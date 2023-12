KISS: El último beso “You Wanted the Best, You Got the Best!!”

La historia comenzó en el año de 1973

El Madison Square Garden de NY, albergará su último concierto el 2 de diciembre

Gerardo Jiménez Saiz

Esta historia comenzó en el año de 1973 cuando 4 jóvenes, verdaderamente muy jóvenes tuvieron la visión de construir un imperio más que musical, un imperio de mercadotecnia, una marca que le diera la vuelta al mundo. En efecto Paul Stanley y Gene Simmons tuvieron la poderosa y gran visión de iniciar una banda de “heavy metal”, lo suficientemente fuerte y sólida para conquistar el mundo.

En aquellos ayeres estaba el mercado musical invadido por grupos y solistas como: Led Zeppelin, Deep Purple, Alice Cooper, Black Sabbath en fin, todos dando lo mejor de sí y ganándose el cariño y respeto de miles de millones de admiradores. Para Paul y Gene tendrían que esforzarse para lograr una alineación perfecta y ser más que competitivos y para hacer la historia corta el guitarrista Ace Frehley y el Baterista Peter Criss se unieron a este proyecto que simplemente no despertaba no generaba gancho con la gente, pero no fue hasta que comenzaron a usar maquillaje que poco a poco llamaron la atención, pero aun así sin lograr masivas millonarias ventas, en pocas palabras el negocio no estaba funcionando. Pero no fue hasta el 10 de septiembre de 1975, que la disquera y el grupo se jugaron el todo por el todo, ya que todo el dinero ahorrado y lo poco muy poco ganado se lo apostarían a un disco en “vivo”.

Este álbum fue doble y se tituló: Alive y para muchos fue como una especie de “farsa” ya que este disco en cuestiones sonoras era demasiado perfecto y no fue hasta hace muy poco que se dijo abiertamente que todo el material había pasado por estudio “simulando” muchas cosas en vivo para que sonora potentemente perfecto.

En fin, este disco fue la salvación de KISS y de la disquera pero más allá de eso, fue el inicio de una leyenda que al día de hoy han vendido más de 110 millones de álbumes en todo el mundo y 21 millones solo en los Estados Unidos, sus concierto en casi toda su era reportaron llenos absolutos, sus videos siempre causaron morbo y sus presentaciones se iluminaban en fuego, explosiones, rayos laser, sangre y luces.

A ya 50 años de la creación de este cuarteto de sufrir varias deserciones, cambios de alineación, etapas de maquillarse y desmaquillarse han logrado convertirse en todo un millonario imperio que va desde: tazas, loncheras, ropa, instrumentos musicales, preservativos, casquetes para tu funeral y hasta la histórica gatita “hellow kitty” hizo una millonaria fusión de marca con KISS, en fin toda esta historia y leyendas están por terminar.

En efecto 5 décadas de KISS de emprender varias canciones que se convirtieron en himnos del Rock, de la música disco, de la balada, de lo obscuro, de la diversión, en fin son parte de un inmortal legado y este próximo 02 de diciembre esta historia llegara a su fin: El imponente e histórico Madison Square Garden de NY, albergara el último concierto de KISS, la última tocada, los integrantes colgaran sus botas, sus armaduras y maquillaje para decir adiós y cerrar uno de los capítulos más importantes en la historia del mundo.

KISS obvio podrá gustarte o no, pero una cosa es cierta, son todo un icono que inspiro a millones de personas, que son parte de la banda sonora de varias generaciones, no por nada son parte del: Salón de la fama del rock y no por nada son ahora inmortales leyendas.