“Cloe: Más allá de la moda 35 años”

El libro con el que la marca de marroquinería más importante del país celebrará otro aniversario

Dentro del marco de la celebración de su aniversario, Cloe estará presentando un libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en la que nos comparte su aventura durante los últimos 35 años, preparándose para cautivar a los amantes de la moda y estilo con un nostálgico y revelador viaje plasmado en las páginas de esta exclusiva edición

Cloe se ha convertido en una de las marcas de moda y accesorios más icónicas del país, destacándose por su elegancia, innovación y tendencias always on. Además, manteniendo un compromiso constante no solo en la fabricación de productos de alta calidad, si no en el impacto que como marca global puede aportar al medio ambiente y sociedad a través de sus distintas prácticas de responsabilidad social.

El próximo 29 de noviembre 2023 durante uno de los eventos literarios más importantes de habla hispana; la Feria internacional del Libro de Guadalajara; Cloe, estará presentando su primer libro “Cloe: más allá de la moda 35 años” el cual será un viaje vívido a través de la evolución de la marca a lo largo de las décadas, destaca no solo su impacto en el mundo de la moda, sino también las inspiradoras colaboraciones y los momentos clave que han definido su historia, convirtiéndola en una de las marcas de moda más reconocidas en la actualidad.

La especial presentación sucederá en un panel con la presencia de sus directivos; Carlos RuizVelasco, Paco Jiménez. Equipo literario; Nelly Plascencia, Eduardo Caccia e invitadas especiales y grandes amigas de la marca RoseMary Martínez y Liza Echeverría celebrando décadas de moda y estilo.

Celebra un aniversario más con “Cloe: 35 años más allá de la moda” y déjate sorprender por la historia plasmada en sus páginas.