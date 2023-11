Un nuevo frente, un nuevo camino

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Xóchitl Gálvez tiene que recomponer su camino, así como los partidos que la apoyan decidieron cambiar de nombre con efectos electorales. La razón no la atendió, pero ya lo hicieron. Xóchitl necesita relanzarse con la frescura y cinismo de antes. Cuando llegó a tocar las puertas de Palacio y se las cerraron.

Es importante que la unión en el equipo sea efectiva. El inicio de un proyecto siempre se debe ajustar sobre el camino. Es el caso de Xóchitl, debe volver a ser ella y no la que los partidos quieren. Los partidos deben acompañarla en su agenda y no que la candidata les haga la agenda a los partidos.

Gálvez con su sinceridad de siempre, debe regresar al discurso fresco, el que le conocimos en un principio. No con ello estoy diciendo que regrese a las malas palabras, sino que el lenguaje y la sencillez como se expresó en un principio y que cautivó a millones de mexicanos.

Xóchitl tiene un buen equipo de trabajo. Van avanzando en la propuesta. Gálvez debe afinar su equipo de campaña. La parte de coordinación de campaña y medios de comunicación, principalmente, debe de afinarlo, porque en campaña estas dos posiciones son fundamentales para penetrar a las comunidades.

“Otis”

El presidente AMLO visitó Acapulco para asistir a una reunión con empresarios y autoridades para evaluar la situación. Empresarios del turismo, principalmente los de Acapulco Diamante están firmemente decididos a acelerar la reapertura de sus hoteles para darle vida al puerto. La decisión está apoyada por la cúpula del sector privado, representada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), en un encuentro al que asistió también el magnate Carlos Slim Helú para dar continuidad a la reconstrucción del puerto y las ciudades cercanas.

El Consejo Coordinador Empresarial, CCE está empujando con todo para que el Tianguis Turístico se lleve a cabo en Acapulco el próximo mes de abril. Por su parte, la Asociación de Bancos de México decidió realizar la edición 87 de la Convención Bancaria en el puerto guerrerense en abril de 2024. Julio Carranza, presidente de la asociación, destacó que están muy contentos de llevar el principal evento del sector financiero a escala nacional al sitio; “estamos muy contentos de apoyar a Acapulco”, dijo.

La decisión del sector privado está patente, pero el gobierno no hace lo suyo. Lo hace pero con tintes electorales, como siempre. AMLO sigue con la posición de cuidar la investidura presidencial y sólo asiste a las juntas en la zona naval y realiza recorridos por aire y el último, por mar, pero no recorre las zonas dañadas por “Otis” y mucho menos hablar con el pueblo real, como la comunidad de marineros. La gobernadora Evelyn es cero a la izquierda.

El enojo del pueblo sabio

El enojo de la clientela del señor de Palacio es evidente y lo refleja su candidata, que decidió no ir a la FIL de Guadalajara. La precandidata presidencial del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez, lamentó que Claudia Sheinbaum no asistiera a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y afirmó que es porque tiene miedo. La precandidata también volvió a lamentar las acusaciones del ex presidente Vicente Fox en contra de Mariana Rodríguez Cantú, aunque lamentó que ella no recibió el mismo apoyo cuando fue atacada por el presidente López Obrador.

En Tlapa, en La Montaña de Guerrero, se inauguró un CRIT, aunque un grupo de maestros bloquearon la entrada, molestos, donde se encontraban cerca de 200 niños y que se asustaron. Cerca de dos horas intentaron negociar con maestros y terminaron por cambiar, y al final el Presidente no asistió, no había las condiciones. “No pudimos asistir a la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón porque un grupo de maestros estaba en una actitud de provocación y en busca de conflicto”, dijo el presidente López Obrador.

Apuntes

Las redes sociales, sin duda, son un arma electoral eficiente, pero traicioneras a la vez. ¿Por qué le digo esto? Porque lo que hemos visto y lo vemos ahora. El ejemplo más nombrado fue el caso del presidente Obama que ganó gracias a las redes sociales. Hoy en nuestro país, el joven aspirante de Movimiento Ciudadano, Samuel García está apostando a este medio de comunicación.

En los últimos días Samuel y su esposa Mariana han iniciado una campaña intensa de difusión de mensajes políticos para pedir el voto, sobre todo al segmento de jóvenes. En esta próxima elección habrá cerca de 18 millones de jóvenes que votarán por primera vez. El pastel suena atractivo. Al mismo tiempo, las mismas redes sociales han difundido un audio de Samuel, que supuestamente le manda a su esposa que no es nada afortunado. Las redes dan, pero también quitan.

“Si atacan a una, nos atacan a todas. Mi lucha es contra la violencia hacia las mujeres, venga de quien venga, vaya contra quien vaya. Rechazo y condeno totalmente las afirmaciones de Vicente Fox contra Mariana Rodríguez”, escribió en su cuenta de la red social X, la aspirante presidencial por el Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez, al reprobar los comentarios del ex presidente Vicente Fox, quien llamó “dama de compañía” a la esposa del aspirante emecista, García. Bien, por la aspirante ciudadana. La propuesta de auto-reconstrucción en Acapulco dibuja en mucho la mentalidad de quien la propone. Así las cosas, hasta pronto.

