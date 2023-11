Se le rebela la Suprema Corte a AMLO

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Comparecencia de Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos, oposición firme en el rechazo

No cabe duda que al presidente Andrés Manuel López Obrador se le rebeló la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hasta sus incondicionales se pronunciaron en contra de que ministros y magistrados sean electos mediante el voto popular, lo que provocó el enojo que intentó reprimir del inquilino de Palacio Nacional con esa sonrisa que cae en una vulgar burla. Y la premisa es simple, de acuerdo a los especialistas: un ministro o un magistrado, no es un candidato a algún puesto de elección popular y debe contar en su perfil con imparcialidad.

Con una frase muy similar a aquella que pronunciara hace unos años de que “no me vengan con que la ley es la ley”, el de Tepetitán reprobó la posición de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por ejemplo, su incondicional (o se supone que era), Loretta Ortiz, que ahora tuvo un planteamiento sólido en cuanto a este tema, así como Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, y lo peor es que lo hicieron en un foro en el que López Obrador, por cierto, prohibió asistir ni más ni menos que a su “corcholata” preferida, la flamante coordinadora de los comités de defensa de esta errada y llamada cuarta transformación, Claudia Sheinbaum, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

Así que el coraje para el tabasqueño fue doble, pues hasta se dio tiempo de calificar a esa feria tan importante de cónclave de neoliberales.

Con argumentos muy poco sólidos, López Obrador defendió como pudo su demagógica propuesta de que ministros y magistrados sean electos mediante el voto del “pueblo sabio y bueno”. “¿Cómo no se va a poder?” y agregó: “Si a esas vamos” se necesitaría que los ministros del Máximo Tribunal fueran elegidos por una especie de consejo de ‘sabiondos’ o un ‘consejo supremo de eminencias’”. Y es precisamente en estas últimas consideraciones del tabasqueño donde puede apreciarse lo endeble de su defensa.

Recordó el inquilino de Palacio Nacional que en varias ocasiones lo han invitado a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y quizás por eso se sintió con derecho de prohibir en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sus incondicionales asistieran, pero para su mala suerte, le falló.

Total, que un muy mal día tuvo ayer el Presidente de la República, pero de inmediato, en un intento por consolarlo, quien resultó ser “más papista que el Papa”, el ex ministro de la SCJN, Arturo Zaldívar hizo un intento para animarlo y por las “ex benditas redes sociales”, la ministra Ortiz Ahlf reclamó que su ex compañero hubiera dejado muchos asuntos pendientes.

Dicho sea de paso, es por demás evidente que al nuevo y flamante integrante del equipo de Claudia Sheinbaum, no le importó dejar todo botado cuando renunció a su asiento en el máximo tribunal de la Nación. Desde luego, Arturo Zaldívar intentó defenderse, pero en realidad no lo consiguió.

Así como tampoco —según todo indica—, conseguirá sacar adelante la terna inicial enviada al Senado de la República para suplir a Arturo Zaldívar en la Suprema Corte y que como se sabe, la componen: Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres y María Estela Ríos.

La oposición en la Cámara alta ha mostrado una actitud firme a rechazarla. Como ejemplo está que al referirse a dicha terna, la senadora Kenia López Rabadán, en su conferencia “La Contramañanera”, convocó a sus compañeras y compañeros de la oposición a que, de frente y de manera pública se rechace la imposición que López Obrador quiere hacer de una ministra “a modo”.

“Que de manera transparente y pública mostremos nuestro voto de rechazo a la terna en el Pleno del Senado”, exhortó la senadora que ha encontrado eco.

Asimismo, López Rabadán destacó que no apoyarán las propuestas enviadas en la terna de López Obrador porque no cumplen con los requisitos constitucionales para ser ministras. “Hoy -recordó-, seguirá la simulación para nombrar a quien sustituirá al señor Zaldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Al medio día vendrán a comparecer aquí, a este Senado, las tres propuestas de López Obrador. Si tuvieran un mínimo de decencia se excusarían de continuar con este proceso, ya que su imparcialidad está claramente comprometida”.

También el senador Germán Martínez Cázares, del Grupo Plural, se sumó a esta posición y propuso que no se llevara a cabo esta serie de comparecencias, así que el rechazo sigue.

Municiones

*** Hasta Atizapán de Zaragoza se dieron cita los principales representantes de la alianza Va por México, en el segundo informe de actividades del diputado federal por el PAN, Anuar Azar Figueroa. Desde el mencionado evento, el también dirigente de Acción Nacional en el Estado de México, urgió a blindar el presupuesto del Poder Judicial en la Constitución para garantizar así su autonomía; posteriormente, se reunió con la gobernadora Delfina Gómez para tratar temas de seguridad en la entidad.

*** “Por hablar del Fobaproa han intentado tirar mis redes sociales”, denunció el diputado federal Rubén Moreira Valdez, en su programa semanal “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, que se difunde por Facebook y YouTube, que se transmite todos los sábados a las ocho de la noche. El también coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en San Lázaro explicó que la banca realizó préstamos irregulares que la iban a hacer quebrar y lastimar a los pequeños ahorradores, por lo que el gobierno intervino para salvarla, desde 1998. Esto, recalcó, ha sido muy criticado por el presidente López Obrador, con razón, aseveró, porque se salva a los banqueros que prestaron sin garantía. Por ello, ante la terrible situación que vive el estado de Guerrero por el paso del huracán Otis, el legislador priista propuso que 50 mil millones de pesos del dinero destinado a ese rescate bancario mejor se etiquetaran para la reconstrucción de Acapulco, pero de manera errada consideró que la bancada morenista estaría de acuerdo, sin embargo, rechazaron dar ese dinero a los guerrerenses y en cambio defendieron a los banqueros.

*** En el tramo de Campeche a Cancún, el primer día de diciembre esta errada y llamada Cuarta Transformación, empezará a vender los boletos para el Tren Maya. Esto en sí lleva un riesgo, pues prácticamente no se tiene garantía de que existan las condiciones mínimas de seguridad pues esta magna obra fue hecha sobre las rodillas y enfrentando todo tipo de rechazos y protestas. Ahí está como ejemplo que la tan anunciada aerolínea Mexicana de Aviación administrada por el Ejército que se supone que ofrecería hasta vuelos gratis para “el pueblo sabio y bueno”, resulta que no puede volar porque simple y llanamente, no tiene aviones. ¡Qué tal!

