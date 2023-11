Xóchitl en la FIL: necesitamos una nueva política económica que vea a los pobres

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

Sin la sombra de Claudia Sheinbaum —quien eludió asistir— y ante un lleno total con intelectuales y escritores llegados de todo el mundo, la senadora hidalguense Xóchitl Gálvez prometió que, con ella en la Presidencia, terminaría el desdén mostrado por el gobierno de México durante los pasados 5 años a este encuentro de la inteligencia internacional, porque el próximo año ella vendría desde Palacio Nacional a inaugurar la siguiente feria, les dijo.

Sonriente, fresca, la virtual candidata presidencial de la oposición refutó al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la FIL era sólo un cónclave conservador y de derecha.

“Claro que no es ni conservadora ni de derecha… es una feria plural donde caben todas las ideas, donde caben todas las voces, pero ellos no vienen porque sólo van a lugar donde se sienten cómodos.

“Por eso no fue a Acapulco ni a La Montaña de Guerrero, por eso le sacó a bajarse y hablar con los maestros de la CNTE; ¡que (AMLO) hable, que dialogue!. En esta feria se dialoga, yo vengo a dialogar”, indicó.

Acompañada por Consuelo Sáizar, ex titular del Fondo de Cultura Económica y del desaparecido Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; por Martha Delgado y la analista Valeria Moy.

Invitada a un panel sobre pobreza, se dijo “la persona que más conoce México” y reconoció que la pobreza es lo que más le lastima.

“De lo que más me he apachurrado, es ver juntas la pobreza y la violencia en Chiapas.

“Yo he sufrido pobreza y no es un asunto de falta de dinero. Pobreza es no poderte quedar en la tierra de la que saliste, es que no haya hospitales, es no tener dinero para un abogado, pero la mejor escalera para salir de la pobreza es un trabajo bien remunerado…

“El Estado tiene un rol primordial para enfrentar la pobreza. Y desde una posición de soberbia no se puede ser un gobierno sensible. Soy una mujer que se deja ayudar, pero no creo en un hiperpresidencialismo: creo en un gobierno de coalición.

“El crecimiento económico no está peleado con la reducción de la pobreza y es la única vía con la que vamos a reducir la pobreza. Yo me resisto a quedarme en un país mediocre, en un país sin esperanza.

“Yo sí creo que hay el cómo. Simplemente necesitamos una política económica, sí, de crecimiento, pero sobre todo que voltee hacía los que menos tienen, no este capitalismo rapaz que pagaba salarios miserables y que hizo que la gente se empobreciera”, enfatizó.

Ríspida, dura, la comparecencia de aspirantes a la Corte

Como se preveía, la oposición en el Senado hizo ayer difícil y muy cuestionada la elegibilidad aprobada por la mayoría de Morena en la Comisión de Justicia del Senado, presidida por la ex ministra y ex secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de las aspirantes Bertha María Alcalde Luján, Lenia Batres Guadarrama y María Estela Ríos para que una de ellas sustituya al ministro Arturo Zaldívar en la Corte.

Con el apoyo de 12 votos de Morena, la terna se envió a Ana Lilia Rivera, presidenta del Senado que pase a votación en el Pleno.

A diferencia de la Comisión, donde tienen mayoría simple de la mitad más uno, Morena no cuenta en el Pleno con la mayoría constitucional de 2 tercios que se requieren para designar a una de ellas como nueva ministra.

Así que hoy se apunta a que la oposición las rechace, lo que obligará a AMLO a presentar otras tres propuestas.

La presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República es una activa defensora de este recurso e impulsora para que se cumpla la ley aprobada ya, la Federal de Fomento y Protección al Maíz Nativo.

Las batallas personales

En el Congreso, cada legislador llega ahí para luchar por sus ideales y sueños, promesas y proyectos. Para la tlaxcalteca Ana Lilia Rivera, surgida de una comunidad rural, preservar la cultura del maíz es esencial.

“Es importante no permitir la contaminación de nuestro maíz con el transgénico. Menos si, además, llega a través de monopolios transnacionales. Sería una gran pérdida” para las y los mexicanos, advierte.

Por ello tiene como meta impulsar políticas públicas “para su fomento, protección y para controlar a través de reglamentos, a través de salud, que los mexicanos no consumamos maíz transgénico”.

El regreso de Monreal

Un tanto maltrecho en su credibilidad, con las alforjas políticas más que vacías, el zacatecano Ricardo Monreal no sólo regresó a su curul sino que deberá esperar para ver si recupera alguna de sus posiciones anteriores: la coordinación del Grupo de Morena y/o la presidencia de la Junta de Coordinación Política.

Bien podría transitar ya sin nada de eso de aquí a septiembre que llega la siguiente legislatura.

Como sea, sabe que el Senado deberá avanzar en una serie de nombramientos pendientes como el muy cuestionado de una nueva ministra que sustituya la vacante dejada por Arturo Zaldívar en la Corte.

Así hay, dice, otros 144 designaciones pendientes, en su mayoría de magistrados de tribunales electorales estatales o para salas regionales y en la sala superior.

Todos los órganos autónomos deben estar conformados en 2024, incluido el INAI. Otros son consejeros independientes de la CFE, del INAI, del INEGI, de Educación.

Respecto del equipo dado a conocer por Claudia Sheinbaum, del que forma parte, dijo divide al país en dos partes para lograr la unidad y destrabar problemas; una parte le toca a él y la otra a Adán Augusto López.

