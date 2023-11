EU quiere ya a “El Nini”, sicario de los “Chapitos”

Un amparo detiene la extradición

Enfrenta dos acusaciones criminales en ese país por su participación en el tráfico de fentanilo

El gobierno de Estados Unidos insiste en su solicitud para que la administración de Andrés Manuel López Obrador extradite a Néstor Isidro “El Nini” Pérez Salas, jefe de seguridad del Cártel de Sinaloa, conocida como los “Chapitos”, por su presunta participación en el tráfico de drogas, incluido el mortal fentanilo, hacia ese país.

Recluido en el penal federal de El Altiplano, en el Estado de México, tras su captura la semana pasada en Culiacán, Sinaloa, “El Nini” enfrenta dos acusaciones criminales en Estados Unidos por su presunta participación en el tráfico de estupefacientes.

“Es uno de los principales sicarios o asesinos del Cártel de Sinaloa y dirigía las operaciones de seguridad para el Cártel. Estamos buscando su extradición a los Estados Unidos”, dijo el procurador general de Estados Unidos, Merrick Garland durante una visita a la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en la isla de Manhattan.

El procurador Garland destacó el papel de “El Nini” en el tráfico de fentanilo, responsable de la muerte de más de 75 mil estadounidenses tan sólo en 2022, y de la cual el Cártel de Sinaloa sería la organización del narcotráfico más grande del mundo según Garland.

“El Cártel de Sinaloa maneja la operación de tráfico de fentanilo más grande, violenta y prolífica del mundo”, dijo este lunes el procurador Garland, quien insistió que dicha sustancia es fabricada en México a partir de precursores químicos que se originan en la República Popular de China.

Desde el jueves pasado, Garland ya había adelantado que la Administración de Joe Biden buscaría una extradición rápida de “El Nini” desde México y el propio mandatario agradeció ese mismo día al presidente Andrés Manuel López Obrador por la detención del presunto narcotraficante en Culiacán.

En su exposición en Nueva York, el procurador Garland recordó también la extradición en septiembre pasado de Ovidio “El Ratón” Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y quien de acuerdo con el Gobierno estadounidense fue pionero en experimentar en la producción ilegal de fentanilo desde 2014.

Desde abril pasado, los gobiernos de México y EU han retomado la colaboración antinarcóticos con la celebración del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (DANS) en el que la consejera de Seguridad Interna del presidente Biden, Liz Sherwood-Randall, ha subrayado el combate al fentanilo como principal prioridad.

Este mismo mes, Biden sostuvo una reunión con el presidente López Obrador en la que ambos pactaron incrementar la colaboración antinarcóticos para atacar el tráfico de fentanilo al tiempo que EU retomó también las pláticas con China para detener los envíos ilegales de precursores químicos a las Américas.

AMLO cuestiona amparo concedido

Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, detenido en Culiacán, Sinaloa, y señalado como presunto jefe de seguridad de Los Chapitos, haya obtenido una suspensión para evitar su extradición a Estados Unidos.

El 24 de noviembre, la jueza del juzgado cuarto de distrito, en materia de amparo de la CDMX, María del Carmen Sánchez Cisneros, frenó la extradición de ‘El Nini’ a Estados Unidos, al concederle una suspensión provisional.

Al respecto, durante su conferencia de prensa matutina de este martes en Palacio Nacional, López Obrador consideró como “muy lamentable” la forma en la que se llevó a cabo el proceso judicial de El Nini.

“Se detiene (a “El Nini”) y una jueza, casi al momento de la detención, le ofrece el amparo para que no sea extraditado, qué es eso; si esto no es corrupción, que me digan los ministros de la Corte y el consejo de la Judicatura de qué se trata. ¿Esto es derecho? Esto es chueco a todas luces”, dijo.