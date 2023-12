Prueba PISA revela que Nueva Escuela Mexicana nos coloca en los últimos lugares

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Andrés Manuel López Obrador revictimiza a estudiantes de Guanajuato

Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no hará caso a los criterios neoliberales cae en un tremendo error que nos revela que a meses de terminar su mandato ya no sabe qué hacer con la Presidencia de la República que en mala hora recibió. No entiende el de Tepetitán que las evaluaciones internacionales tienen parámetros que se utilizan en todo el mundo.

Y la prueba PISA, que se aplicó en los meses de abril y mayo, es una de las muestras más importantes y que da a conocer que con eso de la Nueva Escuela Mexicana -una más de las ocurrencias del inquilino de Palacio Nacional-, lo único que consiguió fue que México quedara en los últimos lugares de dicha prueba. Incluso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, (OCDE) consideró que esta falla de los estudiantes mexicanos es producto de la falta de pertenencia, disciplina y preparación docente.

Bueno, en días recientes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE) se han manifestado en las calles para demandar un salario de por lo menos 16 mil pesos al mes, como esta errada y llamada Cuarta Transformación les prometió y no les podrá cumplir. Lo que se quiere decir con lo anterior es que los maestros están más preocupados y ocupados en eso que en la enseñanza.

Total, que la prueba PISA evidenció que México se encuentra a 126 puntos de países desarrollados como Japón y varias generaciones atrás de naciones como Singapur; que el retroceso del alumnado mexicano en matemáticas fue tan evidente como tajante, lo que representa que nuestro país retrocedió varias generaciones de talento y oportunidades para los jóvenes.

Si bien no se puede soslayar que la pandemia de Covid-19 determinó a nivel mundial el descenso de la educación, definitivamente eso no puede ser una excusa de esta errada y llamada Cuarta Transformación para intentar justificar el por qué estamos en los últimos lugares en la evaluación.

Por cierto, de inmediato, en la sesión de la Cámara de Senadores, morenistas como Antares Vázquez, pidió tiempo para que la tan llevada y traída Nueva Escuela Mexicana empiece a dar resultados: “Está entrando en operación en este ciclo escolar o sea que tiene tres meses de estar en operación. Y no pudo entrar en operación en piloto el año pasado gracias a que la oposición y sus aliados interpusieron amparos para detenerlo”.

Incluso, la mismísima y flamante secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, vía comunicado, claro está, no sea que le fueran a hacer preguntas de esas que no puede responder, estableció que “las pruebas internacionales estandarizadas, no consideran las condiciones reales en las que se desarrolla el trabajo docente así como los procesos situados de la enseñanza y los aprendizajes en las aulas de los distintos países”.

El rezago educativo es otra verdad incómoda que se le planta a la cara al presidente López Obrador, ya que gracias a los “buenos oficios” de esta errada y llamada Cuarta Transformación, México se encuentra en los últimos lugares en todas las materias evaluadas. Curiosamente fue en el año 2018, al triunfo del tabasqueño, cuando nuestro país empezó a descender en materia educativa.

Diversos analistas coinciden en señalar que por ejemplo, en lectura de comprensión, México no cayó más porque en esa materia, nuestro país ya estaba mal, a grado tal que los alumnos a los que se les aplicó dicha prueba, pueden leer, pero no comprenden el texto que leen, lo que resulta muy grave para la educación, porque nos habla de que el alumnado no está capacitado para aprender, lo que deriva en que cada vez en México, haya menos alumnos de excelencia.

Municiones

*** Las comisiones unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Europa del Senado de la República avalaron el dictamen mediante el cual se ratifica el nombramiento de Omar Fayad Meneses, como embajador de México en Noruega. Se le veía feliz al ex gobernador de Hidalgo con su nueva misión diplomática desde su comparecencia ante los integrantes de estos órganos legislativos, que presiden el senador morenista Héctor Vasconcelos y la senadora Gabriela Benavides Cobos, del PVEM. Eso sí, Fayad Meneses se dio tiempo para descartar que le dieron como premio dicha embajada por haber entregado el estado.

*** La presidenta de la Mesa Directiva, Ana Lilia Rivera Rivera, aseguró que en el Senado de la República se cuidará el procedimiento para elegir a la próxima ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de no dejar espacio para que se pueda impugnar esta designación. Se trata, dijo, de que la Cámara de Senadores cumpla a cabalidad con esta facultad y que no sea el titular del Ejecutivo Federal quien tome la decisión final.

*** Los estudiantes de la Universidad Latina de México, de Guanajuato, gritaron legítimas consignas de que ellos no eran narcos, sino estudiantes y en una marcha de batas blancas exigieron seguridad, mientras, en el colmo, el presidente López Obrador declaró en su gustadísimo “stand-up” mañanero que “estos muchachos que asesinaron fue por el consumo porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda”. Revictimizar, reducir las cosas a ese grado no habla más que de la politiquería que se ejerce desde Palacio Nacional, porque después, el tabasqueño se aventó a decir que donde se consume droga es en Guanajuato, estado gobernado por el PAN. Por cierto, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez, se reunió con la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, y aceptó que lo dicho por el inquilino de Palacio Nacional, es una de las líneas de investigación, es decir que alguno de los estudiantes asesinados pudiera algún presunto nexo con algún grupo delincuencial, pero efectivamente, y como lo aclaró el mandatario estatal, no ha y que adelantar, “hay que esperar que las investigaciones concluyan. La fiscalía estatal ha estado agotando todas las líneas de investigación… esperemos resultados de la investigación… yo no quisiera adelantar nada hasta que la Fiscalía concluya con su labor.”

*** Por su parte, el presidente municipal de Celaya, Javier Mendoza Márques, señaló que es muy triste que el presidente (López Obrador) haga esos comentarios, que (esta errada y llamada Cuarta Transformación) quieran meter cortinas de humo” y al igual que muchos, lamentó que el tabasqueño esté revictimizando a los estudiantes de la Universidad Latina.

