Wendolee lanza desgarrador tema titulado “La Corta Venas”

En coautoría con Salvador aponte

La canción de desamor aborda el tema del suicidio y te obliga a salir adelante

Arturo Arellano

“La Corta Venas” es una cumbia llena de ritmo, para sacar emociones reprimidas, habla sobre el amor tóxico, co dependencia, suicidio y depresión. WendoLee la escribió en coautoría con Salvador Aponte, autor regiomontano que está destacando en el regional mexicano con canciones como “En Tu Perra vida” de grupo firme, “Me esta gustando de Los Recoditos, “1500 pedas” de La Adictiva.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, nos contó los detalles al respecto “Un cantante saca sus sentimientos a través de la música, y para mi han sido años muy fuertes, he vivido muchas cosas que me han sacudido desde lo más profundo de mi corazón. Vivía momentos tóxicos en mi matrimonio, después de lo de mi bebe (estuvo enferma), traíamos ese dolor en el corazón, no sabíamos como lidiar con eso, enfrentamos un conflicto horrible. Así regresa esta canción a mí, que la había escrito hace años con Chava (Salvador Aponte) y pensé en que necesitaba cantarla y grabarla, fue un desahogo, una catarsis”.

Refiere que “es una canción muy intensa, pero decidimos bajarle un poco haciéndola en cumbia. Porque los latinos tenemos esa característica de enfrentar las cosas de forma positiva, sonriendo y la cumbia es una fusión de muchas culturas, los latinos tenemos en común esa vena artística y ese ritmo es una manera de sacar el estrés, el dolor, las emociones, en este caso ha sido algo bonito combinarlo con la cumbia, que es el género al que me dedico actualmente”

A esto adelanta que ha lanzado también una versión alterna “es solo con guitarra, y la grabamos en una sola toma completamente en vivo, para que la gente sienta esta emoción”.

Y sobre el video del tema dijo “La gente se sorprende de verme tan cachonda, divertida y gozando la vida, el video lo grabamos en Hollywood, lleva representaciones sentimentales, quise representar una reina, pero con cadenas, porque hay mujeres poderosas y encadenadas a cosas, situaciones, personas, hasta a cosas internas de las que se deben desprender”.

Asimismo, se describe como “una mujer sexy, sensual, porque siento que hay mujeres que reprimen esta sensualidad por no sentirse valiosos y suficientemente amados, pero deben amarse y permitirse ser”.

A esto añade que “Otra cosa que me ha llevado a escribir este tema, fue que me enfrenté al suicidio de dos seres queridos, es algo que me marcó mucho, no pude ayudarles, no sabía que se hacía en esos casos y eso lo tocó en la canción y en el video, debemos estar preparados para ayudar”.

El video musical dirigido por Wendolee y Cesar de Lira, filmado en Hollywood Ca. representa la opresión de los sentimientos oscuros que no nos dejar avanzar como

deberíamos, se usaron cadenas para representar esos sentimientos y una cárcel para representar el sentirse “atrapado”, sentimiento que se tiene con La depresión y co dependencia.

Y es que, lamenta que “El suicidio sigue siendo un tabú, se suicidan más los varones que las mujeres, uno cree que con una llamadita o diciendo ‘échale ganas’ ya es suficiente, pero no, la depresión es peligrosa, hay que contactar a profesionales, hay números hasta gratuitos. Al hombre se le carga la mano en ser pilar de la familia, en ser proveedor, en hacer dinero y les dicen ‘no llores’, los hombres no se quiebran y los están consumiendo de una manera terrible”.

Destacó que este año no hará más conciertos “Acabo de dar el último en Estados Unidos, porque me mudo de Los Ángeles a Texas, y quiero enfocarme a ser mamá. Fue un año de muchos conciertos, presente mi show en vivo, que es mi fortaleza, pero el próximo año regresaremos, viajere más a la Ciudad de México”.

No obstante, seguirá lanzando música “La exigencia para la música en las redes sociales es muy rápida, ya estamos trabajando en un nuevo tema, estaremos sacando sencillos cada dos meses. Siempre con temas sociales con una semillita para plantar cosas positivas”, concluyó, invitando a las mujeres a acercarse a su iniciativa Gordibuenas Fit Plus, con el que les apoyan en diferentes temas.

