Fox y sus desatinos

Punto por punto

Augusto Corro

Genio y figura hasta la sepultura es la frase apropiada que representa a alguien que no cambiará su forma de ser y actuar en su vida, sin importarle los daños o beneficios que producen su conducta. Lo negativo de esa actitud se nota más cuando el protagonista se apoya en la ignorancia, desvergüenza y mediocridad. Un ejemplo claro se tiene en el ex presidente panista, Vicente Fox, quien abre la boca y escribe sandeces con pensamientos basados en palabras vulgares y soeces.

Tocamos el tema porque la cuenta del ex mandatario guanajuatense en X (antes Twitter) apareció cancelada. El hecho fue relacionado con el mensaje publicado en la red, en el que Fox calificó de “dama de compañía” a Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, gobernador de Nuevo León y precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC). Inmediatamente surgieron voces que criticaron el mensaje del panista, que por cierto, se empeña en presentarlo con faltas de ortografía.

No es el único caso en el que el ex mandatario insulta a sus adversarios políticos. Durante mucho tiempo Fox utilizó sus tuits para insultar al presidente López Obrador y a cuanto enemigo se le presenta. Hace varios días calificó de “judía y extranjera” a la doctora Claudia Sheinbaum, la precandidata de Morena a la contienda electoral presidencial. El guanajuatense no se limitaba en el uso de palabras para insultar, mismas que mostraban la carencia total de la gramática.

Fue el último mensaje del ex presidente lo que, posiblemente, fue lo que llevó a la cancelación de su cuenta en Twitter, ahora X. Fue la propia Xóchitl Gálvez, la precandidata presidencial opositora, quien manifestó su disgusto por el mensaje del guanajuatense, con la advertencia de que “si atacan a una, nos atacan a todas”. Ahora, la pregunta es si ya fue cancelada definitivamente la cuenta de Fox o se trató, únicamente de una llamada de atención al primitivo político.

Sacar de la jugada al ex mandatario panista podría representar un gran alivio para la aspirante presidencial Xóchitl Gálvez, que ya se dio cuenta que su candidatura no crece y que con la ayuda de personajes como lo hace Fox, la situación se le complica, pues su antiguo jefe no resuelve problemas, los complica. La senadora hidalguense entendió que necesitaba asesores efectivos que ofrecieran resultados positivos, porque en las encuestas el porcentaje de seguidores no crece.

En un análisis superficial, los datos ofrecen un estancamiento de Xóchitl Gálvez que empezó su precampaña con una imagen impactante que poco a poco se desdibujó. Sus ocurrencias y vulgaridades llamaron la atención; pero es desparpajo en sus reuniones y los albures ya no interesan tanto a los electores. Sin asesores efectivos, la senadora hidalguense optó por encargar su comunicación a Max Cortázar, un ex funcionario que sirvió a Fox y al ex presidente Felipe Calderón, que muy poco podrá orientar el destino de la nave opositora.

La senadora hidalguense no tuvo el apoyo verdadero de los que podrán llamarse sus aliados integrados en la alianza Frente Amplio por México. Los dirigentes de PAN, PRI y PRD aceptaron la designación de la aspirante presidencial panista, pero no mostraron su conformidad total. Así se vio con la conducta del líder priista, Alejandro “Alito” Moreno, quien tenía en la senadora tricolor Beatriz Paredes a una candidata con la capacidad suficiente para buscar la silla presidencial.

En Acción Nacional se quedaron con las ganas de que el candidato presidencial fuera un blanquiazul egresado de sus filas. Por eso, se inclinaban a favor del diputado Santiago Creel Miranda, héroe de mil batallas, perdidas. Este experimentado panista alcanzó la responsabilidad de coordinador de la campaña de Xóchitl Gálvez, con los resultados que ustedes conocen.

¿Usted qué opina amable lector?

augustocorro2742@gmail.com