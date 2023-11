A raíz de la reunión de APEC parece haber cambiado la política contra el narcotráfico

Clase Política

Miguel Ángel Rivera

Algo sucedió al margen de la reciente reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), particularmente con la entrevista de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de los Estados Unidos, Joe Biden, porque algo ha cambiado en nuestro país en materia de combate a la llamada delincuencia organizada.

Para empezar, se conocieron en estos días las acciones de parte de las autoridades mexicanas —fundamentalmente las fuerzas armadas— para detener a presuntos jefes o capos de organizaciones delincuenciales, que eran más perseguidos en los Estados Unidos que en México, como Néstor Isidro Pérez Salas, alias “El Nini”, y Juan Carlos Pizano Ornelas, alias “El CR”, supuesto jefe de plaza de Tapalpa, San Gabriel y Zapotitlán, operador de “El Mencho”, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Este último presunto delincuente es señalado como autor intelectual del secuestro del coronel José Isidro Grimaldo Muñoz, quien desapareció en diciembre del año pasado, en el municipio de Tapalpa. O sea, las autoridades nacionales no se preocuparon mucho por perseguir y atrapar al acusado de asesinar a uno de ellos.

Pero si esos cambios no fueran suficientes para despertar curiosidad, ahora llama la atención la decisión del presidente López Obrador de solicitar al Senado aprobar una solicitud de permiso para que 11 militares de Estados Unidos ingresen a nuestro país por casi dos meses para brindar adiestramiento a tropas mexicanas.

En la Gaceta del Senado de este martes se publicó la solicitud de autorización para que se permita el ingreso del personal militar del Ejército de Estados Unidos de América por el territorio nacional del 23 de enero al 21 de marzo de 2024.

En el oficio está firmado por el titular de la Unidad de Enlace de la Presidencia de la República, Esteban Martínez, se explica que las y los militares de los EU participarán en el adiestramiento denominado Fortalecer las Capacidades de las Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

La delegación ingresaría a bordo de la aeronave C-130 Hércules, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América, aterrizaría en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), Estado de México, el 22 de enero de 2024, para salir del país el 22 de marzo de 2024.

“Para el adiestramiento militar, la delegación ingresaría con el armamento, municiones y equipo descritos en el anexo único”, se aclaró.

Realmente la presencia de “asesores” o de instructores militares de los Estados Unidos en nuestro país no es una novedad, pero resulta sorpresivo porque el primer mandatario mexicano ha procurado a lo largo de sus cinco años de gobierno de marcar distancia respecto de la vecina potencia del norte.

Por ejemplo, promovió en 2020 una reforma para reglamentar la presencia en territorio nacional de agentes extranjeros. El entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aclaró que esta reglamentación es necesaria, ya que no hay un marco jurídico que especifique cuáles son las reglas que se deben seguir.

Por eso, destacó Ebrard, se busca que con esta reforma se codifiquen las obligaciones o limitaciones de los agentes extranjeros que ya están en diversos ordenamientos en un solo cuerpo legal.

En la práctica, esta norma provocó que disminuyera la participación de agentes extranjeros, en particular los enviados por la agencia antidrogas, la DEA.

Pero, si los agentes extranjeros tuvieron menos presencia en territorio nacional, en la Unión Americana aumentaron las presiones y las amenazas para que su gobierno interviniera en México para perseguir a los narcotraficantes, sobre todo los que tienen el control del mortal Fentanilo, que ocasiona más de cien mil muertes en el vecino país.

Al intensificarse la lucha electoral por las elecciones presidenciales programadas para noviembre del año venidero, los políticos estadounidenses radicales —en particular los que militan en el Partido Republicano— han llegado al grado de exigir que sus tropas entren a territorio mexicano para combatir directamente a los grupos de narcotraficantes o enviar drones que bombardeen sus instalaciones, que al parecer tienen bien ubicadas.

Por ello, al margen de la mencionada reunión de la APEC, el presidente Biden se reunió con López Obrador y uno de sus temas centrales fue el combate al narcotráfico, como también lo fueron los encuentros de estos dos mandatarios con el primer ministro de China, Xi Jinping, de donde se presume que llegan los precursores con los que se integra el fentanilo.

Para Biden es fundamental alcanzar logros en esta materia, para reducir la presión de sus contrincantes republicanos y presentar bonos para sustentar su intento de reelegirse.

No se dieron detalles de acuerdos, pero como apunté antes, hay indicios de que “algo” ha cambiado de parte del gobierno mexicano.

Aparte de las acciones antes relatadas, en la práctica se echó abajo el argumento defensivo del gobierno de la llamada Cuarta Transformación en el sentido de que en nuestro país no se fabrica fentanilo. En la mañanera se informó que durante el actual gobierno, las fuerzas armadas han decomisado más de siete toneladas de fentanilo.

En su reporte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval González, destacó que en los primeros cuatro meses de este año confiscaron mil 434 kilogramos de este opioide sintético.

También aseguró que se contuvo la comercialización de 282 toneladas de metanfetaminas, de diciembre de 2018 al 1 de mayo de 2023. En el mismo periodo se aseguraron laboratorios clandestinos donde se fabrica esta droga; a la fecha suman mil 553 que se traducen en 5 mil 313 toneladas, las cuales obviamente no llegaron a las calles.

Xóchitl Gálvez refuerza su equipo de campaña

Tal vez no sea ese el propósito, pero parece que en respuesta a las críticas en el sentido de que su campaña “no se ve”, la precandidata presidencial del Frente Amplio por México, la senadora con licencia Xóchitl Gálvez Ruiz, dio a conocer ajustes y agregados a su equipo.

La abanderada de la también denominada alianza “Fuerza y Corazón por México” que integran PAN, PRI y PRD, anunció la incorporación de la también senadora Kenia López Rabadán como Jefa de Oficina de su precampaña.

Esta legisladora panista ha participado activamente en las campañas presidenciales de Felipe Calderón Hinojosa, Josefina Vázquez Mota y Ricardo Anaya Cortés en el área de mujeres, estrategia política y electoral. A últimas fechas se ha distinguido por su programa semanal denominado La Contramañanera, en el cual replica y desmiente afirmaciones del presidente López Obrador.

Al mismo tiempo, Gálvez aseguró que tiene casi listo a su equipo y será la próxima semana cuando se presente de manera formal, aunque ya se perfilan nombres de al menos dos ex colaboradores del político tabasqueño que se harán cargo del tema de las finanzas, como son el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, y el ex titular de la Condusef, Mario Di Constanzo.

Allegados a la candidata presidencial revelaron extraoficialmente que Gálvez ha convocado a especialistas en temas muy específicos como son telecomunicaciones, medio ambiente, y sobre todo seguridad que será una de sus principales banderas rumbo a los comicios presidenciales de 2024.

Una de las mencionadas es Salma Jalife, ex subsecretaria de Comunicaciones en este gobierno, pero cuya dependencia desapareció este gobierno, será quien encabece el área de telecomunicaciones.

Otros seguros colaboradores de la candidata son Maximiliano Cortazar coordinador General de Comunicación, y la ex consejera del INE Alejandra Latapí Renner, coordinadora de Vinculación Institucional.

Otro seguro colaborador es el ex secretario de Turismo y también precandidato presidencial, Enrique de la Madrid, quien será el encargado de las mesas temáticas que habrán de derivar en la conformación de su proyecto de nación.

También están considerados el ex secretario de Economía y negociador del T-MEC, Idelfonso Guajardo, encargado de Relaciones Exteriores y cooperación internacional, y el ex secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, responsable de la relación con Europa.

Para el área tan sensible de los derechos humanos, Gálvez tiene la colaboración del ex secretario de la Comisión Interamericana del ramo Emilio Álvarez Icaza.

