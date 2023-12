Fangoria ofrecerá una noche de glamour y música electrizante

Regresan a la capital mexicana

Los días 18 y 19 de enero de 2024 en el impresionante Teatro Metropólitan

Asael Grande

Es hora de desempolvar tus botas de plataforma, tus atuendos más extravagantes y tu actitud más glamurosa, porque Fangoria, la icónica banda española de electro pop, está de regreso en nuestro país con dos presentaciones que prometen ser una experiencia inolvidable.

Esta es tu oportunidad de sumergirte en un mundo de lujo, estilo y música electrizante. Las citas serán los próximos 18 y 19 de enero de 2024 en el impresionante Teatro Metropólitan, un lugar que servirá como el escenario perfecto para el despliegue del arte y la música vanguardista de la agrupación.

En videoconferencia, María del Olvido Gara Jova, más conocida por su nombre artístico Alaska, adelantó sobre lo que tocarán en sus presentaciones en Ciudad de México: “vamos a basarnos mucho en lo que ha sido lo último que hemos estado tocando, con alguna excepción de alguna gira anterior, pero ya llega un momento que, salvo cuando presentamos lo discos nuevos, es decir, que son conciertos de presentación de disco nuevo, nosotros hacemos un repertorio muy ecléctico, muy como si fuera un festival, casi es un repertorio de singles, básicamente, salvo dos o tres canciones muy especiales que siempre metemos, es un repertorio casi de grandes éxitos, porque si sumamos los de Fangoria con algunas de las canciones anteriores, pues ya no da tiempo de meter más canciones”.

Fangoria no ha parado de darnos música y actuar en escenarios de todo el mundo desde que inició su carrera, y ahora regresa con una dosis de rolas de su extenso catálogo remixeadas por grandes talentos, empezando por una de las favoritas de los fans: “Un Poco de Todo”: “En España ya hemos cerrado el año, hicimos conciertos a mitad de noviembre, ha sido un año muy bueno de conciertos, hemos decidido que el año que viene no habrá una gira de conciertos, los que haremos en México serán una excepción, porque no habrá gira en España, queremos ponernos a grabar; los tres últimos discos, lamentablemente no han salido en México, nos consta por los fans que los tienen de importación, y tuvimos la suerte de poder recuperar el concierto del Vive Latino, que perdimos el año de la pandemia y el confinamiento, así que felices con las fechas que nos ofreció Ocesa el 18 y 19 de enero, serán dos días en el Metropólitan que para nosotros es un lujo”.

Fangoria es uno de los proyectos musicales más exitosos de España, logrando vender millones de discos alrededor del mundo y acumulando miles de oyentes en plataformas: “no sabemos no estar interesados en lo que está pasando, entonces es inevitable que, si estas vivo, y en el año dos mil, sale un señor que se llama Daddy Yankee, te puede gustar, te puede no gustar, pero ahí está, es una influencia, positiva o negativa; si salen Måneskin, pues también vives, existes y los ves, quiero decir que, todo lo que sigue ocurriendo musicalmente te influye, ha habido un resurgir de un pop muy electrónico”.

Alaska y Nacho Canut, ha conquistado a fans de todo el mundo con su singular estilo y música que desafía los límites, manteniéndose a la vanguardia del electro pop y el glam, siendo pioneros en su género y sirviendo de influencia a generaciones enteras de artistas.

Saca del closet tu ropa más despampanante y prepárate para uno de los shows más esperados de 2024, un concierto que será un viaje a los grandes éxitos del dúo español. Fangoria llega a la CDMX para presentarse en el bellísimo escenario del Teatro Metropólitan el próximo 18 y 19 de enero.