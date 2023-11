Convención Bancaria en Acapulco, doble “prueba de fuego” para AMLO

¿Cómo será recibido hoy el Presidente en el puerto?

Tanto dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que esta errada y llamada Cuarta Transformación y Morena son diferentes, que efectivamente resultan siéndolo, pero en la realidad, son peores. Sin embargo y como buen jefe de campaña que resultó ser el de Tepetitán de Claudia Sheinbaum, recurrió a las viejas prácticas del pasado, donde exprofeso se establecían pasarelas para que por ahí desfilaran los aspirantes presidenciales y por lo visto, el 2024 no será la excepción y también pasarán por ese importante foro Xóchitl Gálvez y Samuel García y ya se comprobará si la favorecida por las argucias de Palacio Nacional es la coordinadora morenista, al tiempo de que se podrá constatar hasta dónde está dispuesto a hacer el papel de “patiño” del oficialismo el candidato “fosfo, fosfo”.

Así, La Asociación de Bancos de México (ABM) anunció que la Convención Bancaria se va a llevar a cabo en Acapulco, en abril del año entrante, en el marco de la reactivación económica del puerto.

Sin duda, está muy bien que los empresarios sean convocados a Palacio Nacional para sumarse a la reconstrucción de Acapulco, el problema es que López Obrador ha caído en contradicciones propias porque está dispuesto a armar un evento considerado por él mismo “fifí”, con tal de que su “corcholata” favorita, y ahora única, se placee por ahí.

Se supone que este jueves, el inquilino de Palacio Nacional trasladará su gustadísimo “stand—up” mañanero ni más ni menos que a Acapulco, pero esa desgastadísima “mañanera”, en absolutamente nada contribuye a que el puerto, como por arte de magia, vuelva a estar, por lo menos, en la situación en la que se encontraba antes del depredador paso del huracán “Otis”.

Recuérdese además que hace un par de semanas, el tabasqueño aseguró que en diciembre, los guerrerenses tendrían una “feliz Navidad”, lo que cada día que pasa —en contraste—, se ve muy difícil de cumplir pues las necesidades crecen.

Asegura López Obrador que en Guerrero, su popularidad se mantiene intacta. Habrá que ver cómo lo reciben hoy en Acapulco; si por algo será que el inquilino de Palacio Nacional no está dispuesto a mancharse los zapatos para caminar por las zonas afectadas y escuchar a los que piden apoyo porque lo perdieron todo.

Es más, cuando hubo una marcha de comerciantes acapulqueños que vinieron a pedir apoyo a Palacio Nacional, ni los atendieron y les cerraron la puerta.

Ya en anterior entrega se consignó en este mismo espacio que el voto del desencanto se ha incrementado en Guerrero, dada la ausencia, tanto del gobierno estatal como del federal, y más cuando López Obrador declaró aquello de que en un inicio, a horas del paso de “Otis”, había pensado en alertar a la población de una manera más contundente pero, mejor no, para qué. Y si eso no va a incidir en las elecciones de 2024, entonces quién sabe que será lo que estará esperando esta errada y llamada Cuarta Transformación.

Así que López Obrador se ha puesto una interesante “prueba de fuego”, ya que ahora tendría un más alto grado de responsabilidad para reconstruir Acapulco en tiempo récord. ¿O será acaso que tendrá pensado echar la culpa a los empresarios en el caso de que algo no salga bien?

Y ya en el anecdotario, bien vale la pena recordar que en una Convención Bancaria, en su calidad de candidato, en 2018, el actual Presidente participó para decir: “deseo con toda mi alma que las elecciones sean libres y limpias y que el pueblo decida” y agregar: “Después del 1 de julio (de 2018), yo me voy a Palacio Nacional o a Palenque, Chiapas. Si se atreven a cometer un fraude, me voy también a Palenque y a ver quién va a amarrar el tigre. Quien suelte el tigre, que lo amarre. Yo no voy a estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”.

Hoy, como ya se refirió, la posición de López Obrador es muy distinta, sobre todo como jefe de campaña de la señora Sheinbaum de Tarriba y a lo mejor ocupa soltar al tigre, de acuerdo a su conveniencia y la de su probable sucesora.

Municiones

*** Que nada les importó a los diputados de la bancada de Morena y rémoras que los acompañan, hacer esperar ni más ni menos que al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval por casi una hora para dar inicio a la sesión solemne para conmemorar los 200 años del Colegio Militar e inscribir esta leyenda en el muro de honor del Salón de Plenos de San Lázaro. Tanto que les ha dado el presidente López Obrador a las fuerzas armadas y los diputados del oficialismo se “salen del huacal” y no se disciplinan por andar “en otras danzas”. En su discurso, el general secretario refrendó la lealtad de las fuerzas armadas a las instituciones de México, por lo que el Bloque Opositor, en la Cámara de Diputados, se pronunció porque se mantenga dicha lealtad para garantizar la democracia y pluralidad del país. En su oportunidad, la presidenta de la Cámara baja, Marcela Guerra, subrayó que conmemorar los 200 años del Colegio Militar hace recordar a los legisladores y a dicha institución la frase de Vicente Guerrero, que “la Patria es primero” y añadió que ello, “compromete al Heroico Colegio Militar a que nunca, bajo ninguna condición, se aleje de la mística y de los valores que lo identifican, lo cual anima a nuestra fe democrática y expectativa de paz y estabilidad social”, señaló la legisladora del tricolor. Por cierto, a los diputados morenistas que fueron llegando poco a poco, todo se les fue en exaltar a esta errada y llamada Cuarta Transformación, calificando a los diputados de la oposición de derecha corrupta. Tal parece que la consigna en las bancadas de Morena y rémoras, es hacer pleito de todo. ¡Qué tal!

*** En conferencia de prensa, la senadora Marybel Villegas Canché denunció que en Quintana Roo se lleva a cabo una “campaña negra” en su contra mediante redes sociales, en la que se han pautado, desde marzo de este año, más de 60 anuncios en distintas plataformas para difamarla e incluso estos ataques también han sido difundidos a través de portales locales de noticias y otras plataformas. La legisladora de Morena detalló que se han invertido más de 100 mil pesos a la semana en noticias falsas, para violentarla y denigrarla en su condición como mujer y política, cantidad que hace sospechar que esa campaña de desprestigio es financiada con recursos públicos. Por los hechos, que consideró se llevan a cabo para obstaculizar sus aspiraciones políticas, Villegas Canché anunció que presentará una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral para que se investigue a los responsables de pautar esa campaña negra en redes sociales. Denunció también que Morena en Quintana Roo, está fracturado y dividido por las imposiciones que se quieren dar y que le van a causar mucho daño a Quintana Roo y a Cancún.

