mexicano.

elefa44@gmail.com