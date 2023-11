Xóchitl Gálvez se despide del Senado, segura de que regresará como Presidenta

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Dos senadores de Morena que se han distinguido por ejercer su libertad de pensamiento y de expresión, Martha Lucía (Malú) Mícher Camarena y Alejandro Rojas Díaz Durán, rompieron el bloqueo que armaron en torno de la senadora y candidata de oposición a la Presidencia de la República Xóchitl Gálvez Ruiz.

Esto ocurrió durante la sesión de ayer del Senado de la República, en la cual los asuntos centrales fueron tres renuncias, la del ministro de la Suprema Corte de Justicia Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y de las senadoras Verónica Delgadillo García, de MC, y la mencionada Xóchitl Gálvez. Formalmente, las legisladoras solicitaron licencia, pero como las dos aspiran a cargos que estarán en disputa en las votaciones del venidero 2 de junio, ya no regresarán a tiempo para participar en otras sesiones, pues el próximo periodo legislativo terminará dos días antes, el 31 de mayo y, a partir del 1 de septiembre estarán en funciones los legisladores elegidos en esos comicios.

Después de encendido debate, el pleno del Senado concedió la licencia solicitada por el ministro ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, con 63 votos a favor y 43 en contra, de los miembros del frente opositor, PAN, PRI y PRD, a los que se sumaron los legisladores del Bloque Independiente y de MC.

Los opositores alegaron inútilmente que Zaldívar no cumple con el requisito constitucional de dejar su cargo por causas graves, pues como el mismo ahora ex ministro reveló deja al máximo tribunal del país para incorporarse al equipo de campaña de la candidata de la llamada Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo. Pero al final se impuso el número, pues para autorizar la renuncia —previamente aceptada por el presidente Andrés Manuel López Obrador— no se requiere mayoría calificada.

Al manifestar su desacuerdo con la posibilidad de aceptar la renuncia de Zaldívar, el senador panista Damián Zepeda señaló que no se puede obligar a nadie a estar en donde ya no quiere, pero advirtió que no avalaría la renuncia con su voto porque ello sería una “salida digna” y advirtió que la Corte no es un “trampolín político de nadie”.

“Lo mejor que le puede pasar a la Corte es que Arturo Zaldívar ya no sea ministro porque si no tenía causa justificada grave para pedir su renuncia hoy sí se tiene, el señor ya no es independiente”, acusó.

Por su parte, la legisladora priista Claudia Edith Anaya Mota indicó que si el ministro Arturo Zaldívar quería renunciar debería también renunciar a ser ministro en retiro y no gozar de los beneficios al no haber concluido el periodo para el que fue elegido.

“Que renuncie a todas las prestaciones, aquí no hay causa grave, hay una causa personal. Votaré en contra, no estoy en favor de estas renuncias que sólo ponen en evidencia el poder corruptor de la Presidencia”, sostuvo la legisladora al denunciar que “todavía ni sale y ya anda en campaña presidencial”.

En este debate el aspecto sobresaliente fue que a las voces inconformes se sumaron los senadores de Morena Malú Micher —quien le aconsejó no someterse al paternalismo— y Rojas Díaz Durán.

Como lo ratificó en un mensaje en redes sociales, el legislador “moreno” destacó que el jurista cercano a la 4T debía ser sancionado como lo establece el artículo 101 de la Constitución, debido a que deja su cargo para aceptar el trabajo que le encargó la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México de formular la próxima reforma al Poder Judicial.

Zaldívar, dijo el senador, “debe ser sancionado quitándole las prestaciones, los beneficios y su pensión. Esa es la sanción que amerita la violación constitucional que el hoy ministro que solicita su renuncia está haciendo”.

Rojas Díaz Durán recordó que los senadores deben defender y cumplir con la Constitución, por lo que demandó sus compañeros de la llamada Cuarta Transformación no aprobar la renuncia de Zaldívar.

Además, pidió al Poder Judicial de la Federación (PJF) que sancione a Zaldívar porque su renuncia tiene como objetivo orquestar una nueva embestida en contra de este Poder del Estado mexicano.

“La pretensión de algunos miembros de mi partido es que la próxima reforma del Poder Judicial de la Federación pase por desaparecer a la Suprema Corte de Justicia, de instaurar un tribunal constitucional partidista como brazo político para que en vez de que haya justicia simplemente haya un brazo ejecutor al servicio del poder presidencial”, subrayó.

Propone López Obrador a una incondicional

para ocupar la vacante en la Suprema Corte

Indirectamente, desde los altos niveles del Ejecutivo ha trascendido que el inquilino de Palacio Nacional no esperará a que se apruebe la reforma constitucional que Sheinbaum encargó al ex ministro Zaldívar, pues desde ahora pretende asegurarse el control de la Suprema Corte de Justicia y aprovechará la vacante que deja este ministro para colocar a otra incondicional en el tribunal constitucional.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el miércoles enviará la terna de candidatas para sustituir al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, pero no se dieron a conocer los nombres, pues todavía no se aprobaba la renuncia.

Asimismo, informó que ya eligió a las tres propuestas que enviará al Senado de la República y detalló que las tres serán mujeres. “Tres mujeres vamos a proponer y que el senado elija”, declaró este lunes durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

No obstante, fuentes allegadas a Palacio Nacional han adelantado de que la terna que enviará López Obrador al Senado la integran Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos González.

Alcalde Luján es miembro de una familia muy cercana al político de Macuspana, pues su madre Bertha Luján Uranga presidió el Consejo Nacional de Morena, y su hermana Luisa María es secretaria de Gobernación. Bertha María ha sido asesora jurídica de la Cofepris y representante legal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como delegada en Chihuahua.

Lenia Batres Guadarrama es consejera adjunta de Legislación y Estudios Normativos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), ha sido candidata de Morena a la alcaldía Benito Juárez, y diputada federal por el mismo partido.

Ríos González es titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y fue también consejera jurídica del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México.

El sentimiento se desató en el Senado

por la solicitud de licencia de Xóchitl Gálvez

Como es tradicional en las cámaras del Congreso de la Unión, cuando los legisladores solicitan licencia para dejar su cargo, sobre todo cuando se da por seguro que no retornarán, se improvisa una ronda de oradores para dedicar buenos deseos a los que se van y para destacar sus supuestas o reales virtudes.

Esto se repitió ayer, al despedirse la virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), la mencionada Xóchitl Gálvez, pero la mayoría de la llamada Cuarta Transformación se cuidó de sumarse a los elogios de la que será la rival de su abanderada, Claudia Sheinbaum.

La emotividad empezó con el mensaje de despedida de la política hidalguense, que ha puesto de moda usar vestidos regionales mexicanos, por lo que todas sus compañeras del PAN y algunas de otros partidos se presentaron ayer ataviadas con huipiles, quexquemetls y blusas y faldas bordadas.

“Compañeros de Morena, estoy segura de que el próximo sexenio serán oposición, pero no seremos tan malos como ustedes lo fueron”, dirigió a la bancada del partido guinda, a la que recordó que juntos votaron a favor de llevar a la Constitución los programas sociales.

“Ni un paso atrás, ni un peso atrás para apoyar a los más lo necesitan, hay que fortalecer los programas sociales”, destacó en su mensaje.

Como complemento, Gálvez presentó en esa misma sesión dos iniciativas de reformas constitucionales, y les encomendó a sus ahora excompañeros aprobarlas, pues ella ya no estará presente.

“Ahí se las encargo de corazón”, dijo Gálvez.

Una de las iniciativas consiste en crear la figura de Gobierno de Coalición como un instrumento de gobernabilidad democrática. La segunda, retoma una propuesta ya presentada por el bloque opositor: que la pensión para adultos mayores sea a partir de los 60 años

riparcangel@hotmail.com