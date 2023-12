Golpea al continente americano la venta de armas sin control: SRE

Disponibilidad indiscriminada

Alerta ante Corte Interamericana de Derechos Humanos

El gobierno de México alertó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en el continente Americano se encuentra ante una situación de emergencia compartida por varios países por la disponibilidad indiscriminada de armas de fuego, la que debe ser atendida y enfocarse en el papel que tienen las empresas privadas en potencializar las posibles violaciones a derechos humanos.

La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, aseguró que la región ha sufrido de forma particular las consecuencias de la violencia armada y que la proliferación de las armas de fuego en manos de civiles, sólo puede entenderse a raíz de un tráfico transfronterizo desregulado, que tiene consecuencias como la vulneración del derecho a la vida y a la integridad personal.

En una audiencia por la solicitud de opinión consultiva sobre las actividades de empresas privadas de armas y sus efectos en violaciones a derechos humanos, que realizó México, expuso que en el caso del país, las estimaciones indican que cada año se trafican ilegalmente al país 200 mil armas de fuego.

En un videomensaje, resaltó que este fenómeno tiene un importante factor transfronterizo, ya que en México la adquisición de armas de fuego por particulares está sumamente controlada.

Frente al pleno de la CoIDH, presidido por Ricardo Pérez, la canciller mexicana también destacó que la violencia armada tiene un impacto diferenciado en grupos vulnerables como las mujeres, los menores de edad y la población de la diversidad sexual.

Aumenta el tráfico de armas “fantasma” a México

Por otro lado, autoridades en San Diego, California, han encontrado nuevas formas en que los criminales trafican armas “fantasma” de Estados Unidos a México y cada vez encuentran a delincuentes más jóvenes que las fabrican.

La corte federal de San Diego reveló el caso de dos hermanos de 28 y 38 años originarios de Perris, California, que admitieron conspirar para traficar armas que ellos creían iban destinadas a México.

De acuerdo con Ricardo González, abogado penalista de San Diego, el tráfico de armas en la frontera de San Diego y Tijuana es un problema que va en aumento: “Es muy peligroso que incremente el número de armas de este tipo en los barrios de nuestras ciudades”, dijo, Ricardo Gonzales.

Aseguró que lo más preocupante de las llamadas armas “fantasma” y las que se transportan a México, es el incremento de los delitos y los homicidios.

“No tanto porque sean más letales que un arma normal, son peligrosas porque no las pueden rastrear, porque cometen un homicidio y esa arma no tiene un número, no tiene una historia, cuando se vendió, donde se vendió, es muy difícil conectarla con alguien”, dijo Ricardo Gonzales.

Y afecta directamente a una población joven, que tiene un mayor acceso a ellas y no entiende las repercusiones incluso al no ser armas de gran calibre.

“Tienen más fácil acceso hoy en día a crear sus propias armas que ir a la tienda y comprarla”, dijo, Fernando Suarez, fundador proyecto Guerrero Azteca por la Paz.

Sólo la asociación de gobierno de San Diego encontró en un último estudio que habían incrementado en un 400% la recuperación de armas “fantasma” o hechizas en el condado de San Diego, del 2019 a 2021.

“Son mortales, como fantasmas o no fantasmas son armas letales, que se van a utilizar y más en este caso que no tiene registro, seguramente se van a utilizar en crímenes, fatales, asesinatos o asaltos a mano armada, que si los llegan a detectar no van a saber de dónde apareció esta pistola”, dijo Fernando Suárez.

“Se calcula que en México más de 15 millones de mexicanos están armados o tienen armas en sus casas, entonces por lo menos en esta parte del país y si sucede en otras fronteras, así que por lo menos se ha desarrollado un amplio mercado negro de la venta de armas”, agregó Víctor Clark.