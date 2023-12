Salario mínimo con sombrero ajeno

Índice político

Francisco Rodríguez

Salvo honrosas y muy contadas excepciones, los sindicatos de México tienen un historial de quedar bien con los jefes en lugar de luchar por los trabajadores que se supone representan.

Los sindicatos luchan vigorosamente contra las nuevas normas en varios frentes, incluida la presentación de cientos de demandas, lo que aviva los temores de que el ritmo de las reformas se estanque.

El reciente incremento del salario mínimo es aún insuficiente, pero eso sí tan aplaudido por los textoservidores de Andrés Manuel López Obrador…

…en realidad debería ser acreditado a las presiones del Partido Demócrata estadounidense, encabezado por Joseph Biden, y de los afiliados en los poderosos gremios de trabajadores, sobre todo de la industria automotriz…

lo mismo que a Donald Trump, quien inició la revisión del TLCAN para convertirlo en T-MEC…

…con la decidida participación del premier canadiense Justin Trudeau.

Es precisamente en el Capítulo 23 del Tratado en vigor donde se establece el techo a alcanzar en materia salarial: 16 dólares por hora.

Esto es 279 pesos con 68 centavos, al tipo de cambio de este martes.

Lo que significa que una jornada laboral de ocho horas deberá ser pagada con 2 mil 237 pesos y 44 centavos contantes y sonantes.

En México estamos muy, pero muy lejos, de alcanzar esos niveles salariales.

Porque ya con el aplaudido aumento recién anunciado, el salario mínimo en México será de 248 pesos con 93 centavos.

Apenas poco menos de una hora del techo a alcanzar.

Y no. No fue un exclusivo logro de AMLO el último incremento al salario mínimo que entrará en vigor dentro de poco más de 20 días.

Estos cambios fueron uno de los varios requisitos para la aprobación del nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. el T-MEC, que integró una serie de medidas para garantizar la libertad sindical y prevenir el trabajo infantil y el trabajo forzoso.

Y sí, en estos cinco años el salario mínimo ha sido duplicado, la subcontratación fue medianamente regulada, el sistema de pensiones fue reformado para disminuir las semanas de cotización y aumentar las aportaciones patronales, se duplicó el periodo de vacaciones y las trabajadoras del hogar lograron que sus derechos laborales fueran reconocidos.

Pero los trabajadores se lo deben al T-MEC… no a la 4T.

¿Estamos claros?

¿Y las 40 horas, apá?

Carlos Slim Helú pertenece a ese extendido grupo de individuos que creen que es muy fácil verle la cara a los mexicanos.

Se discute ahora una más de las iniciativas de ley que se desprenden de la nueva política laboral que, repito, es producto del Tratado comercial con Estados Unidos y Canadá: la semana laboral de 40 horas.

Y mientras recibe multimillonarios contratos de su amigo en turno, el presidente López Obrador —ya lo canjeará en su momento, como ya lo ha hecho con otros primeros mandatarios—, declara estar en contra de que los trabajadores descansen dos días a la semana, en lugar de sólo uno como ahora lo hacen.

Su pretexto es más que debatible. Dice, palabras más, palabras menos, que es preferible que los trabajadores trabajen un día más para ganar más.

¿Y qué pasa entonces con el pago íntegro de salario por el séptimo día descansado?

¿Lo paga a sus decenas de miles de trabajadores?

Si la iniciativa se convierte en ley, señor Slim, tendrá que pagar íntegros el sexto y el séptimo día en los que sus empleados descansen.

Ganarían la misma miseria que hoy les paga ¿o no?

Indicios

El temprano fallecimiento del senador Juan Pablo Adame, víctima de un doloroso cáncer, es ocasión propicia para reconocer el noble gesto de Miguel Ángel Mancera, quien solicitó licencia para que el joven legislador presentara un punto de acuerdo para solicitar al Ejecutivo federal que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, se destinen recursos suficientes para el combate del cáncer y para fortalecer los programas de prevención, detección temprana y tratamiento de esta enfermedad. Fue aprobado por unanimidad. ¡Descanse en paz! * * * Nada que no supiéramos ya del espionaje con la herramienta digital Pegasus con la que en el sexenio anterior —aún ahora— el Ejército, la entonces PGR, la Secretaría de Gobernación a través del CISEN, e incluso la Presidencia ordenaron intervenir los teléfonos celulares de periodistas —incluso sus familiares, como en el caso de Carmen Aristégui—, empresarios y, claro, opositores al régimen ladrón de la tolucopachucracia. Si acaso lo novedoso ha sido que el ya mencionado Carlos Slim, Germán Larrea y altos ejecutivos de Televisa también fueron espiados por Salvador Cienfuegos, Jesús Murillo Karam, Arely Gómez, Raúl Cervantes, Alberto Elías Beltrán, Miguel Ángel Osorio Chong, Eugenio Imaz y, claro, por Enrique Peña Nieto. ¿Los citará la Fiscalía de Alejandro Gertz? ¿O se irán de rositas? * * * Un acto de cobardía del gobernador morenista de Sinaloa Rubén Rocha Moya es el decir que no dijo lo que dijo sobre los discapacitados y los homosexuales. Clásico entre quienes militan en el partido guinda, intentar enmendar sus estupideces diciendo que “editaron sus palabras”. * * * Con “la clara visión de hacer de México un país de clase media fuerte”, la precandidata presidencial Xóchitl Gálvez presentó a un equipo de trabajo que huele a rancio: Santiago Creel será el jefe de campaña; el panista Armando Tejeda será el coordinador operativo; el perredista Ángel Ávila, coordinador de alianzas; la priista Carolina Viggiano, número dos del tricolor, coordinadora ejecutiva; la panista Kenia López, jefa de la oficina de la precandidata. El diputado priista Rubén Moreira, coordinador territorial; Max Cortázar, coordinador de comunicación social; Josefina Vázquez Mota, coordinadora de líderes en campaña; la panista Margarita Martínez Fischer, de promoción del voto; el priista Rolando Zapata, defensa del voto; el perredista Jesús Ortega, prospectiva; la ex candidata presidencial independiente, Margarita Zavala, sociedad civil; el priista Enrique de la Madrid, plan de Gobierno. Norma Aceves, atención a personas con discapacidad; el panista Fernando Rodríguez Doval, contenido; Alejandra Latapí, vinculación institucional; el priista Ildefonso Guajardo, relaciones exteriores; la senadora panista Alejandra Reynoso, causas sociales; Blanca Alcalá, asuntos migratorios; Leticia Barrera, enlace con el campo. Alessandra Rojo de la Vega, activismo social; y Julieta Camacho Granady, gestión social. La señora Gálvez también incluyó a sus hijos Diana y Juan Pablo. Ellos estarán al frente de los xóchitlovers y del área juvenil, respectivamente. * * * La pregunta de la temporada: ¿Conseguirá Dante Delgado, conspicuo representante de lo que llama “la vieja política”, sobreponerse al escándalo que provocara el imberbe gobernador neoleonés y que evidenciara a todas luces que MC está al servicio de AMLO, sobre todo por las ardorosas defensas que en ya varias matinés el tabasqueño ha hecho del regiomontano Samuel García? Está de dudarse. * * * México registró un retroceso ¡de 20 años! en los resultados de la más reciente prueba del Programa de Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), aplicada cada año por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) entre alumnos de 15 años. “En matemáticas, la reciente caída (2018-2022) revirtió la mayoría de los avances observados en el período 2003-2009, y las puntuaciones promedio se acercaron a las observadas en 2003 o 2006”, apunta la OCDE sobre México. Pasa lo mismo con otras materias, como lectura y ciencias. ¡Gracias 4T! Con los nuevos libros de texto para educandos habrá más ignorantes para la causa lopezobradorista. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

