Puebla unida y sin divisiones

Los Pozos de Carlos Pozos

Carlos Pozos

[ Lord Molécula ]

Luego de escuchar y atender las necesidades de miles de poblanos, el aún senador Alejandro Armenta Mier —con un contundente triunfo en sus hombros, que le dieron la mayoría de las encuestas— el pasado 10 de noviembre tuvo el privilegio de ser designado como nuevo coordinador de la Defensa de la 4T en Puebla, así que será quien defienda las causas de la transformación de Morena.

Con gran humildad, Armenta Mier se reunió con sus más cercanos colaboradores en Puebla capital, y nos cuentan que a ellos les dijo claramente que en política no hay elección imposible; pero tampoco hay una elección fácil.

Alejandro Armenta ha mostrado el gran esfuerzo que se debe hacer para lograr un objetivo, pero este esfuerzo no debe ser sacrificio para nadie. Es seguro que con Alejandro al frente, los poblanos tienen el triunfo asegurado en las próximas elecciones del 2 de junio del 2024.

El haber logrado que Alejandro Armenta Mier sea el nuevo coordinador de la Defensa de la 4T en Puebla, sin duda que es un triunfo colectivo, de cada uno de los habitantes de Puebla que participaron en las jornadas de trabajo para escuchar las necesidades, propuestas y exigencias de los habitantes.

El gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, ha tenido una cortesía política con el aún senador Alejandro Armenta Mier, a quien en una reunión privada ha reconocido el triunfo. Por ello, nos dicen nuestras fuentes que el gobernador convocó a su equipo de trabajo para decirle que se deberán de respetar los resultados de las encuestas y de las urnas en las elecciones del 2 de junio del 2024.

La ahora candidata oficial y única de Morena a la Presidencia de la República de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ha recomendado humildad a la coordinación estatal en estos tiempos, así como el no utilizar adjetivos electorales en los actos y discursos que tengan los candidatos ya electos.

Los políticos de Morena deberán de ser cuidadosos ante el INE y los partidos de oposición desde el 11 de noviembre hasta el 24 de diciembre, lapso que deberá de ser utilizado en una etapa de organización interna.

Hoy por hoy, amigas y amigos, oficialmente no hay campaña, no hay candidatos a gobernadores; por tanto, no hay precampañas. Lo que sí

hay, es la necesidad de hacer la tarea de informar a los comités en defensa de la Cuarta Transformación. Y tan sólo en Puebla, todos, todas y todes, tendrán que formar más de 200 mil consejos o comités que cuiden y defiendan el voto.

Deberán de trabajar sin descanso en formar esa red ganadora poblana, tanto quienes han trabajado desde el inicio, así como quienes se están incorporando.

El gran trabajo realizado por el nuevo coordinador de la Defensa de la 4T en Puebla, Armenta, y su equipo en términos de comunicaciones, hicieron posible que Puebla lograra el segundo lugar en materia política, siendo rebasados solamente por la Ciudad de México.

De los nueve estados que compitieron, Puebla logró el segundo lugar. Pero no deberán de confiarse, por la competencia continua; y a partir de esta semana que corre, continuará la medición por estados, y van a medir a Chiapas, cuántos comités hay al momento, así como a Puebla, Veracruz, Jalisco y la CDMX.

La estrategia política comunicacional para los poblanos —como para el resto de los estados que gobierna Morena— será sin duda el potenciar la obra del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que en Puebla tiene el 75 por ciento de aprobación de partidos.

Un dato importante es que AMLO tiene el 95 por ciento de aprobación en el estado de Jalisco, mejor que el gobernador de ese estado, Enrique Alfaro. Y cada vez faltan menos días para las elecciones del 2024, por ello los morenistas, los del PVEM y del PT, deberán promover la obra del presidente de la república mexicana, Andrés Manuel López Obrador…