Circo político, pista 2024

Caleidoscopio

Guillermina Gómora Ordóñez

Una vez más, los reflectores iluminan la carpa política para presentar a los nuevos talentos de la democracia: actores, deportistas y políticos ex independientes, que buscan un cargo -“hueso”- en la contienda electoral del 2024. Ningún partido se salva de elegir algún famoso, esperan que su popularidad sea suficiente para ganar la elección y salvar el registro.

No hay de qué sorprenderse ni rasgarse las vestiduras, no son los primeros ni los últimos. La historia reciente nos lleva a Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Sergio Mayer, ex diputado de Morena; Ernesto D’Alessio, ex diputado del PES y Jesusa Rodríguez, ex senadora de Morena.

Rumbo al 2024, anote a Roberto Palazuelos, el “Diamante Negro”, busca la candidatura para el Senado de la República por Quintana Roo, en Movimiento Ciudadano. Al respecto, Patricia Mercado, ha declarado que Palazuelos no representa a MC; pues ha confesado que se benefició de tráfico de influencias, cometió un homicidio y amenazó a una trabajadora.

En la ruta electoral, no pierda de vista al ex clavadista olímpico Rommel Pacheco Marrufo, que dejó la bancada del PAN en la Cámara de Diputados y se registró para participar en el proceso interno de Morena para ser candidato a la alcaldía de Mérida.

Otro que cambió de principios es Pedro Kumamoto, el político independiente confirmó que su partido “Futuro” hará alianza con Morena, PVEM y PT para “sacar a MC” de Jalisco. Todo sea por la designación directa como candidato a presidente municipal en Zapopan. Así de fácil olvido la lucha contra la partidocracia que lo llevó al tablero electoral.

Por cierto, el actor Eduardo Verástegui se registró como candidato independiente a la presidencia de México. Aún no se sabe si cubrió el registro de las 300 mil firmas que pide el INE.

Si nos remitimos un poco más atrás, encontraremos en los romanos el origen de este espectáculo. La frase original en latín -panem et circenses– se encuentra en las “Sátiras” de Juvenal, uno de los poetas satíricos, que en su crítica a la corrupción y decadencia de Roma sostenía que el pan y el circo eran los deseos más fervientes de un pueblo criado en el vicio y la flojera. Una deplorable estampa de tan gloriosa civilización.

Sin embargo, de tan antiguos acontecimientos surge la expresión pan y circo con la que se quiere demostrar que a los pueblos hay que darles espectáculo y entretenimiento para desviar su atención de las miserables condiciones de vida, corrupción o errores de sus gobernantes.

¿Coincidencia con el México actual?, quizá. Lo cierto es que la coreografía política se montó desde hace años y bajo las nuevas reglas electorales todo ciudadano que aspire a un cargo público podrá hacerlo, como sucedió en la pasada elección donde hubo payasos, boxeadores, futbolistas y actores buscando capitalizar el desprestigio de los partidos políticos.

El hartazgo ciudadano a los escándalos de corrupción y mentiras de los profesionales de la política, han obligado a los votantes a buscar otras alternativas en busca de un cambio. Pero tal parece que no es el adecuado, pues la popularidad no se traduce en efectividad para gobernar, sólo basta ver lo que pasa en Morelos, con Cuauhtémoc Blanco.

En la carpa de la democracia, tenemos también a los populistas, expertos en el arte de convertir a la política en una continua farsa para recrear a los pueblos. Todos los días los divierten con sus histrionismos y sus bufonadas, o los enfervorizan con sus arengas, o los exasperan con los brutales ataques a los enemigos.

¿Es el México qué queremos? Conviene reflexionar sobre el poder de nuestro voto y valorar a quién se lo daremos. Popularidad no es sinónimo de capacidad para el gobierno y la gestión pública. La decisión de los votantes tendrá consecuencias en el futuro para todo el país. ¿Nos quedamos así o cambiamos?

VERICUENTOS

Ruta crítica Senado-SCJN

Nuevamente el Senado se convierte en un ring donde los partidos políticos medirán fuerzas para elegir a la nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Comisión de Justicia verificará que las tres candidatas propuestas por el presidente López Obrador cumplan con los requisitos para ocupar el cargo. Bertha Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos, están en la mira. En la sesión del miércoles 29 se realizará una votación por cédula para elegir a la sucesora de Arturo Zaldívar o se rechazará la terna enviada por el Ejecutivo. ¿Por cuál vota?

Guerrero, ¿un botín?

Como bomba cayó en Guerrero, la noticia de que el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, presidirá la Comisión Especial para el Seguimiento de la Reconstrucción de Acapulco. A los miles de damnificados no les agradó, porque es el padre de la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, quien ha sido severamente señalada por su indolencia y manejo político de la tragedia. Los afectados desconfían del manejo que harán padre e hija de los recursos destinados a la reconstrucción y denuncian que las autoridades han minimizado el impacto del huracán y los datos de los tres niveles de gobierno sobre las pérdidas materiales y las estimaciones para la reactivación. #GuerreroNosNecesita

