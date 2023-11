Atrapados en un círculo vicioso

Segunda vuelta

Luis Muñoz

Es verdad que en cada época se presentan diferentes necesidades sociales y problemáticas a resolver que dependen de la situación global en diferentes ámbitos, como el social, cultural y económico, como bien cita Karen Pacheco.

Hoy en día, los tres principales problemas que enfrentan los jóvenes, no solo en México, sino en todo el continente son la violencia, el acceso a la educación y la falta de oportunidades laborales. Sobre este último punto, la diputada Elizabeth Mateos presentó hace unos días ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa que busca transformar positivamente el panorama laboral de nuestro país, cuyo objetivo es eliminar la exigencia de experiencia para acceder al trabajo, especialmente para nuestras y nuestros jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral”.

La propuesta es necesaria, si consideramos que siete de cada diez jóvenes en América Latina tienen dificultades para encontrar trabajo por falta de experiencia laboral como principal obstáculo y México enfrenta serios problemas en ese sentido.

Mateos Hernández argumenta en su iniciativa que las y los jóvenes en nuestro país se encuentran atrapados en un círculo vicioso: la necesidad de experiencia choca con la falta de oportunidades, empujándolos hacia trabajos independientes o a engrosar el mercado de la informalidad. ¿Pero cómo adquirir experiencia si nadie les da la oportunidad de trabajar?

La legisladora considera que la exigencia de éste requisito para acceder a empleos iniciales ha creado una brecha que limita el acceso equitativo a estas oportunidades, lo cual no solo afecta la igualdad de condiciones sino que también perpetúa la desigualdad social y económica.

De ahí la importancia de la iniciativa que busca transformar positivamente el panorama laboral de nuestro país y “abrir las puertas del empleo a los jóvenes sin importar si tienen o no experiencia laboral previa”.

Y este es el momento de romper con estos obstáculos injustificados y garantizar que todas y todos tengan las mismas oportunidades de acceder a un empleo y salario dignos.

Su propuesta no solo se fundamenta en principios constitucionales, como el derecho al trabajo y la igualdad de oportunidades, sino que también encuentra respaldo en tratados internacionales que promueven la eliminación de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral.

Precisó que “con la eliminación de esa barrera estaríamos construyendo una sociedad más equitativa, donde se tenga la posibilidad de desarrollarse y cumplir metas. No podemos permitir que la falta de experiencia sea un obstáculo insalvable para aquellas y aquellos que quieren acceder a oportunidades laborales”. Como colofón, Mateos Hernández, citó a Nelson Mandela: “El éxito no se mide por la experiencia que has adquirido, sino por las oportunidades que has creado para aquellos que carecen de ella”.

Bajan spots de Gálvez

La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó al PAN y al PRD bajar y sustituir tres spots de la aspirante presidencial de oposición Xóchitl Gálvez que se transmitieron por televisión, debido a que los promocionales no cumplen con requisitos establecidos para la etapa de precampañas, ya que en ninguno se aclaró que es precandidata o militante de dichos partidos. De acuerdo con información de PolíticoMX, para dicha acción, la autoridad electoral dio un plazo no mayor a seis horas, y llamó a las concesionarias de televisión, que estén obligadas a la transmisión, a detener la difusión de estos en un plazo que no podrá exceder de 12 horas. La pregunta es si el INE medirá con el mismo rasero a la candidata de Morena.

Diputados veleidosos

Luego de rechazar que el Plan General de Desarrollo y el Plan General de Ordenamiento Territorial, desde el punto de vista del diputado Víctor Hugo Logo “sentaban las bases para una nueva reestructuración en la Ciudad”, el legislador del PAN, Ricardo Rubio, lamentó la postura de algunos congresistas que ahora se han convertido en “oficialía de partes” del Gobierno de MORENA”. La postura de Rubio, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo del Congreso local, fue clara: ¡No coincido con esa visión populista!, dijo. Aclaró que su partido (PAN) se declara en contra de proyectos que no toman en cuenta a la gente, a la sociedad. Rubio anunció que está elaborando un “verdadero” dictamen que sí recoja el sentir de toda la ciudadanía, es decir, rechazando los proyectos que son ilegales y que no toman en cuenta el sentir de la ciudadanía.

En consecuencia, señaló que sus proyectos están recabando el malestar de la ciudadanía y que el Instituto de Planeación y vea que cumplan con los requisitos que marcan los ordenamientos legales, “pues de ninguna manera se puede permitir el nacimiento de planes ilegales y viciados de origen”.

