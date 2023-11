Morena y Marcelo

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El desenlace de la vida político de Marcelo Ebrard, seguida por semanas, resultó que sorprendió a muchos y a otros no. Marcelo Ebrard decidió quedarse para dar la batalla desde dentro. Lo que no calculó Ebrard fue la respuesta que recibió después de la bienvenida y los abrazos que le dieron los dirigentes. Aterrizamos en la realidad. La realidad es que en el partido sólo manda uno.

La declaración de Claudia Sheinbaum y Mario Delgado pinta en todo como ven las cosas dentro de Morena. En Morena no hay fuerzas. En Morena no puede haber corrientes, Marcelo Ebrard “no puede ser la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, porque Morena es una sola fuerza”, precisó Claudia Sheinbaum.

Marcelo Ebrard hizo su recorrido por los medios de comunicación principalmente radio, en donde aseguró que su grupo “El Camino de México” sería una segunda fuerza dentro del partido. Luego de que el ex canciller afirmara que tras las reuniones que sostuvo con la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación y dueña del bastón de mando del movimiento, implica que su grupo sea reconocido como la segunda fuerza dentro de Morena.

La contestación de Claudia fue simple, afirmó que los estatutos señalan que la afiliación al partido “es individual y directa”, no por agrupaciones.

La Coordinadora y virtual candidata de Morena transmitió por Facebook un mensaje en donde salió al paso sobre las críticas de que recibió un “bastón de caramelo”. Claudia señaló que en esos comentarios hay mucha misoginia y afirmó que tener la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación es una gran responsabilidad.

En relación de la declaración de Marcelo de “Somos la segunda fuerza dentro de Morena y debemos ser tratados como tales”, Sheinbaum declaró: No puede ser ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta fuerza porque Morena es una sola fuerza, entonces qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero cuando se creó Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual y directamente dice que no puede haber corrientes.

Claudia dijo que en la reciente elección de candidatos a gobernadores ella llevó el bastón de mando sin favoritos.

Por su parte, Mario Delgado, quien fuera mano derecha de Marcelo, señaló que dentro del partido no hay corrientes ni cuotas y quien quiera participar tendrá que someterse a las encuestas y de paso recordó lo dicho por su jefe, de que el partido no le pertenece a nadie sino a todos.

Acapulco y sus dificultades

El gobierno federal pareciera que quiere desaparecer Acapulco porque no deja de tundirle. Hace unos días publicó en el Diario Oficial de la Federación, (POF) la conclusión de declaratoria de Emergencia para Acapulco y Coyuca de Benítez, por no permanecer las condiciones que provocaron los daños y no existir riesgo para la población.

Ahora Caminos y Puentes Federales (Capufe) informó que el Fondo Nacional de Infraestructura dio instrucciones para que a partir de este miércoles 15 de noviembre de 2023 haya una actualización al alza de 3% para las tarifas en las autopistas en México, incluyendo la México- Acapulco.

Increíble que el gobierno deje a la deriva a la población y le complique la restructuración del puerto. Debería de mantener el tránsito libre por las autopistas que llegan al puerto, que está devastado, para facilitar la ayuda y el suministro de materiales para su reconstrucción.

Apuntes

Paso inadvertido, pero la Auditoría Superior de la Federación, (ASF) en la revisión del gasto de la Cuenta Pública del 2022, en tiempos de Delfina Gómez al frente de la SEP, encontró anomalías por 12 mil millones de pesos en diversos programas de esta dependencia que la parecer no reportó si se aplicó presupuesto para alimentos y la extensión de la jornada educativa, con lo que se pretendió sustituir el programa de Escuelas de Tiempo Completo. La SEP evadió comprobar el gasto de 12 mil 874 millones de pesos que se distribuyeron con el programa La Escuela es Nuestra, reportó la ASF.

Finalmente, la UNAM concluyó exitosamente con la renovación de su rector, eligiendo a un doctor en historia Leonardo Lomelí Vanegas, que se despeñaba con Secretario General, lo que indica que el camino continuará con cambios pero sin sorpresas.

Este asunto no le cayó muy bien al presidente López, quien señaló que el nuevo Rector de la UNAM es parte del “mismo grupo” en la máxima casa de estudios, por lo que no ve ningún cambio, cuestión que tiene toda la razón. Sostuvo que en ese grupo están los ex consejeros del Instituto Nacional Electoral, y académicos de la UNAM, Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. López Obrador sostuvo que Lomelí también forma parte del grupo que ha “dominado” la Facultad de Economía de la UNAM y que, criticó, nunca se opuso a la política neoliberal. No obstante, el Jefe del Ejecutivo deseó que el nuevo rector se distinga de quienes lo antecedieron y demuestre que es distinto.

El presidente AMLO asistirá increíblemente asistirá en California, Estados Unidos, al Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacifico (APEC) y se reunirá con el presidente Jon Biden, para asuntos de migración y sin duda lo que más le preocupa a nuestros vecinos, el tema del narcotráfico. Los congresistas demócratas preparan una iniciativa para actuar en contra del narco mexicano. Así las cosas, hasta pronto.

