México suma este año más de 4 bdp en cobro de impuesto, destaca AMLO

Registra aumento de 10.6%

Agradeció a los contribuyentes su cumplimiento

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que en lo que va del año la recaudación de impuestos ha crecido un 10.6 por ciento respecto a 2022, al pasar de 3 billones 457 mil 739 millones de pesos a 4 billones 38 mil 294 millones.

En la mañanera de este miércoles, el primer mandatario agradeció a los contribuyentes, en particular a los grandes, por cumplir con el pago de impuestos, pues dijo que esto, junto con una gestión sana y transparente de las finanzas públicas, “ayuda a todos”.

“Es medio billón el incremento, 10.6 por ciento en términos reales”. Eso tengo que agradecer a los grandes contribuyentes, que todos están portándose muy bien, ya no hay las factureras, deben de haber ahí algunos que todavía engañan, pero es la excepción, no la regla”, agregó.

El Presidente hizo referencia a la reciente visita a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la política ultraderechista guatemalteca Gloria Álvarez, quien en la Facultad de Derecho respondió preguntas sobre la resistencia a pagar impuestos del empresario Ricardo Salinas, para quien la centroamericana trabaja en la Universidad de la Libertad.

“Vino a la UNAM una señorita de pensamiento conservador y se respeta. Ahí trató de justificar a quienes no pagan impuestos o se resisten a pagar impuestos, diciendo, palabras más palabras menos, que si no se pagan los impuestos es porque hay desconfianza en el gobierno. Y sí, anteriormente muchos decían para qué voy a pagar impuestos si se roban el presupuesto, y era cierto, porque imperaba la corrupción, pero ahora no, no se permite la corrupción”, aseveró López Obrador.

Destacó que “las contribuciones son para el desarrollo del país y no ha habido aumentos en términos reales de impuestos”.

“Se está apretando el cinturón el gobierno, no el pueblo, esa es la austeridad republicana, y por eso nos alcanza, porque si no hay corrupción, y esta es la fórmula mágica, si no hay corrupción, derecho, lujos del gobierno, el presupuesto alcanza, rinde”, sostuvo.

“ Parezco disco rayado, pero es mi trabajo, porque si no nos ganan los que quisieran que se padeciera de amnesia, que ya no recordáramos nada”, afirmó.

Candidatas a ocupar la vacante en la SCJN,

vinculadas a la 4T, reconoce AMLO

En otro tema, el presidente López Obrador reconoció que las tres candidatas a ocupar la vacante de ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) están vinculadas a la Cuarta Transformación y en respuesta a quienes critican este punto, señaló que “si no quieren ni siquiera que yo envíe una terna, es muy sencillo, vamos a que el pueblo elija”.

Cuestionado sobre si tiene un “plan B” ante el eventual escenario de que la terna sea rechazada por el Senado, López Obrador aseguró que sí cuenta con uno: “Lo mejor es preguntarle al pueblo, hay que elegir a los jueces, que el pueblo los elija. Sí, tengo un plan B, es ese, un plan C, un plan D, hasta la zeta”.

Tras destacar la trayectoria de las integrantes, de la terna, Lenia Batres Guadarrama, María Estela Ríos González y Bertha María Alcalde Luján, aseguró que si bien tienen vinculación con él, no significa que tengan una relación de complicidad.

“Sí, están vinculadas a mí y es un orgullo para mí, pero al mismo tiempo es gente honesta, íntegra, incapaces de cometer una injusticia, incorruptibles. Además yo no establezco con nadie relaciones de complicidad, hasta con mi familia, mis amigos, con todos, es una relación de respeto siempre”, aseveró.

“Estela Ríos fue consejera jurídica cuando fui jefe de Gobierno en la CDMX, hace 20 años; Bertha Luján es una joven que ha ayudado muchísimo a limpiar de corrupción a Cofepris, que era un cochinero, un cochinero (…) En el caso de lenia, desde hace años luchando por la democracia y también la familia, todos”, puntualizó.

Aseguró que él “no hace labor” para convencer a los legisladores de votar por sus propuestas y sostuvo que serán los senadores quienes decidan sobre la designación.

“Quién va a decidir, pues los senadores, que decidan, que revisen”, declaró.

“Ahora, si no quieren ni siquiera que yo envíe una terna, es muy sencillo, muy sencillo, vamos a que el pueblo elija. Lo mejor es preguntarle al pueblo, hay que elegir a los jueces, que el pueblo los elija”.