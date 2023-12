Samuel, no reconoce autoridad

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Ambicioso y mentiroso: “Alito” Moreno

Luis Orozco, responsable renuncia

Congreso debe imponer gobernabilidad

La ley es la ley, aunque le pese a políticos

Dante, ¿dejará limpio el muladar de García?

Debe limpiar la cara de esquirol de Morena

Antares y Ebrard dan la espalda a Alcaraz

Mondelēz, inversión en EU, sustentable

La lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido

Milan Kundera (1929-2023) Novelista y ensayista checo naturalizado francés

En otros tiempos, en México, tras el muladar en el que Samuel García Sepúlveda y el Congreso local tienen en Nuevo León, hubiera sido suficiente para que el Congreso federal iniciara un proceso de desaparición de poderes, en la entidad.

Samuelito se ha convertido en el hazmerreír por su incapacidad, inexperiencia, falta de sensibilidad y de principios morales.

La mejor descripción del gobernador en el limbo, la hizo Alejandro Moreno, Alito, líder nacional del PRI: “Nadie te descarriló, te bajaste solo por inexperto, ambicioso y mentiroso”. El líder priista aseguró que MC va a desaparecer en 2024 y advirtió que el gobernador de Nuevo León pronto tendrá que rendir cuentas. Y, tiene razón.

Creyó que en esta crisis se convertiría en víctima. Pero es victimario; se convirtió en el verdugo de la paz que había predominado en aquella entidad, pese algunos pleitos, callejeros en la clase política; no pasaban de ser un simple y vulgar chisme.

Las cosas ya no están bajo el control político del gobernador; tampoco del Congreso del estado. El gobierno federal, que quería usar a Samuelito como un esquirol, para quitarle votos a la oposición del PRI, PAN y PRD, arrojó al basurero a la franquicia naranja. La apuesta por él, dejó a MC como un despojo electoral.

El pleito que tiene García con el Congreso local, que dejó en la ingobernabilidad a la entidad, es simple y absurda. Los diputados, de acuerdo a sus facultades de la Constitución local, propusieron Adrián de la Garza, enemigo electoral del actual gobernador, lo que provocó su ira y berrinche, que ha durado todo el tiempo que lleva al frente del Ejecutivo.

En venganza congeló el presupuesto de los municipios gobernados por la oposición a MC. No le importó que millones de personas se quedarán sin servicios, ni apoyos. Lo único que valía era su capricho para demostrar fuerza a sus opositores. El tiro le salió por la culata. Lo único que demostró fue inexperiencia y falta de tacto político.

Samuelito ha dicho que regresa al gobierno de Nuevo León con el único fin de no dejar en manos del PRIAN la administración. El fondo es otro. Hay millones de pesos que no han sido justificados tanto del gobernador, como su esposa Mariana Rodríguez, una influencer que tiene muchísimo más del trato político y social, que su marido.

Ante la tozudez de Samuelito, de no reconocer sus graves errores, el gobernador que propuso y aprobó el Congreso, Luis Orozco, decidió renunciar para que el emecista regrese a la silla gubernamental. Un acto, definitivamente, de madurez política.

Los legisladores tienen hondas heridas provocadas por Samuelito, luego que han sido perseguidas sus familias; agredidas, física, emocional, y económicamente. Por si fuera poco, el gobierno emecista, se ha convertido en el verdugo de sus opositores políticos.

Si critican o cuestionan a Samuelito, la pena es la persecución.

El Congreso local es el que tiene la última palabra. Esa es la ley, pésele a quien le pese. Es el que debe definir quién gobierne el Estado y, fundamentalmente ponerle límites al gobernador, que piensa que a través de la urna electoral se convirtió en dueño del alma de sus gobernados.

Definitivamente, Samuelito debe ofrecer disculpas y pedir el perdón de los neoloneses. Limpiar el chiquero que dejó en Nuevo León y dejar la ambición a un lado para ponerse a trabajar. Primero que trabaje; luego que construya su candidatura naranja para cualquier otro puesto.

Rebasar por la derecha, siempre es peligroso.

PODEROSOS CABALLEROS

DANTE DELGADO: Grave error tendría la oposición, del PRI y el PAN, el aceptar que se sume Movimiento Ciudadano al Frente Amplio por México. Por unos cuantos votos, no se debe de vender la decisión electoral a un partido que demostró venderse al mejor postor. Suplicarle que se sume a su lucha electoral, es traicionar principios elementales. Además, Dante Delgado, líder de MC, repudia a ambos partidos. Los acusa de ser los culpables de sus cuitas políticas del pasado. Dante debe dar un volantazo. Ser servil a Morena y a AMLO, no le reditúa y seguramente se separarán muchos de sus seguidores que no comulgan con la izquierda. Es el momento clave y de definiciones para los naranjas. *** ALMA ALMARAZ: Rompe la senadora Antares Vázquez, alineada con Marcelo Ebrard, con la candidata a Guanajuato de Morena, Alma Alcaraz. Esto deja totalmente pavimentado el camino del triunfo en las elecciones por la gubernatura del año próximo de Libia García, del FAM.

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y GOBERNANZA

MONDELĒZ: Replantea su estrategia de ventas la empresa de golosinas Mondelēz. Al celebrar, también el primer aniversario de Mondelēz Snacking México, la unión de Mondelēz Internacional y Ricolino, que lidera Oriol Bonaclocha, en 2023 crecerá a doble dígito. Tras la instalación de una oficina en Dallas, Texas, Mondelēz delineará su plan para posicionar marcas emblemáticas como Paleta Payaso, Panditas, los dulces Vero y cajetas y chiclosos Coronado en mercados de Nevada, Chicago y Florida. Para ello, invirtió en México 75 millones de dólares. Inversión sustentable.

