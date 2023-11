Precampañas grises e improvisadas

Punto por punto

Augusto Corro

Se iniciaron oficialmente las precampañas electorales que buscan el voto de millones de electores.

En los primeros días, apenas si se movió el tablero de las posiciones de los aspirantes a cargos públicos.

En el caso de los precandidatos presidenciales sigue la ventaja para Claudia Sheinbaum, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

De acuerdo con las encuestas, sigue en segundo lugar, pero a una distancia considerable, Xóchitl Gálvez, abanderada de la alianza opositora Fuerza y Corazón por México.

En esa relación, también aparece el gobernador, con licencia, de Nuevo León, Samuel García y su espectáculo (show) político.

En la contienda electoral aún no se registran sorpresas. La lucha más importante se efectuó en el interior de cada organización política.

Algunas situaciones problemáticas se resolverán con el paso del tiempo; otras no cicatrizarán una vez sembrada la discordia. Por ejemplo, en Morena, una vez aplicado el “dedazo” a favor de una “corcholata”, la inconformidad surgió automáticamente.

Tras la encuesta aplicada por Morena para designar a su candidata, no todas las corcholatas estuvieron de acuerdo con el resultado que benefició a la doctora Claudia Sheinbaum.

Uno de los más descontentos fue el ex canciller Marcelo Ebrard, quien ni siquiera se paró en el acto de inicio de precampaña de la precandidata morenista. El ex secretario de Relaciones Exteriores en cuanto supo del revés que le propinaron declaró que en Morena ya no tenía cabida.

En los círculos políticos se comentó que Ebrard podría competir en los comicios presidenciales como precandidato del partido Movimiento Ciudadano. No ocurrió como se pensaba, sus deseos de ocupar la silla presidencial quizás se extiendan hasta el 2030. En el presente, según se dijo, ya hizo las paces con la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX). De las otras “corcholatas” morenistas sus apariciones al lado de la doctora Sheinbaum se realizan a cuenta gotas. La precampaña de la representante morenista empezó hace varios meses y llegó al inicio oficial de la lucha política con proyectos para apoyar la continuidad de la llamada Cuarta Transformación (4T), del lopezobradorismo. Con esa idea, Morena enfrentará a los candidatos opositores. No hay sorpresas. La pre precampaña no ofreció sorpresas. La doctora Sheinbaum tendrá que empeñarse en darle un nuevo giro a su participación en los comicios presidenciales: pensar en quitarle la opacidad a su lucha política.

Es importante que salga del círculo de su partido, con el propósito de que no sean los morenistas los únicos que la conozcan. Con la senadora hidalguense, Xóchitl Gálvez, la lucha por el gobierno de la República perdió formalidad, seriedad.

Con la panista de la alianza Fuerza y Corazón por México, el discurso político perdió su esencia ideológica.

Con el destape de la senadora, el “albur” (palabras y frases de doble sentido) recibieron un fuerte apoyo.

Al principio, causó risa el lenguaje de carretonero de la panista. Su destape que causó impacto poco a poco se desdibujó. Claro, los errores que cometió la paralizaron, como sucedió cuando le falló el teleprónter y dejó el discurso sin terminar de leerlo.

Algo que le pesó a la precandidata panista fue la declaración de apoyo al nuevo presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei.

Después tuvo que darle otro sentido a sus palabras. También fue criticada por iniciar su precampaña con los damnificados de Guerrero, con el propósito de sacar raja política.

El otro aspirante presidencial, Samuel García, montó su espectáculo para empezar la precampaña por parte del partido Movimiento Ciudadano (MC). En la tabla de las preferencias electorales, el neolonés se encuentra en la cola. A nivel local no faltan los escándalos por las designaciones para diferentes cargos o simplemente por los revoltosos que quieren ascender en el nivel político.

Ahí está el caso de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, que recibió el rechazo del Frente Amplio por México. Concretamente le dijeron que “no es con amenazas, ni descalificaciones, ni calumnias como se logran acuerdos; es a través del diálogo y la unidad”.

Señalaron que no les sorprende la conducta de Sandra Cuevas, pues demostró una actitud poco conciliadora y poco consistente. Por su parte, la alcaldesa anunció una pausa en su relación con el PAN, PRI y PRD, así como la creación del “Bloque Diamante”.

¿Usted qué opina amable lector?

