Exigen militantes del partido guinda en Tlalnepantla cerrar el paso a los simuladores

Tlalnepantla, Estado de México.— La dirigencia de Morena no debe dar oportunidad a simuladores y oportunistas para ocupar algún cargo de elección popular, toda vez que presumen un liderazgo falso y engañoso.

Afirmaron lo anterior, militantes y simpatizantes de ese instituto político en esta municipalidad, al tiempo de asegurar que “debe de haber candados para quienes intenten sorprender a nuestro partido, tal y como lo hace Zully Martínez, quién a grito abierto, asegura tener el aval de la doctora Claudia Sheinbaum y del propio Mario Delgado para ser candidata a la alcaldía de Tlalnepantla”, dijeron.

Los morenistas puntualizaron sobre el particular que “pese a las advertencias de no permitir a simuladores, Zully Martínez, dice contar con el trabajo y la experiencia para ser alcaldesa de Tlalnepantla, cosa que es falsa, el Morena, se deben respetar los preceptos de no robar, no mentir y no engañar, cosa que desconoce la aspirante”.

En ese sentido, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo llamó a la unidad a los “verdaderos militantes y simpatizantes” de Morena para consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación.