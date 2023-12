Otro hombre

Así las cosas…

Humberto Mares N.

El presidente Andrés Manuel López Obrador es diferente al que inició este gobierno. La cercanía con la gente ha quedado de lado. Ya no viaja en aviones comerciales. Ya no recorre las calles para saludar. Ya no va a las plazas a pronunciar sus discursos, como en buen jilguero político que fue, como los nombraban en los años setenta y que le dio resultado.

AMLO está dedicado a la campaña electoral. El pueblo sabio ya quedó de lado. Hoy la prioridad es que su protegida gane, el popular que lo llevó a la cima y con el cual conectaba, ya no es prioridad.

El asunto de Acapulco es un ejemplo del alejamiento con su clientela. Argumenta el presidente López que no quiere que le falten al respeto, porque debe cuidar la investidura Presidencial, misma que nunca respetó cuando estaba en plena campaña presidencial, que duró 18 años. “Ya cállate chachalaca”, le gritaba en las plazas al entonces presidente Fox.

Y la verdad, los damnificados de Guerrero no sólo de Acapulco y de Coyuca de Benítez, estaban listos para reclamarle la falta de atención y ayuda y con toda razón, por lo cual no sale a las calles, tiene miedo, bajo el pretexto de que lo esperan un grupo de conservadores, provocadores, miembros de los adversarios. Por eso no asistió recientemente a la inauguración del nuevo CRIT de La Montaña, en Tlapa. El Presidente seguirá encerrado, porque su clientela está enojada.

Piden incluirlo

Unas doscientas personas aproximadamente bloquearon la costera Miguel Alemán durante más de tres horas, para exigir sean incluidos en la lista del censo de las viviendas dañadas por “Otis”. Los manifestantes señalaron el gran desorden con que se ha efectuado el registro de casas con daños. Es lamentable que no haya información precisa acerca del censo y que el personal de la Secretaría del Bienestar federal sólo los trae “dando vueltas”.

Pero la parte más dramática y lo que ha encendido a la sociedad, es el caso de los marinos desaparecidos de las marinas de Acapulco y otros que se encontraban en el mar. Los familiares de los 26 capitanes y marinos de yates desaparecidos tras el paso del huracán “Otis” protestaron de nuevo debido a que las autoridades federales y estatales siguen sin darles una respuesta clara sobre sus seres queridos. Han solicitado que la búsqueda que realizan sea más extensa en todos sentidos. No hay respuesta. Es claro que la respuesta del Gobierno Federal no ha sido la deseada, ni la necesaria.

Se cumplieron más de 30 días de que “Otis” impactó Guerrero, y en Acapulco siguen conviviendo con toneladas de basura y desperdicios, lo que tiene al puerto a un paso de una emergencia sanitaria, por no decir alerta sanitaria. En la Costera, la mayor parte son restos de los materiales de construcción arrancados por los vientos, en el resto de la ciudad, los desechos orgánicos e inorgánicos son amontonados en las banquetas esperando su recolección. Han tenido que quemar basura en las playas, ante la acumulación masiva ejemplo en la playa Condesa, a tan sólo unos metros de los bares. Las autoridades locales no existen. No aparecen.

Temporada de “chapulines”

De los 500 diputados que comprende la cámara de Diputados, la mayoría quieren reelegirse, pero existen algunos que apuntan al Senado sin soltar salvavidas de la reelección. En la lista de este “salvavidas electoral” destacan los casos de Alejandro Moreno y Carolina Viggiano, por el PRI; Emmanuel Reyes, Andrea Chávez, Salma Luévano, Susana Prieto, Rubén Muñoz, Daniel Gutiérrez, Julieta Ramírez y Dulce María Silva, por Morena; y Luis Espinosa Cházaro, por el PRD.

Consideración de corazón

El presidente Andrés Manuel López Obrador y la precandidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum no van a lugares donde se sienten incómodos, señaló la aspirante de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez. También mencionó la falta de apertura con los maestros de la CETEG, que el domingo impidieron que el Presidente inaugurara el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón.

Apuntes

Claudia Sheinbaum nombra a Tatiana Clouthier coordinadora de voceros; Citlalli Hernández, coordinadora de alianzas para coaliciones y candidaturas únicas; Jesús Valdés Peña como coordinador de enlace con organizaciones internacionales y mexicanos en el exterior; Renata Turrent será coordinadora de enlace con sectores académicos; la soprano y actriz Regina Orozco será coordinadora de enlace con la comunidad cultural, y Esthela Damián Peralta, coordinadora de giras. Consultada sobre la participación de Marcelo Ebrard y del verde Manuel Velasco, dijo que el ex canciller está cerca, está muy cerca. El doctor Valdés es parte de su equipo, lo hemos incorporado y Marcelo va a estar cerca, está cerca”.

En la tienda de enfrente, Xóchitl Gálvez, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México anunció la incorporación de la panista Kenia López Rabadán a su equipo de campaña e insistió que la morenista únicamente recibe órdenes y por eso va a Palacio.

Se agudiza la sequía en las 16 alcaldías de la CDMX, de acuerdo con el Monitor de Sequía de México, para el 15 de noviembre de 2023, las 16 alcaldías de la capital del país presentaron sequía moderada, condición que no se había visto, en esta época del año, al menos desde 2014, el primer año del que se tiene registro en el monitor. Así las cosas, hasta pronto.

hmares21@gmail.com