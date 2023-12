Juicio político a Samuel

Desde el portal

Ángel Soriano

La manipulación de la ley y de la sociedad con fines personales debe ser sancionada en el caso del gobernador Samuel García Sepúlveda, porque ha hecho del manejo irresponsable de las instituciones un verdadero espectáculo, denigrante, cuando se trata de la violación a la Ley que lo ha convertido en un afán protagónico para sus intereses personales.

No es posible que el Poder Judicial de la Federación que avaló una determinación constitucional del Congreso local de elegir gobernador interino cuando el Constitucional solicitó licencia, haya caído en desacato “porque siempre no”, cuando meses antes ya había anunciado que dejaría el cargo para la búsqueda de la candidatura presidencial.

Y no sólo el Legislativo local y el Judicial federal fueron desconocidos por el gobernador constitucional, sino las autoridades electorales federales y locales, incluido la membrecía de Movimiento Ciudadano, entre que si voy o no a la candidatura. Esta en su derecho si va o no va, el problema es que manipulo la Ley y sus instituciones y eso merece ser castigado.

No sólo por la burla a la sociedad regia y al pueblo de México en general, sino porque debe dejarse un precedente que la habilidad histriónica no es suficiente para burlar la Ley, y que, si fue electo gobernador constitucional, debe cumplimentar su periodo y dejar cuentas claras para que no haya duda de que se va o se queda para ocultar manejos irresponsables.

TURBULENCIAS

Javier Laynez, contra la IV-T

Y en el caso de Nuevo León, el magistrado Javier Laynez Potisek determinó que está abierto el juicio político al gobernador Samuel García por incumplir resoluciones constitucionales ordenadas por el Congreso local. Y ya encarrerado, el letrado dio marcha atrás a la pretendida utilización de los 15,000 modo de los 13 fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a los damnificados de “Otis”. La ministra presidenta de la SCJN engañó al presidente López Obrador en el sentido de que estaba de acuerdo en la extinción y el uso social de tales recursos, pero resulta que, como no se manda sola y es respetuosa de la ley, acatará la resolución de Laynez para no entregar tales recursos. Esto, evidentemente, generará entusiasmo en los trabajadores del Poder Judicial y los adversarios de la IV-T celebrarán otro triunfo de Norma Piña en contra del Ejecutivo federal… Bertha Luján, hermana de la titular de la Segob, Luisa María Alcalde, se perfilaba desde el principio como la señalada para sustituir al ministro Arturo Zaldívar en la SCJN al obtener el mayor número de votos de los senadores en la primera ronda que descalificó a la Consejera Jurídica de la Presidencia; sólo faltaron unos cuantos para obtener mayoría, que la obtendrá, en la siguiente votación… Celebra Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, el arribo al equipo de la coordinadora del Comité Nacional de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, del ex gobernador panista Javier Corral, principal crítico de la gobernadora Maru Campos, de Chihuahua. Y mientras unos lo celebran, otros cuestionan la llegada de ex mandatarios que no salieron bien de sus encargos en sus respectivas entidades y que, lejos de recibir nuevas responsabilidades públicas, merecen ser llamados a cuentas… Para completar el cuadro femenino, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, se perfila como candidata presidencial de Movimiento Ciudadano, luego de la declinación de Patricia Mercado, que ya lo fue en una ocasión. La ex priista yucateca cuenta con los méritos suficientes para unirse a la plataforma presidencial que en este 2024 está pleno de aspirantes femeninas a llegar a Palacio Nacional. Es tiempo de mujeres, indican.

