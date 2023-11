México, entre el pueblo y la oligarquía

Desde el portal

Ángel Soriano

Ante el rechazo de los ministros Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayan y Loretta Ortiz de que los ministros sean electos en las urnas porque se requiere de un perfil determinado, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si a esas vamos, no se podría elegir al Presidente de México, porque se requiere un perfil especial.

Lo cual llevaría a que fuese electo por una especie de consejo de sabiondos, un consejo supremo de eminencias y no el pueblo; o que lo eligieran los oligarcas ya de manera descarada y que no pensáramos en la democracia, sino en la oligarquía, que es el gobierno de las minorías y para las minorías, y no la democracia, que es el gobierno del pueblo y para el pueblo. ¿Cómo no se va a poder elegir a jueces, a magistrados y a ministros?

Abundó que hay un procedimiento, en todos los casos, para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República: hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad, desde luego no tener antecedentes penales y otros requisitos.

Y pues es lo mismo, se establecen los requisitos: tiene que tener como profesión la abogacía, tiene que tener tantos años de haber egresado de una escuela de derecho, tiene que haber demostrado en su trabajo en el sector privado, en el sector público, haberse desempeñado con honestidad, tener experiencia en cuanto a la impartición de justicia, en fin, se ponen todos esos requisitos y ya se elige, indicó.

TURBULENCIAS

Héctor Astudillo va por un escaño el Senado

El presidente Andrés Manuel López Obrador identificó al ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, como el autor intelectual de la provocación que fue objeto en la región de La Montaña, en donde no pudo acudir a la inauguración del Teletón, pues dijo que muchos de los participantes en la gresca son cercanas al ex mandatario. Se considera que busca llamar la atención para lograr ser candidato del FAM al Senado de la República… El mandatario dijo que los maestros reciben salario mensual de 16 mil pesos y es el gremio que más prestaciones sociales han tenido, y que los provocadores no iban a entregar un pliego petitorio, sino tenían la consigna de crear conflicto y de provocar una represión que no ocurrirá en su gobierno… López Obrador a su retorno de Oaxaca y Guerrero resaltó la importancia de su gira, pues supervisó los caminos de mano de obra en los que participan los habitantes de las comunidades que reciben los recursos directos y crean, con sus manos, verdaderas obras de arte, y ya no ocurre lo del pasado que se les ponía una capa muy delgada de asfalto que con las primeras lluvias se levantaban y quedaban otra vez como caminos de terracería… Anunció que este miércoles estará otra vez en Acapulco donde se pondrá en marcha un programa similar al de los caminos, los damnificados recibirán recursos y orientación técnica para la reconstrucción de sus viviendas, pero nunca ha dicho que ellos solos levanten sus viviendas como puedan. Dijo que hay comunicadores y dueños de medios que están a la casa de errores que luego magnifican de mala fe, con tal de desprestigiar su administración, pero pese a ello se avanza en los tiempos para cumplir con las obras ofrecidas en todo el país, y será en diciembre cuando haya todo un programa de inauguraciones… El secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero Flores, puso en marcha el Grupo de Inteligencia y Coordinación Agraria para atender los 283 conflictos agrarios en la entidad, 23 de ellos de alto riesgo, 51 de riesgo medio y 209 de bajo riesgo. Participan funcionarios federales y estatales en dicho grupo.

