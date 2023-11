“El Inspector Llama a la Puerta”

¡Descubre lo que realmente pasó!

Se presenta en el Teatro Helénico

Ya se puede disfrutar de la obra dirigida por Otto Minera y protagonizada por Carlos Aragón

Arturo Arellano

Inglaterra, 1912. La familia Birling se encuentra en pleno festejo del compromiso nupcial de su hija con un atractivo prospecto que promete ayudar a elevar aún más su posición social; mientras gozan y conviven, un inspector llama a la puerta; su misión es investigar el suicidio de una joven trabajadora. Asombrados, vemos al detective ir descubriendo la responsabilidad de cada uno en el lamentable suceso. Así, entre suspenso, misterio y humor, quedan expuestos el desdén e indiferencia social que conducen a consecuencias trágicas.

“Es una obra escrita con gran genio dramático, pone en juego un tratamiento policiaco, como de novela negra, algo que los ingleses siempre han manejado con maestría. La construcción de la obra logra que la gente no quiera separarse de lo que escucha; el hilo policiaco, realmente logra su cometido: atrapar el interés de la gente, como hacen desde siempre las buenas piezas teatrales, que se enriquecen de una visión humanista, profunda, compleja, y, por ende, extremadamente interesante y entretenida. El oficio de Priestley recrea la riqueza de una situación social en que las circunstancias complican obtener la felicidad que se busca y alcanzar la verdad. Y con todo ello crece nuestra fascinación ante los hechos, que al mismo tiempo revelan asuntos y actitudes que muestran mucho de nosotros mismos”, dice Otto Minera, director de la puesta.

Carlos Aragón, Pedro Mira, Lourdes Gazza, José Ramón Berganza, David Villegas, Leilani Ramírez y Helena Aparicio, son el elenco de esta puesta en escena, escrita en 1944 y que gracias a su universalidad se presentará en este 2023 ante los espectadores mexicanos en el Teatro Helénico.

Carlos Aragón en entrevista para DIARIO IMAGEN nos cuenta algunos detalles “Es una segunda temporada, agradecemos el apoyo de la gente, que ha estado con nosotros. Es una historia fundamental para estos tiempos, aunque se escribió en el 47 y esta ubicada en 1912 en Inglaterra, después de la revolución industrial. Parecería lejano a los mexicanos, pero sorprendentemente no lo es, porque habla de la responsabilidad que tenemos todos con nuestro prójimo, sin tintes religiosos, sino mundanos”.

Explicó que “es un thriller de un investigador que llega a una casa, donde se celebra una fiesta, y deshace un poquito el festejo porque hay una mujer que se suicidó, joven, y cuando todos se preguntan ¿qué tenemos que ver con eso? Entonces empieza la trama. El montaje de Otto y la compañía es estupendo. Si les gusta la novela policiaca, esto les va a encantar.

Yo soy el inspector que llega justamente a decirles que son culpables y de que, me encanta interpretar este tipo de personajes, llevarlos por las calles de Sherlock Holmes y Agatha Cristie, eso es básicamente, un inspector peculiar”.

El texto, afirma “te lleva de la mano, está escrito maravillosamente, la dirección de Otto es fundamental, justamente es muy fácil caer en el cliché, pero si se ponen a ver a todos los personajes que han hecho a Sherlock Holmes, siempre buscan referencias, particularidades que lo hagan personal, en mi caso me llamo más el tema de los antihéroes, Colombo por ejemplo, le di ciertos toques de trastornos de comportamiento y se hace más tridimensional, vale la pena ver y habitar esta historia”.

El suicidio es un tema del que debe hablarse

Al abordar el tema del suicidio, refiere que “No podemos dejar de ver los entornos, las circunstancias de las personas que optan por esta salida, que no digo fácil, difícil, cobarde o valiente, porque dentro de este gran cuerpo social todos somos responsables de los demás y pareciera un poco idealista, pero asi es, desde tus manos hay muchas cosas para ayudar a la gente”.

A esto añade “Muchos miembros de la familia pudieron no haber ejercido sus funciones, esa es la tesis fundamental de la obra, el tramado social donde todos estamos inmersos, aunque no queramos. La responsabilidad no recae en uno solo es colectiva, porque la indiferencia lleva a la omisión, debemos entender que todos están buscando la felicidad y no saben si la van a encontrar, pero a veces te quedas sin anhelos, sin metas, sin ánimos porque ya probaste todo y puedes estar dispuesto a salir adelante, pero las circunstancias o los demás obstaculizan esa disposición de uno a ser felices”.

De tal manera que nos invita a “Entender que no somos uno solo, somos un grupo social, y no estamos bien en estos tiempos, hay guerras donde cada quien defiende lo que cree que vale, sin importar lo que pase del otro lado, lo vemos en Rusia, Ucrania, Palestina, esas son las guerras grandotas, pero también hay las guerras pequeñitas en los hogares, en cada familia y el texto lo menciona. Las historias de vida se viven en cada ciudad de este país, la obra habla de Inglaterra, pero es igual en cualquier parte del mundo.

Finalmente, hizo un llamado a que la gente “vengan a comprobar si realmente somos responsables unos de otros, vengan a ver teatro formal, muy bien hecho y escrito, vale la pena hacerlo” concluyó.

El inspector llama se presenta en el Teatro Helénico, ubicado en avenida Revolución 1500, colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón; la temporada termina el 17 de diciembre. Las funciones son viernes, 20:00 horas; sábados, 19:00 horas; domingos, 18:00 horas. Boletos en las taquillas del inmueble y en su página web. No habrá funciones el 24, 25 y 26 de noviembre.