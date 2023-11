Milei alienta la división regional

Ángel Soriano

El triunfo del derechista Javier Milei en Argentina ha alentado a la derecha regional que celebra su éxito electoral y sus irracionales propuestas económicas, basadas en una mayor subordinación a la economía y política estadunidense, rechazando un modelo nacionalista más apegado a los intereses del pueblo y entregado a los grupos extranjeros.

Bien definida su postura y sus exabruptos, encontró respaldo amplio en un sector de la derecha de su país y del extranjero, principalmente en México a cuya causa se sumaron ex presidentes y poderosos empresarios y políticos en ascenso que consideran que su triunfo electoral estimulará los propios a unos meses de los comicios federales en nuestro país.

Desde luego que las características son diferentes. Se acaba de conmemorar un aniversario más de la Revolución Mexicana, que dio sustento a gobiernos nacionalistas que sustentaron derechos de los mexicanos sobre sus tierras, bosques y aguas, sobre los minerales y la soberanía nacional, pero que lamentablemente fueron torcidos por gobiernos neoliberales con las consecuencias a la vista.

Si bien se respeta la decisión del pueblo argentino al elegir a un político derechista seguidor de Trump, de ninguna manera podrá dirigir ni estimular otras naciones para que hagan lo mismo. El nacionalismo, la soberanía nacional y la independencia están por encima de los triunfos pasajeros de un dirigente a las causas del imperialismo voraz alejado de los intereses populares.

TURBULENCIAS

Democracia de cúpula

La decisión de excluir al alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, en la lucha por la nominación del candidato del FAM al gobierno de la Ciudad de México, exhibió una vez más que la democracia que se practica en los partidos es de cúpula, de acuerdos, de negociación entre los dirigentes, a espaldas de la militancia que sólo ve cómo se reparten el botín de los cargos públicos. Los partidos han dejado de representar los intereses populares para mantener el dedazo y la imposición que nunca ha desaparecido… En esa ruta, la abanderada de la alianza Morena-PT-PVEM a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum, en sus 17 puntos dados a conocer durante el acto donde recibió la acreditación como candidata única, ratificó su decisión de continuar con las mega obras del presidente Andrés Manuel López Obrador y la defensa de la IV Transformación, como una ratificación a quienes esperan cambios el próximo sexenio. El tabasqueño ha dicho que no sólo continuarán sus programas, sino que se profundizarán y que los avances logrados están más que blindados… El ex gobernador Alejandro Murat nunca ha dicho que se va a Morena ni al Senado, lo que anunció fue la creación de la Alianza Progresista por México, como un foro de análisis y discusión. Y pese a lo que se rumoró, marcó su distancia con la IV-T, al adjudicarse el proyecto en marcha del Corredor Transístmico y de marcar su distancia con la política del odio y la simulación para dar paso al de la esperanza y la transparencia. Murat es hasta ahora el único ex gobernador priista que ha quedado al margen del nuevo modelo político que se asienta en el país… En plena celebración de la Revolución Mexicana, el PRI se ubica al lado de la derecha radical. Xóchitl Gálvez celebró ruidosamente el triunfo de Javier Milei en Argentina, seguidor de Trump y de Bolsonaro, una verdadera vergüenza para el movimiento revolucionario de 1910 que inspiraron los cambios en favor del nacionalismo en México. Lázaro Cárdenas volvería a morir de ver al priismo mexicano como seguidor de la derecha radical contraria a los intereses populares y ubicándose al lado del imperialismo estadounidense.

