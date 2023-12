Kim Shantal es la portada de diciembre de Playboy

Playboy México & LATAM cierra el año con todo. Kim Shantal es la portada de diciembre de 2023, con lo que la revista del Conejito se anota el último golpe del año. Santa Claus le trajo un regalito de oro a sus seguidores con esta sesión de fotografías que muestra un lado no explorado de la influencer y modelo.

En la entrevista que acompaña su pictorial, Kim Shantal cuenta que su llegada a Playboy es la cristalización de un caro anhelo, “¡Estoy cumpliendo un sueño! Desde que era muy chica, yo veía el reality ‘The girls of the Playboy Mansion’ en la televisión, obviamente a escondidas porque para mi mamá era muy fuerte (risas), pero me gustaba mucho”.

Las imágenes desbordan sensualidad y clase, pero mantienen la personalidad irreverente y el carisma de la llamada “Loca de los videos”, recapitula cuáles han sido algunas de sus travesuras más arriesgadas en video, como la vez que le tatuó un “nepe” a uno de sus seguidores.

“Otra persona tiene mi cara tatuada en su pompi… creo que hay varias que se tatuaron algo por mi culpa, pero se trataba de un reto y tenían que cumplirlo”, expresa.

Kim Shantal platica sobre su exitosa incursión en el mundo de la música, con sencillos como “Trending”, “Papi” o “Descarada”. Anteriormente, formó parte del programa de MTV “La venganza de los ex VIP”. En 2019 ganó el premio MTV MIAW a Instagramer Nivel Dios y es una de los cincuenta elegidos para el reality Los 50 de Telemundo.

Además de la portada con Kim Shantal, Playboy México & LATAM tiene todo el contenido sobre estilo de vida que más te gusta.

¡Síguenos en redes sociales! @playboymx

@kimshantal