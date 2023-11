Políticos fuera de la justicia

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Buscan acaparar todos los poderes

Abogados especialistas en juicios

AMLO quiere a corruptos e ignorantes

Son diferentes los Poderes del país

Ojalá llegaran sabiondos a la Presidencia

¿Por qué los líderes deben ser idiotas?

Productora de barcos llega a Yucatán

Coca-Cola Femsa, compromisos de ASG

No hay un rey que, teniendo fuerza suficiente,

no esté siempre dispuesto a convertirse en absoluto

Thomas Jefferson (1743-1826) Político Estadounidense

A través de la historia se han elegido a personajes lejanos al mínimo de IQ, necesario para llevar las riendas de una nación que necesita con urgencia líderes que mejore las condiciones de una nación.

En la mañanera, AMLO dijo que si no se eligen a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, es como impedir que el Presidente de la República no se elija por que se necesite un perfil especial, lo que haría que fuera electo por un consejo de sabiondos y no el pueblo.

Habla de manzanas y elefantes. Son dos cosas diferentes. Al paso de la historia del país, la elección de los políticos nos ha llevado a seleccionar a quien la cúpula de poder nos impone a través de los partidos políticos. La partidocracia nos ofrece a políticos, generalmente incompetentes en otras materias, que han ahondado la miseria de millones de familias mexicanas, mientras se hacen inmensamente ricos los potentados que se aprovechan del erario. Son muy competentes en robar y burlarse del pueblo.

Como pueblo, queremos mejorar nuestras vidas y los políticos que elegimos, y asumimos el riesgo de la democracia, sólo son el obstáculo para el desarrollo. Y, los miembros de la llamada Cuarta Transformación y de su partido (Morena), no son la excepción.

Por ello, la puntada del presidente López Obrador para llevar a elección, ministros y jueces, es riesgosa para la justicia. Esta estará sometida por la simpatía y no por las leyes.

La elección de los jueces no se definirá en base a las capacidades. Se elegiría el “señor simpatía” y no el “sabiondo”.

Estimado lector, a quién preferirías que te operara de una apendicitis: ¿el presidente vitalicio de Bolivia, Evo Morales, quien lo ama el pueblo, o un médico especialista? La vida está de por medio. Necesitamos especialistas, no a políticos.

La ignorancia o mala fe de quienes impulsan esta propuesta, quieren poner como ejemplo a Estados Unidos, donde creen que son electas las máximas autoridades judiciales. Son ignorantes, prejuiciosos y de lenta comprensión. Allá y en Suiza, son propuestos por el Presidente y el Congreso los evalúa, avala o rechaza. En las cortes estatales (ojo no la federal) se van a elección, pero las propuestas de los gobernadores, entre los mejores abogados de la entidad. El gobernador se convierte en aval. En México, el Presidente no avala a sus empleados, ni a sus recomendados. Sólo los deja ahí y si cometen errores, son su responsabilidad.

En América Latina, Bolivia es el más claro ejemplo de la torva idea de elegir a los jueces. Allá no hay justicia, hay política y cuando la política se convierten justicia, simplemente la ley no existe; es pisoteada y borrada. La justicia debe ser para todos. Nunca debe ser el instrumento de represión del gobierno en turno.

Incluso, en México, ministros propuestos por Andrés Manuel López Obrador, como Loretta Ortiz y Margarita Ríos Farjat, se niegan a aceptar que sean pasados por boleta electoral, jueces, magistrados y ministros. No debe dejarse en manos de impreparados como generalmente son los políticos, la aplicación de la ley. Son aspectos puramente técnicos y, pese a lo que dice AMLO, la ley es la ley.

El presidencialismo mexicano, es feudal. Llega cada sexenio un personaje que se vuelve en amo y señor de todos sus feudos, que deben someterse a sus caprichos. Eso debe terminar.

Ese presidencialismo ha hecho del poder legislativo (así en minúsculas), sus sirvientes y eso mismo, mediante la elección “popular” quiere al poder judicial. No entiende que es necesaria para la democracia y el poder del pueblo, que hay equilibrios.

PODEROSOS CABALLEROS

YUCATÁN: El gobierno de Mauricio Vila inauguró en Kanasín, la primera planta en México de Warbird Marine Holdings, empresa dedicada a la producción de barcos, bajo el liderazgo de su CEO, John Dorton. Esta inversión generará 400 empleos directos, con una inversión de 50 millones de dólares.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

Bajo el liderazgo de José Antonio Fernández y la dirección de Ian Craig, Coca-Cola FEMSA celebró 30 años como una empresa pública, al listar en la Bolsa Mexicana de Valores. A la fecha atiende a más de dos millones de puntos de venta y más de 270 millones de consumidores. Ian se comprometió a ser un líder global en sostenibilidad y a elevar las prácticas de ASG e América Latina y el Mundo.

