Delgado “vende” candidaturas

Índice político

Francisco Rodríguez

Lo más probable es que a Mario Delgado le queden poco más de seis meses de vida política…

…aunque hay quienes digan que ésta podría durarle unos cuantos meses más, un año a lo sumo.

Y es que en Palacio Nacional no ven con buenos ojos el enriquecimiento muuuy explicable del colimota.

Es hasta ahí, en la propia sede del Poder Ejecutivo Federal, en donde en los últimos días se han escuchado voces de morenistas que se quejan por no estar de acuerdo en que Delgado engorde su cartera a costa de ellos.

Los clamores en contra de él no son novedad.

Como dirigente formal del Movimiento de Andrés Manuel López Obrador, don Mario ha amasado una escandalosa fortuna que, invariablemente, tiene orígenes oscuros.

Estas fantásticas cantidades se suman a todo lo que, al lado de Marcelo Ebrard, consiguió llevar a su peculio como secretario de Finanzas del gobierno de la capital nacional.

Sobre esto último corren las versiones nunca desvirtuadas por él, del jugoso negocio que les representó la fallida y fatídica construcción de la Línea 12 del Metro…

…ya por las ganancias derivadas por el tipo de cambio de pesos a divisas, ya por los sobrecostos que las empresas cobran a los gobiernos para de ahí “mocharse” con los fruncionarios corruptos…

…amén, claro, de las no pocas chicanadas que personajes deshonestos pueden llevar a cabo desde las posiciones en las que se cobran impuestos y se administran enormes cantidades de numerario, prácticamente sin alguna supervisión.

Ya al frente de Morena “se hizo de mulas Mario” a través de la sospechosa relación con Sergio Carmona Angulo, bien llamado Rey del huachicol, quien no sólo financió su campaña para alcanzar la dirigencia del partido de los cuatroteros, como tamaulipeco también aportó dinero para la campaña del actual mandatario de la entidad del noroeste, Américo Villarreal Jr.

Delgado ha dejado correr estas versiones, como si éstas le dieran prestigio.

Puede que así sea, sobre todo si se trata de un Movimiento que no se caracteriza precisamente por combatir la corrupción…

…sino ¡todo lo contrario!

Diga usted si no es así cuando en su cúspide se ubica ni más ni menos que El Rey del cash.

Peor para Mario si este reyecito no recibe su tajada del pa$tel.

¿No cree usted?

Sociedad para el crimen

Las quejas que se escuchan en Palacio Nacional sobre la conducta de Mario Delgado, le decía a usted antes, giran en torno a la venta de candidaturas…

…hipócritamente disfrazada de “asesoría política” …

…o más directamente, “éntrale con nosotros y no sólo te hacemos candidato, también hacemos todo para que ganes”, según narran los quejosos, cuya identidad me guardo para no provocarles represalias.

Narran quienes se lamentan de haber creído que en Morena no existían esos viejos vicios de la política a la mexicana que Delgado envía a los aspirantes a cargos de elección popular (diputaciones federales, locales, alcaldías, etc.) con quien aparentemente es su socio en este “bisnes”, un tal Iván Silva que es dueño o director de la consultora Heurística a la que el partido hasta ahora mayoritario ha entregado muchos contratos y, por consiguiente, muchos millones de pesos.

Así, narran, el “paquete completo” para ser diputado federal va de los tres y medio millones de pesos a los cinco o hasta más, de acuerdo con el distrito por el que contienda el “candidote”.

De ahí hacia arriba si se trata de una senaduría y ni qué decir de lo que les cobraron a los aspirantes a una gubernatura por el “paquete completo” que, imagino, deben ser encuestas, manejo de imagen, y todo aquello que se estila en las campañas electorales de la política a la mexicana.

¡Buen negocio!, ¿no cree usted?

Sobre todo, si usted multiplica los aspirantes cuatroteros a los 20 mil 285 cargos en los que Morena postulará candidatos.

Buen truco para vender candidaturas, ¿no cree usted?

Por eso el archimillonario Delgado tiene ya pocos meses de vida política.

Pero se irá con las alforjas repletas.

¿No cree usted?

Indicios

De acuerdo con AMLO, los argentinos que votaron a Javier Milei se metieron un autogol. Quién sabe si así sea. Lo real es que ya sucedió aquí en 2018. Los mexicanos nos autogoleamos al votar mayoritariamente por López Obrador y, peor todavía, por darle a Morena las mayorías en las Cámaras al Congreso. Todo ello ha perjudicado al país y ha alentado al dictador de cuarta… transformación a acariciar la posibilidad de un Maximato a través de una candidata presidencial débil, que no levanta, y que seguirá bajo sus órdenes más allá de que termine el actual sexenio. * * * Hay quienes advierten, por cierto, de un gradual alejamiento de la “corcholata” favorecida Claudia Sheinbaum con la candidata a la jefatura de Gobierno de CDMX, Clara Brugada, al no estar presente en el arranque de precampaña de la morenista que se impuso —haiga sido como haiga sido— a Omar García. * * * ¿Por qué se sorprenden de la venalidad del ex priista Adrián Rubalcava? Venderse como hetaira ha sido característica muy clara de muchos integrantes de la llamada clase política… de todas las franquicias partidistas, sin excepción. Lo realmente asombroso es que anuncie su traición como si fuese motivo de orgullo. * * * Los cada vez más frecuentes “resbalones” oratorios de la precandidata Xóchitl Gálvez en buena medida corresponden a la existencia de, cuando menos, cuatro diferentes despachos de consultoría “asesorándola”, añada las opiniones a veces disímbolas de Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano… ¡más las que le vienen a la mente en determinados momentos a la ocurrente hidalguense! Orden es lo que falta. * * * Un reportaje de la revista eme-equis dio a conocer, apenas, que, ¡ooootra vez!, Epigmenio Ibarra fue beneficiario de nuevas condonaciones fiscales. Ya lleva 19 de éstas. Amén, claro, del “préstamo” de 150 millones de pesos que la administración cuatrotera le otorgó hace un par de años. * * * Un consejo —no pedido— para Samuel García, precandidato de MC a la Presidencia. Que todos sus spots los protagonice su señora esposa Mariana Rodríguez. Con el que abrió su precampaña resultó un éxito. * * * Somos muchos quienes coincidimos con la senadora Patricia Mercado, quien ha expresado públicamente su rechazo a que el partido de Dante Delgado dé una candidatura al personaje televisivo conocido como Diamante Negro. “No acompaño la precandidatura de Roberto Palazuelos al Senado por @MovCiudadanoMX”, comunicó Mercado en su cuenta X. “Una cosa es que existan diferencias en ideas puntuales al interior de las fuerzas políticas y otra cosa es que se le entregue un espacio a una persona que ha confesado crímenes en televisión, que ha amenazado con ‘ajuste de cuentas’ a una ex trabajadora, que por décadas se ha ufanado de beneficiarse con tráfico de influencias y abusos de poder”. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez