Forum Buenavista se transforma en una impresionante Tierra Jurásica

La mejor exhibición de Dinosaurios en Latinoamérica

Los animatrónicos más reptilianos te invitan a conocerlos hasta el 3 de diciembre

Alexandra Arellano

La era neozoica, está repleta de magia, fuerza, naturaleza, y sobre todo de los seres reptilianos más antiguos que conocemos, y que han sido motivo de películas, documentales, series, y se han hecho acreedores de un grupo de fanáticos del tema, hablamos de los dinosaurios.

Aquellos seres titánicos con los que todos hemos soñado en verlos o tener un acercamiento, ya sea en la vida real o de menos a sus fósiles que nos han dado pie a conocer del tema y de su manera de vivir.

Pero sin duda alguna, si eres apasionado de ellos, esta nueva experiencia fue diseñada para ti, y si no eres tan adentrado te aseguramos que este espacio sacara tu lado más explorador hasta tal punto de enamorarte de la paleontología o quedar maravillado con todo lo referente a la época.

Hablamos de Dinosaurios Animatrónicos Tierra Jurásica, la mejor exhibición existente en América Latina, la cual ha arribado a la ciudad de México, y quiere que formes parte de ella.

Esta exposición, es una ventana hacia el mágico y atractivo mundo que habitaron estas creaturas, se encuentra ubicada dentro del centro comercial FORUM Buenavista, y es que, aunque sea difícil de creer, el talento y mano de obra de todo el equipo que conforma Tierra Jurásica lograron meter a las criaturas más grandes y temibles dentro del estacionamiento del centro comercial.

Adaptando así el espacio a un entretenido centro educativo que se especializa en conocer más a fondo este peculiar grupo de animales que dominaron el mundo. Una exposición que no te puedes perder, no solo por el hecho de tener frente a frente a las representaciones de los dinosaurios más populares como lo son el T-rex, el parasauroiophus, el triceratops o el dicraeosaurus, sino también por el increíble contenido histórico que abarca.

El cual seguro alimentará de gran manera tu breviario cultural, y si tienes pequeños en casa será una gigantesca sorpresa jurásica, pues cuenta con actividades aparte que enriquecerán tu visita a la experiencia.

Un trabajo de montaje que se llevó alrededor de un mes entre la colocación de las piezas el armar la escenografía y montar las fotografías e incluso réplicas de huesos que encontraras.

Asi como las áreas aledañas que incluyen una sala de juegos totalmente gratuita, al adquirir tu pase básico, en la que podrás disfrutar de un puzle de dinosaurios, un memórama que te ayuda a saber identificar el esqueleto de estas creaturas y un adivina quién.

Misma sala en la que por un costo extra podrías meterte a un huevo de dinosaurio en el cual podrás disfrutar las atracciones que ofertan dentro de su inteligencia artificial, que te puede llevar a una feria de diversiones repleta de dinosaurios digitales, que te hacen sentir la adrenalina como si fueran reales.

Así que si quieres ser parte, no dejes pasar más tiempo pues la exhibición solo se quedará hasta el 3 de diciembre, puedes visitarla de lunes a domingo de 10:00 am a 9:00 p.m. y podrás tener un recorrido totalmente guiado en compra de tus entradas directamente en taquilla o a través de Ticket one.

