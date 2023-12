Cascajo para precandidatas

Espacio Electoral

Eleazar Flores

CLAUDIA ES MANO-. En la etapa de integración de equipos de trabajo para la aspirantes presidenciales Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, ésta última es mano en eso de recoger CASCAJO – así sea de pisos encerados y no de arenales-, de destacadas figuras ex panistas y ex priistas.

Claro que en el equipo de Xóchitl Gálvez no cantan mal las rancheras, pues también se anuncian incorporaciones de panistas en receso, priistas y perredistas, pero es menos notorio, pues los apoyantes de la hidalguense, justamente han sido dirigentes y militantes de dichos partidos.

CLAUDIA-. En el equipo de la “orgullosamente mexicana” Sheibaum, realmente hay cuadros de super lujo, destacando entre todos el ex rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, quien logró devolver la calma a la institución, alterada por un tal MOSH, hoy docente en Michoacán. De la Fuente, cuadro de lujo del zedillismo, incluso fue varias veces visto como presidenciable, por si algo se le ofrece al sistema guinda, ¿o no?

También podría citarse entre todo el corolario de integrantes del CUADRO DE LA CONSEN, al historiador, académico y articulista Lorenzo Meyer, cuya incrustación causó extrañeza, pero allá él y su buena cabeza, total, pues ante quien debe responder es ante los suyos y nadie más, sólo que ojalá y no olvide el dicho del pueblo sabio, “hay afrentas que duran seis años y otras se llevan toda la vida.

Pero eso de ver en el cuadro guinda al ex panista Javier Corral Jurado y al ex priista Alejandro Ismael Murat Hinojosa, primero habría que preguntar a sus ex gobernados chihuahuenses, del primero, y oaxaqueños, del segundo, para ver cómo dejaron sus entidades, pues si hacemos caso a las quejas no fueron tan tersas sus administraciones.

De Javier Corral hubo hasta denuncias de presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos y en cuanto al notario con licencia del Edomex, Murat Hinojosa, hasta quejas recientes de su sucesor, el morenista Salomón Jara Cruz.

Ya como miembros del primer cuadro de la precandidata presidencial de la Cuarta Transformación, apueste y ganará, que tanto a Javier Corral Jurado como a Alejandro Murat Hinojosa se les “CONGELARÁN”, por arte de magia guinda, sus múltiples denuncias.

XÓCHITL-. En cuanto a la hidalguense Xóchitl Galvez, ciertamente hay gente famosa que ha dejado constancia de su trabajo en otras administraciones como Enrique de la Madrid, que llevó a México al quinto lugar más visitado del mundo en el sexenio anterior, o Ildefonso Guajardo en áreas económicas del mismo sexenio; también Alejandra Latapí, destacada activista e incluso el perredista Jesús Ortega, mago en eso de la negociación, en dueto con su tocayo Zambrano.

La SOBERBIA de Beatriz Paredes gana sobre su innegable capacidad.

