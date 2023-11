Irresponsabilidad del INE

Desde el portal

Ángel Soriano

Convertido en verdugo político, el INE no cumple con sus funciones, pese a contar con un colosal presupuesto, una cauda de asesores y recursos tecnológicos vastos, como lo demuestra el hecho de que el Consejo General, en su conjunto, fue incapaz de leer -o escuchar- un discurso presidencial y en base a la resolución de un empleado, sancionó al Ejecutivo federal.

La responsabilidad no es de los funcionarios de segundo o tercer nivel, sino del Consejo General, en su conjunto, que tiene la obligación de emitir un dictamen con sustento jurídico y no de oídas o de suposiciones de los empleados que sólo obedecen instrucciones, no son los que determinan si procede o no una observación cautelar.

Y pese a que se trató de una resolución en contra del Presidente de la República al que se acusó de establecer violencia de género en contra de la candidata presidencial del FAM, el asunto se ha tratado de manera secundaria, pese a la gravedad del hecho. No porque se trate del Presidente, sino porque incumple el organismo con la confianza depositada por el pueblo de México.

Si el Presidente fue víctima de una irresponsabilidad, ¿Qué se puede esperar de cualquier ciudadano o comunicador que caiga en manos de los sancionadores consejeros que no leen ni escuchan un mensaje de AMLO que tiene amplia difusión? Las renuncias de funcionarios de segundo nivel para proteger a los verdaderos culpables son injustas y autoritarias.

TURBULENCIAS

Partidos secuestrados por antidemócratas

Aunque no se puede estar de acuerdo con el priista Adrián Ruvalcaba, alcalde con licencia de Cuajimalpa, éste fue objeto de un engaño -como siempre-, al hacérsele creer que habría una competencia con piso parejo para obtener la candidatura del Frente Amplio por México para el gobierno de la Ciudad de México. Y como ocurre en estos casos, finalmente fue desplazado para dar paso a Santiago Taboada, ex alcalde en Benito Juárez, que fue el designado. Ocurrió lo mismo con el ex jefe policiaco Omar García Harfuch y la militancia y ciudadanía se pregunta si en nuestro país desapareció la simulación de la democracia para dar paso abiertamente a la imposición y al dedazo que tanto se presumía ha desaparecido… Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que respeta la decisión de los argentinos de elegir como su presidente a Javier Milei, y que fue un autogol de la ultraderecha, este triunfo electoral alienta a amplios sectores de nuestro país que ven en un tipo de ese perfil como el adecuado para gobernar a México, pese a que el tabasqueño afirma que México es un país politizado y sabe que los gobiernos de derecha sólo benefician a las minorías… Y esta claro el rumbo: la ex jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, definió ya que consolidará los programas y obras de la IV-T y mantendrá la misma política de transformación, alejando con ello las esperanzas de quienes piensan o pensaban que a partir de 2024 cambiarían las cosas… En completa ingobernabilidad deja Nuevo León el aspirante presidencial Samuel García Sepúlveda, a quien “Alito” Moreno ha calificado de servil al régimen, pues arrecia la lucha por la gubernatura interina y hay un enfrentamiento entre poderes. No es ese un buen ejemplo de gobernante, pues ni siquiera ha cumplido con dotar de agua a los colonos y menos el establecimiento de mega industrias anunciadas alegremente. No es posible que un dirigente en estas condiciones se presente como candidato a Presidente de la República si ni siquiera ha cumplido con sus electores y la sociedad en general de la entidad que mal gobierna, pero así están las cosas en nuestro país, cualquiera puede aspirar a ocupar Palacio Nacional.

