Celebran 50 Aniversario Luctuoso de José Alfredo Jiménez en Guanajuato

Hasta el 26 de noviembre

La hija de la leyenda, Paloma Jiménez y María del Sol encabezan los festejos

Ana Barbara, Lucero, Guadalupe Pineda, entre otros invitados especiales

Arturo Arellano

Se celebra el 50 Aniversario Luctuoso de José Alfredo Jiménez en Guanajuato, del 22 al 26 de noviembre, con una larga lista de presentaciones artísticas, por parte de todos aquellos que han sido tocados por su música, destacando la participación de la hija de la leyenda, Paloma Jiménez y de María del Sol, quienes encabezan los festejos.

Asimismo, se presentarán Ana Barbara, Lucero, Guadalupe Pineda, entre otros invitados especiales, de lo cual María del Sol nos platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN “Son 50 años sin la presencia física del maestro, pero su música esta más viva que nunca, es el 14vo festival internacional en su honor, para recordarlo y festejarlo. Agradezco mucho a la maestra Paloma que me haya hecho la invitación, no para cantar sino para ser la embajadora del evento”.

Aclaró que “Tengo 47 años de cantar, que no son poquitos, pero en el Festival estaré como imagen y como conductora de los eventos musicales, básicamente como promotora, aunque no dudo en que en algún momento se me escape una canción del maestro en algún escenario”.

Y recordó con gusto como fue su primer encuentro con la música de José Alfredo “Fue con ‘Amanecí en tus brazos’, es increíble como se recuerdan cosas, yo cantaba esa canción a los 14 años de edad y desde entonces y a lo largo de mi vida, fui conociendo la obra del maestro, que forma parte de mi acervo, tal vez no como cantante, pero sí como persona, en mi vida, como la de cualquiera, sea cual sea el nivel socioeconómico, cultural, académico, porque el maestro le llegó a todo el mundo”.

A partir del jueves 23 de noviembre habrá danza, coros infantiles, música, ballet folclórico de San Luis de la Paz, luego el 24 estará en lo musical El Mariachi Gama 1000, y la presentación de Ana Barbara. Posteriormente el 25 se presentará un coro infantil comunitario, y más eventos musicales, además de la proyección del documental “Más allá de sus canciones”, y en la música va a tocar La Sonora Dinamita y Diego El Cigala.

Para el 26 del mismo mes se presentará La Orquesta Filarmónica de Celaya con la Bohemia Alfredo y además se celebrará un concierto con Eugenia León, Guadalupe Pineda y Tania Libertad, para luego cerrar con broche de oro con el show de Lucero.

Serenatas, recorridos y gastronomía

Asimismo, destacó que se ofrecerán serenatas, bohemias, recorridos, muestras gastronómicas, “se van a ofrecer las enchiladas mineras, chile de chorro, también algo que forma parte de la cultura de Dolores Hidalgo, que es la cerámica, que es típico de este lugar, exposiciones donde la gente pueda templar y admirar cada obra de arte inspirada en las canciones del maestro”.

Aclaró que algunos eventos serán con costo y otros gratuitos, por lo que se debe consultar la cartelera en las redes sociales del 14 Festival Internacional José Alfredo Jiménez 15 aniversario luctuoso.

Se espera la presencia de más de 15 mil asistentes “La derrama económica en anteriores ediciones ha sido entre 10 y 15 millones de pesos, beneficiando directamente al comercio local y regional. Se recuerda, se celebra, pero también sale beneficiado el lugar, Dolores Hidalgo que vio nacer al maestro José Alfredo” dijo María del Sol.

Destaca que “Algunos estarán conociendo esta música en el festival, niños jóvenes, pero otros la estarán reconociendo, porque ya la han escuchado en sus casas con sus padres, con sus tíos, abuelos, en Garibaldi, en fiestas patrias, entonces es un festival para todos. Porque hay que reforzar esta buena música, pues las letras de José Alfredo, hasta cuando se habla de despecho y desprecio se hace con clase”.

Finalmente, nos cuenta que se encuentra retomando la promoción su más reciente disco “Amanecer” que ya está disponible en todas las plataformas digitales y para los ochenteros de corazón que quieren material en físico, lo pueden conseguir en la página web www.mariadelsol.mx

Además de su participación en el Festival de José Alfredo, nos adelantó que próximamente ofrecerá su concierto “Regalo”, que es navideño, y también retomará las conferencias para mujeres y familias.