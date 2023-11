Otro revés de la Suprema Corte a AMLO; votaron en contra hasta sus incondicionales

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

En una votación poco común, por unanimidad, los diez ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia —el undécimo, Arturo Zaldívar, renunció hace unos días y todavía no se nombra a su sucesor— declararon improcedente la protesta presentada por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República para impedir que el ministro Javier Laynez Potisek sea el encargado de revisar diversas impugnaciones por la extinción de 13 de 14 fideicomisos disueltos por la mayoría oficialista en el Congreso a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como se recordará, desde el año 2020 el político tabasqueño concretó su repudio a los fideicomisos de organismos públicos y de instituciones autónomas con una iniciativa —aprobada por los bloques mayoritarios de Morena y sus satélites del PT y PVEM— para extinguir más de cien de esos instrumentos financieros, algunos de cuyos efectos se resienten todavía, como el dedicado a la reparación de daños por desastres naturales, el Fonden.

Luego, al acentuarse sus diferencias con el máximo tribunal del país, la Suprema Corte de Justicia, por fallos en contra de sus decisiones, también pidió a sus legisladores incondicionales extinguir los 14 fideicomisos que dependen del Poder Judicial.

Presurosos, con dispensa de trámites, tanto diputados federales como senadores del oficialismo aprobaron 13 de los 14 fideicomisos, que representaban recursos adicionales para el gobierno federal por un poco más de 15 mil millones de pesos.

También con celeridad, López Obrador promulgó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para eliminar 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial. El decreto respectivo fue también apresuradamente publicado por el presidente López Obrador en el DOF.

Además de errores y omisiones en el trámite de la iniciativa de extinción de los fideicomisos, los legisladores de oposición, arrollados por la mayoría oficialista, interpusieron controversias constitucionales, que recibieron el amparo de los jueces federales que ahora están a revisión en la Suprema Corte.

Para resolver estas impugnaciones, la Corte designó al ministro Javier Laynez Potisek a analizar el tema de la desaparición de los fideicomisos.

Tal decisión no fue del agrado en Palacio Nacional, por lo que su Consejería Jurídica —cuya titular, por cierto, está propuesta para ser ministra de la Suprema Corte— se inconformó.

La protesta fue examinada por el tribunal constitucional en su sesión de ayer, en donde se produjo la inusitada votación a la que hice referencia al inicio de esta columna. Los diez ministros en funciones, votaron contra la demanda del Ejecutivo de retirar a Lainez Potisek del tema de los fideicomisos.

En tal unanimidad resalta el voto de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, al inconformarse ante una petición llegada de la acera de enfrente, de Palacio Nacional. Las dos ministras, que llegaron al máximo tribunal a propuesta del político tabasqueño, se han distinguido por votar siempre en el sentido como lo desea el jefe del Ejecutivo.

Con anterioridad, el gobierno de México impugnó la suspensión provisional concedida a la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, que congeló la eliminación de 13 fideicomisos de este órgano.

La semana pasada, la jueza Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Elizabeth Trejo Galán, concedió la suspensión provisional en contra de la eliminación de los fideicomisos.

También es de recordar que para ablandar a los miembros del Poder Judicial, López Obrador decidió que su gobierno destine el dinero de esos fideicomisos para el apoyo a la población damnificada por el impacto del huracán Otis, en Acapulco, el 24 de octubre.

En principio, la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, respondió estar dispuesta a buscar acuerdos para llevar esa ayuda a los afectados, pero aclaró que no todos se podían extinguir, porque manejan dinero que es de los trabajadores del Poder Judicial y no los altos funcionarios a los que López Obrador se ha cansado de acusar de proteger supuestos privilegios.

“Quedo a la espera de la definición del canal institucional para dialogar los términos con la finalidad de concretar la propuesta en cuestión”, manifestó Piña Hernández, sin que hasta ahora se haya producido el diálogo.

Después vino la rechazada petición de quitar el tema de los fideicomisos al ministro Javier Lainez.

De parte del Ejecutivo también hubo inconformidad por considerar que Lainez debería excusarse de ese juicio por estar impedido al ser juez y parte.

Consultado por sus pares en la sesión de ayer, Lainez respondió: “Yo no me considero impedido; me parece que no procede el impedimento; además, yo no considero, en absoluto, afectada la objetividad”.

Su determinación fue sometida a votación, los otros nueve ministros, entre ellos las mencionadas Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, declararon improcedente la petición de la Consejería Jurídica.

En medios de la Suprema Corte se estima que pronto se conocerá el fallo de Lainez acerca de si procede la acción de inconstitucionalidad, para luego llevarlo al pleno de la Corte y se vote a favor o en contra de la desaparición de 13 fideicomisos o fondos destinados a 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación.

El que se fue de campaña no pierde su silla

El saliente coordinador de los senadores de Morena, Eduardo Ramírez Aguilar (candidato a gobernador de Chiapas), sorprendió al anunciar el probable regreso del zacatecano Ricardo Monreal.

Hasta ahora, luego de que Monreal solicitara licencia a su cargo de senador para dedicarse a buscar la candidatura presidencial y no alcanzar esa meta, quedó casi en el vacío, pues no había aceptado ninguno de los premios de consolación ofrecidos a los aspirantes que fueron superados por la ahora exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En adelante, una vez que el chiapaneco Ramírez Aguilar solicite licencia para hacer campaña en su estado, queda abierta la posibilidad de que el ex gobernador de Zacatecas se encargue de conducir nuevamente a la bancada mayoritaria del Senado, en donde logró importantes avances para la llamada Cuarta Transformación gracias a sus dones para negociar.

En realidad, en lo que resta del actual periodo, Monreal no tendrá mayor responsabilidad que dejar todos los asuntos en orden. Tendrá un poco más de trabajo en el siguiente periodo de sesiones, a iniciarse el primer día de febrero, para terminar el 31 de mayo.

Lo más destacado del caso sería que Monreal fuera inscrito por Morena para la reelección y continuar como senador por seis años más.

La única duda es si, en sus acuerdos con Sheinbaum, está la posibilidad de repetir como coordinador y no sólo como un senador más. Oficialmente, el coordinador de los senadores, como también el de los diputados, es elegido por sus pares, pero en realidad, el nombramiento lo decide el inquilino(a) de Palacio Nacional.

Al anunciar el posible retorno de Monreal, con respeto a las formas, Ramírez Aguilar aclaró que para concretarse ese procedimiento se requiere el voto de sus compañeros de bancada y en particular del suplente del Monreal, el tamaulipeco Alejandro Rojas. En realidad, para los incondicionales de la llamada Cuarta Transformación no hay ninguna duda, pues Rojas Díaz Durán ha sostenido posiciones poco ortodoxas y hasta contrarias a la mayoría, como la de respaldar la demanda de modificar el presupuesto federal para 2024, a fin de incluir una partida para los damnificados de Acapulco, y despedir amistosamente a la candidata presidencial de oposición, Xóchitl Gálvez Ruiz.

“Tiene una posición distinta, que se le respeta”, manifestó al respecto el candidato a gobernador de Chiapas, quien también recordó. que, para lograr los consensos y para sacar adelante las reformas pendientes, necesitamos la unidad de todos los compañeros”.

También reveló que Monreal no ha confirmado su eventual regreso, pues “ha sido muy respetuoso del movimiento y muy respetuoso del Grupo Parlamentario. Es algo que yo le he planteado, su regreso al Senado, toda vez que la responsabilidad política que tiene pudiera cumplirla cabalmente sin objeción alguna”.

riparcangel@hotmail.com