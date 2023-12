Siguen las promesas

Así las cosas…

Humberto Mares N.

Siguen las campañas en pleno. Y las declaraciones también. Las promesas de una vida mejor, un México mejor, más seguro, con servicios de salud, educación, seguridad. Sin violencia. Todo esto es lo deseable por todos los mexicanos. La cuestión es que son declaraciones y promesas. Que, como en infinidad de casos, no se han cumplido.

Luego de la conclusión de la tragicomedia de Samuel García, quedan en la arena las hoy solitarias contendientes, que siguen sus recorridos y promesas. En esta etapa existen dos templetes. La aspirante de Morena, Claudia Sheinbaum, que es el partido oficialista y llegan como gobierno, y la otra carta es Xóchitl Gálvez, representante del Frente Amplio por México, hoy Fuerza y Corazón por México.

Los escenarios para ambas son diferentes. El más difícil es el de Claudia, porque ella necesita legitimar un gobierno, tanto en la Ciudad de México como en el país, que ha resultado fallido porque las promesas de campaña que llevaron a Morena a ganar en las urnas no se han cumplido. Hay muchos ejemplos. Salud, seguridad, trabajo.

En el caso de Xóchitl Gálvez es muy diferente, porque ella surgió de un error político y legal de Palacio Nacional, que la colocó en el ámbito nacional, cuando ella estaba luchando por gobernar en la Ciudad de México, que seguramente les ganaría, pero la negativa de Palacio la colocó en la presidencial.

Desde luego, los tiempos electorales acaban de iniciar, pero los discursos entre ambas tienen que ser muy puntuales.

Morena se ha dedicado a mentir. Sus spots están llenos de información falsa o que no se puede comprobar. Xóchitl ha optado por presentarse con propuestas y sobre todo que la conozcan en todo el país. Ella no tiene que legitimar nada, Claudia sí.

Los equipos

Ambas aspirantes han presentado a sus equipos de trabajo. En ambos hay políticos de respeto por su trayectoria y otros no. Sheinbaum fue quien presentó a su equipo primero, donde se distingue Juan Ramón de la Fuente.

Como siempre, Morena y sus tiradores se han encargado de denostar al equipo de Xóchitl, en donde se encuentran personajes interesantes como Enrique de la Madrid, Ildefonso Guajardo, los ex secretarios Julio Frenk, Carlos Urzúa y Fernando Gómez Mont, el experto ambientalista Rodolfo Lacy, el ex director de la Conagua, José Luis Luege, y quien fuera titular del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks.

Xóchitl Gálvez presentó en total a 24 liderazgos del equipo organizador de precampaña con algunas figuras de la sociedad civil. El coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro y ex gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, será el coordinador nacional. Gálvez incorporó a sus dos hijos, Diana Vega como su enlace personal con los “xochilovers” y a Pablo Sánchez para difundir sus mensajes como precandidata.

El caso Samuel

El presidente López Obrador sale a defender innecesariamente al gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien reculó en su intención de ser el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. AMLO evidenció su afecto a Samuel, cuando el ejecutivo nacional no tenía porqué hacerlo. La gubernatura de Samuel estaba firme, pero quiso brincarse las trancas y lo pararon.

El ex fiscal del estado, Luis Enrique Orozco Suarez, nombrado por el Congreso local gobernador interino, anunció sorpresivamente su renuncia, en aras de lograr un acuerdo y que Samuel García Sepúlveda retome el Poder Ejecutivo estatal.

Enrique Orozco Suárez hizo el anuncio en presencia del presidente del Congreso local, Mauro Guerra Villarreal, y de Arturo Salinas Garza, quien retoma la titularidad del Poder Judicial de Nuevo León. Orozco Suárez explicó que su renuncia a la gubernatura interina es para darle gobernabilidad al estado, por lo que optó por hacerse a un lado y así Samuel García retome el control del gobierno de Nuevo León. Así

las cosas quedaron igual.

Apuntes

Tras la tropical idea del gobierno de la 4T de instalar una “megafarmacia” en el Estado de México, en la bodega de Liverpool, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el almacén tuvo un costo cercano a los 2 mil millones de pesos, con una dimensión de como cinco zócalos y que de ser necesario, se podría posponer su inauguración para la primera quincena de enero, cuando se dio que sería en diciembre. Nunca se presentó un proyecto que sustentara la idea.

El titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer Varela, aseguró que el hecho de que los fármacos estén en diferentes lugares da problemas para localizar si se requiere uno. En cambio, en el “Almacén Nacional de Medicamentos” va a haber siempre, pues cuenta con la amplitud suficiente para tener esos medicamentos y aunque parezca ironía tenemos los medicamentos pero a veces por diferentes acciones no llegan o se dice que no hay. Cómo efectivamente ha sucedido. Que descaro del señor Alcocer. Además pareciera que no pensaron en las emergencias, porque surtir los medicamentos en 24 horas los pacientes se van a morir, porque muchos pacientes no tienen 24 horas, lo requiere de inmediato. Seguirán las muertes por falta de medicamentos.

Juan Pablo Adame, el joven senador por un día que dio una gran lección a los políticos del país, desgraciadamente falleció, pero dejó su legado político con una iniciativa de ley para atender a los enfermos que padezcan cáncer. Más allá de ello, la lección más grande fue su carta titulada “un vaso de agua fría”, en donde dibuja con gran sencillez, en donde relata la crónica de beber un vaso de agua fría y el gran placer de sentirlo, que nos concluye ver nuestra vida en base a lo cotidiano y no lo superfluo. Así las cosas, hasta pronto.

