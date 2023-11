Viatura Unseen Escapes nuevo concepto de glamp-sitting de Grupo Presidente

De cinco estrellas

Victoria González Prado

La nueva ruta Tapachula-Monterrey de Viva Aerobus tendrá tres vuelos a la semana

Viatura Unseen Escapes, es un nuevo y exclusivo concepto de glamp-sitting para descubrir nuevos horizontes a través de distintass experiencias en diferentes destinos, desde el inicio y hasta el término del viaje.

Así es como Grupo Presidente crea nuevas oportunidades para los viajeros y conscientes de la evolución que ha tenido la industria turística en los últimos años y los diferentes tipos de viajeros de hoy, emprenden este nuevo concepto que mezcla el encanto de la naturaleza y el entorno local con la comodidad, servicio, hospitalidad y know-how que caracteriza a la empresa.

Viatura Unseen Escapes es resultado de una larga y cuidadosa planeación que surge con el objetivo de satisfacer las necesidades de los viajeros que buscan ir más allá de lo ordinario, que no se conforman con visitar rutas exploradas ni recorridos trazados, sino que aspiran a encontrar su propio camino y dejar huella mientras lo recorren.

Las experiencias que ofrece el nuevo concepto se tratan del destino, cómo llegas a él y de todas las aventuras que se pueden encontrar alrededor mientras se desmenuza el entorno y las maravillas que lo envuelven.

Este nuevo concepto presenta una manera completamente nueva de explorar el mundo, donde los recorridos secundarios son la columna vertebral de la travesía, permitiendo a los viajeros elegir, como si tuvieran un libro de aventuras a dónde ir, qué ver y dónde comer, haciendo cada viaje personalizado e hiperlocalizado, desde la creación del itinerario inicial hasta la selección de actividades y la oferta gastronómica.

El concepto glamp-sitting de Viatura Unseen Escapes ofrece circuitos de hospedaje en diferentes “home bases” completamente seguros y equipados con todas las comodidades de un hotel de lujo inmerso en la naturaleza. Están diseñados por artistas mexicanos, con estilo natural contemporáneo que enaltece el ecosistema que los rodea con materiales locales, sustentables y de bajo impacto ecológico. No importa el destino, ni las experiencias que se realicen, cada día iniciará y terminará en una de las home bases.

Ahí se podrán encontrar de cinco a 15 tents, tiendas de campaña de lujo, con amplias y cómodas camas, albercas calentadas por energía solar y todas las amenidades de hotel cinco estrellas que ofrece exquisitos platillos locales y deliciosos cocteles artesanales que se podrán disfrutar bajo la luna y el cielo estrellado.

San Miguel de Allende es el primer destino. Es glamping de lujo que conecta cuerpo, mente y alma, ubicado a 20 minutos de San Miguel de Allende. En Omún, lugar donde las noches son largas y la calma se encuentra en sus hermosos campos de lavanda y olivos, podrás disfrutar un entorno silencioso y sereno.

Está compuesto por cinco exclusivos tents de 176 metros cuadrados construidas entre hermosos viñedos y campos de lavanda que brindan alojamiento y experiencias únicas. Promete ser un espacio único para reconectar y disfrutar los alrededores. En las instalaciones se podrá disfrutar de un solarium con piscina al aire libre, bar y restaurante que ofrece una experiencia culinaria inigualable.

Todas las tents de Omún incluyen experiencia culinaria con cocina de autor, cama king size, cocineta, sala, comedor, minibar, jacuzzi privado, baño con amenidades de lujo, kit de café, tetera, caja de seguridad, terraza privada, hamaca, calefactores y wifi, además de amenidades cuidadosamente seleccionadas para asegurar estancia de primer nivel.

La creación de experiencias es el eje central de Viatura Unseen Escapes y para ello, se une con One With You, empresa, pionera y líder del wellness en México. One With You, cuenta con reconocidos expertos en diferentes disciplinas, que ofrecen guía y acompañamiento para nutrir el ser físico, espiritual, mental y emocional.

One With You ha realizado diversas experiencias definidas por el lujo y el bienestar, razón por la cual han creado junto con Grupo Presidente el Programa de Experiencias de Viatura Omún, San Miguel de Allende, para brindar lo último en bienestar a sus huéspedes. Yoga, meditación, paseo en bicicleta, apicultura, ceremonia de cacao, ice-baths, stargazing y noche de películas, entre otros.

En San Miguel de Allende el proyecto pertenece al llamado Rancho La Vendimia, representado por un grupo de empresarios mexicanos que apuestan a las maravillas de México y al encanto de su gente. La operación está a cargo de Grupo Presidente.

Viatura Omún en San Miguel de Allende es el primer destino en operación y en enero de 2024 se planea la apertura de Viatura Sotuta en Sotuta de Peón, Yucatán.

✰✰✰✰✰ Con la presencia de Rutilio Escandón Cadenas, gobernador de Chiapas; Katyna de la Vega Grajales, secretaria de Turismo de la entidad; Percy Damián Corzo, administrador del Aeropuerto Internacional de Tapachula, y Viva Aerobus, se celebró la llegada de la aerolínea a “La Perla del Soconusco” con la nueva ruta Tapachula-Monterrey, con tres vuelos a la semana en aviones Airbus A320 y A321, con edad promedio de 5.2 años.

Escandón Cárdenas señaló que: “Tapachula merece esto y más, una gran conectividad aérea. Ahora vamos a estar en contacto permanente con Monterrey y con el norte del país que representa esa región. Felicito mucho a Viva Aerobus porque se está adelantando y está aprovechando todo este gran movimiento que se da aquí en nuestro estado”.

En su oportunidad, De la Vega Grajales indicó: “estamos convencidos que con esta nueva ruta habrá un mayor dinamismo turístico porque será mucho más sencillo que la gente de Nuevo León nos visite y se maraville con la belleza de nuestras playas y descubra nuestra inolvidable arquitectura, imperdible gastronomía y enorme riqueza histórico-cultural”.

La nueva ruta está diseñada para atender la creciente demanda del turismo de sol y playa en la entidad bajo una propuesta de precios bajos. Así, Viva brinda a los viajeros la posibilidad de ahorrar en transporte y contar con más recursos para aprovechar en el destino, en beneficio directo de la derrama económica local.

Es importante destacar que, de enero a septiembre 2023, Viva sumó más de 440 mil pasajeros desde/hacia la capital chiapaneca, 9 por ciento más en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Ante estas cifras, Percy Damián Corzo comentó: “es una gran noticia para que nuestro aeropuerto siga despegando y así se aproveche su gran infraestructura y ubicación estratégica para conectar a Chiapas con destinos clave que favorezcan al turismo y economía local. Continuaremos enriqueciendo nuestro servicio para atender a cada vez más pasajeros con calidad, seguridad e instalaciones de primer nivel”.

Viva Aerobus opera seis rutas en Chiapas, volando desde Tuxtla Gutiérrez a Cancún, Ciudad de México (AICM), Guadalajara, Mérida y Monterrey; y, ahora, desde Tapachula a la capital de Nuevo León. En abril de 2024 comenzará con el servicio de la capital chiapaneca al Aeropuerto Felipe ángeles (AIFA).

