Y ahora, ¿dónde está el Titanic? ¿en Movimiento Ciudadano?

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Adrián de la Garza ya prometió buscarle “trapitos al sol” a Samuel García

En el capítulo más reciente de la tragicomedia de Nuevo León, al parecer, cupo la prudencia en alguien y ese no fue Samuel García Sepúlveda, que sigue violando la ley a pesar de que ya se bajó de una campaña presidencial que duró sólo 40 minutos, gracias a su inexperiencia y a su evidente falta de luces, con todo y sus tres doctorados y continúa haciendo su campaña “fosfo-fosfo”, como si no se hubiera bajado ya de la contienda presidencial de 2024, promocionando el voto a favor de movimiento naranja.

No cabe duda que el propio gobernador se puso la trampa y cayó en ella sin necesidad de ayuda y se reitera, de poco, o más bien de nada, sirve la defensa que todavía le hace el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su gustadísimo “stand up” mañanero. No es politiquería, es que se le cayó también el teatrito a Morena.

En el que cupo la prudencia pues, fue en el gobernador interino, Luis Enrique Orozco, que por la gobernabilidad y la paz del estado, se hizo a un lado, aunque claro, también se especula que pudo haber existido algún acuerdo.

No hay dos gobernadores hay uno porque no ejercimos ni un solo minuto la licencia que nos habían concedido. Siempre supimos del riesgo de que el Congreso local no iba a designar a alguien de su equipo.

Qué raro que Samuel García se bajara de esta contienda, cuando decía él que iba en segundo lugar de las preferencias. El problema es que siempre esgrimió un doble discurso, esto es, “amarrarse el dedo”, por lo que pudiera suceder y ahora sale con que en 2030, entonces ahora sí se va a lanzar como candidato presidencial. En ese tiempo, pueden ocurrir muchas cosas.

Y aunque parezca increíble, hubo alguien en las filas del partido naranja que fue capaz de hacer una especie de autocrítica; se trata del senador Clemente Castañeda, quien propuso que lo que deberían de hacer en el partido de Dante Delgado, es revisar el escándalo en el que solito se metió Samuel García y luego, que los militantes de MC reconozcan que también tienen responsabilidad en la melé generada por aquellos lares y que pusieron en aprietos no solo al “ingenuo” gobernador, sino también, al partido naranja.

Como se recordará, en una entrevista radiofónica hace unos meses, el senador Castañeda abrió a su partido a la posibilidad de respaldar a Xóchitl Gálvez, la responsable de construir el Frente Amplio por México.

La propuesta de Castañeda siempre fue a contracorriente de lo que declaraba cada vez que podía el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, en el sentido de que, según su personal punto de vista, veía en MC un Titanic. Sin embargo, ahora y luego de lo ocurrido en Nuevo León, bien valdría la pena preguntarse dónde está el Titanic, porque la cúpula de MC, se reunió horas y horas para dilucidar quién entraría al quite de Samuel García y los nombres que sonaban eran el de los senadores Patricia Mercado y Juan Zepeda y claro, el as al final de este escándalo, tiene nombre y apellido: el propio Dante Delgado.

Pero lo cierto es que el tiempo se les vino encima a los naranjas y ahora se supone que será hasta el próximo mes de enero cuando tengan candidato y no cuentan con un perfil que tenga la suficiente fuerza como para remontar tanto el tiempo perdido, como el escándalo propiciado por el gobernador “ingenuo”.

Por cierto, y portando los famosos tenis fosfo- fosfo que ahora no funcionaron ni para MC ni para Palacio Nacional, Delgado Rannauro aseguró que no va a “colgar los tenis” de cara a 2024.

“Sacaron a Samuel de la contienda, pero esto no ha terminado. Vamos a tener candidato y vamos a ganarle a la vieja política en 2024”. ¿Será?

“Desde aquí le digo al PRIAN que México y MC no vamos a olvidar y muy pronto van a saber lo que es meterse con MC”, acusó Dante Delgado y en un ejercicio de excesivo optimismo, anunció que el partido que dirige, tendrá candidato y le ganarán a la vieja política en el 2024”. ¿Será que se vaya a sacrificar él por México?

Municiones



*** Mauro Guerra, el líder del Congreso neoleonés, dijo que en el tema Samuel García no se negoció nada. Lo único que está en juego es la gobernabilidad de Nuevo León; buscar que se cumpla la ley. Subrayó que al fiscal lo nombra el Congreso y el presupuesto también lo aprueba esta instancia local. En lo que viene para García es que el segundo golpe será que el Congreso local aprobaría el nombramiento de Adrián de la Garza como Fiscal del estado y de entrada, amenazó al flamante e “ingenuo” gobernador para investigarle hasta encontrar uno que otro “trapito sucio”.

*** El que anda muy mal y de malas con todo este brete, es ni más ni menos que el diputado Jorge Álvarez Máynez, que hace intentos denodados por defender a quien iba a ser su jefe y ante cualquier pregunta incómoda, se enoja más y repite que el Congreso local está secuestrado por el PRIAN y que se ataca a Samuel García sin fundamento . “Ojalá que en el país tuviéramos una visión como la que hay en Nuevo León”, pues con que poco se conforma el legislador naranja. Por cierto, primero dice que él no acostumbra anotarse en listas como la de los presidenciables al 2024 e inmediatamente señala que está poniendo en la balanza todo lo que tendría que evaluar. “Sí pero no”, responde cuando le preguntan si él quiere ser el candidato presidencial naranja. Eso sí, deslizó el diputado de MC que este partido se podría inclinar por una candidatura externa y volvió a sonar el nombre de Marcelo Ebrard, pero no, el ex secretario de Relaciones Exteriores está ya muy alineadito.

*** Según se sabe, en el Senado de la República el próximo 13 de diciembre, se intentará votar a quien sería la nueva candidata a ocupar el lugar que dejara vacante el ministro Arturo Zaldívar. Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Ana Lilia Rivera Rivera, confió en lograr una alianza con los diversos grupos parlamentarios, a fin de alcanzar la mayoría calificada que se requiere para designar a una ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Agregó la legisladora morenista que el Senado no puede renunciar a la facultad que le confiere la Constitución Política para designar a la nueva ministra, por no construir los acuerdos, pues “sería un descalabro muy fuerte” para la Cámara, al tiempo que añadió: “Sería muy lamentable que el Senado de la República renunciara a esa gran oportunidad y facultad que la Constitución nos concede, el no tener la capacidad de lograr los acuerdos necesarios para tener un representante de la sociedad al frente de este espacio tan importante de justicia para el país”.

morcora@gmail.com