Ángel Soriano

De inmediato, la hidalguense Xóchitl Gálvez se mostró dispuesta al diálogo con el veracruzano Dante Delgado para definir la candidatura presidencial para 2024, si se une a la FAM o se establece otro tipo de acuerdo para ir juntos a los comicios, en tanto que el líder del PRI, “Alito” Moreno, arremetió contra Movimiento Ciudadano y su cuestionado candidato Samuel García.

Eso es una demostración de que la unidad en estrategia e intereses, formas de pensar actuar en lo individual o colectivo, no siempre son coincidentes. Mientras Xóchilt busca sumar y apuntalar su candidatura al margen de los intereses sectarios, los líderes partidistas están siempre dispuestos al enfrentamiento o a arrebatarse al botín, para que éste sólo sea de ellos y sus seguidores.

No hay interés por defender los intereses mayoritarios en una plataforma común -ya superadas las diferencias ideológicas, ahora en desuso-, paras encontrar soluciones viables a los crecientes problemas de inseguridad y falta de ingreso para la mayoría de la población, eso es secundario para “Alito” y sus secuaces, lo importante ahora es posicionarse del gobierno.

Sin embargo, la salida de Samuel García abre otras oportunidades para enfrentar un frente común para impulsar un cambio de gobierno, si es que la mayoría del pueblo así lo decide o para garantizar la continuidad de los proyectos que abandera Morena, pero todo está por verse en los próximos días o en las próximas semanas.

TURBULENCIAS

Disputa por el Congreso de la Unión

Aunque tradicionalmente los integrantes del Congreso de la Unión -Senado y San Lázaro-, son colocados ahí por ser fieles seguidores del Poder Ejecutivo y cumplen puntualmente con sus consignas, se considera que la verdadera lucha en las urnas en junio de 2024 será por colocar a un mayor número de opositores con capacidad para frenar, o revertir, las políticas públicas que han sido cuestionadas, entre ellas las inmensas facultades otorgadas a las fuerzas armadas que hoy controlan la seguridad y las actividades productivas del país, que tienen un gran interés nacional e internacional, porque se trata de macroproyectos que involucran comercio y comunicaciones terrestres y aéreas, y cuya infraestructura esta en marcha en el país… De ahí que la disputa por la Nación es una realidad, entre dos proyectos: uno nacionalista y el otro de protección, a los que siempre han tenido y no quieren perder sus privilegios… Lo de Samuel García en Nuevo León fue un zipizape bien planeado o una demostración de que finalmente los integrantes de los poderes Legislativo y Judicial, supuestos contrapesos del Ejecutivo e instituciones garantes de la aplicación de la Ley, finalmente se subordinan al Ejecutivo estatal y federal. Así lo demuestra la declinación del ex fiscal Luis Orozco que declinó a la gubernatura y allanarse al de MC para garantizar la gobernabilidad en la entidad. Un pleito legal lo tenía ganado porque fue electo por el Congreso local constitucionalmente facultado para hacerlo, pero la marcha atrás del mandatario regio cambió la situación y quedó como estaba. Lamentable espectáculo ante el país, donde sólo se exhibió de que están hechos los políticos: de cinismo puro, que es la herramienta que les permite estar en los cargos públicos y hacer de ellos lo que se les ocurra, de disponer de presupuestos y de privilegios y para ello van escalando uno a otro, sin importar la ética o el compromiso social con la comunidad. En fin, será el juicio final de la historia -porque la ciudadanía no participa-, la que califique el actuar de nuestros dirigentes y autoridades en todos los niveles. Y todavía falta más que ver.

