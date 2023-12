Requisitos para aspirantes

De frente y de perfil

Ramón Zurita Sahagún

En una parte de la obra teatral La Casa de La Bandida, el personaje de Paquito le pide a La Bandida que lo apoye para ser director de la CFE y ella le interroga si cumple los requisitos y él responde sí: he sido acusado de fraude, no hago caso de las leyes y tengo 25 casas.

Algo así pasa con los requisitos que parecen llenar varios de los aspirantes a cargos de elección popular, incluido el de Presidente de la República, cuando menos de MC.

Samuel, que se convirtió en un estandarte del partido naranja, es un fiel representante de lo nuevo de la política, con vicios más arraigados que en el pasado como no acatar los ordenamientos legales y pensar que el poder que se le otorgó es de rango monárquico y se puede transferir a quien él quiera, que ya volvió a gobernar Nuevo León. Habrá que ver la opinión de los neoleoneses y si lo siguen avalando.

Ahora toca a MC seleccionar otro u otra candidat@, cuyo único requisito sería el de comprometerse a fracturar la alianza que encabeza Xóchitl Gálvez.

No van a competir por la Presidencia de la República, ya que no lo dicen, pero lo saben, su margen de votos no da para ello, pero si para arrebatarle un poco menos de 10 puntos porcentuales, que a los opositores de Morena le harían falta para alcanzar a Claudia Sheinbaum.

Lo niegan, pero cada vez se ve más claro el pacto oculto entre Morena y MC, con el que pretenden torpedear a los partidos que postulan el llamado frente opositor.

El candidato presidencial de MC se dedicará, como lo venía haciendo Samuel, a criticar y golpear la campaña de los opositores y no la de quien encabeza las preferencias, con mucha ventaja, Claudia Sheinbaum.

Los aspirantes que analiza la dirigencia de MC consideran a varios diputados y senadores, que lejos de inquietar al frente opositor, pueden ocasionar que MC pierda el registro.

Dante Delgado, dos veces candidato perdedor al gobierno de Veracruz, quedando en ambas ocasiones como tercero; Juan Zepeda cuya hazaña de bajar al tercer lugar a Josefina Vázquez en la elección del Estado de México, lo que pasó al olvido cuando no pudo ganar la alcaldía de Netzahualcóyotl; Salomón Chertorivski, aspirantes por segunda vez al gobierno de la CDMX, donde se le pronostica un cinco por ciento de sufragios; Patricia Mercado que no pudo ser candidata presidencial en 2000 y lo consiguió en 2006, con una magra votación y Jorge Álvarez Máynez, cuyo máximo logró fue ser diputado local de mayoría postulado por la coalición PRI, Verde en Zacatecas y federal plurinominal en esta legislatura, quien representaría otra opción joven (38 años).

Ninguno de ellos lograría un posicionamiento sólido ante los electores y hasta, presumiblemente remontaría a MC a sus condiciones de siempre de entre tres y cinco puntos porcentuales o hasta llegar a perder el registro.

*******

En Sinaloa, sus habitantes no están de acuerdo con su gobernador Rubén Rocha Moya, por sus deleznables expresiones y su inacción como gobernante y es una plaza en la que Morena corre el riesgo de perder las votaciones para el Congreso de la Unión y de las alcaldías… Falleció Juan Pablo Adame, ex diputado federal y senador suplente de Miguel Ángel Mancera. Adame, un joven panista que encabezó las juventudes de ese partido, es hijo del ex gobernador de Morelos, Marco Adame… Gran malestar se generó en las filas de Morena por las adiciones de Alejandro Murat y Javier Corral y más el hecho de que puedan ser postulados candidatos al Congreso de la Unión. De Murat. dijo el gobernador Salomón Jara que se siguen investigando las acciones de su gobierno.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzurita44@gmail.com