Tlalnepantlenses respaldan a Jonás Sandoval Orozco, para alcalde

Tlalnepantla, Estado de México.— Jorge Morales Jiménez, líder social de la zona oriente de este municipio y militante fundador de Morena, aseguró que esta parte de la localidad refrenda su apoyo a la aspiración de Jonás Sandoval Orozco para la alcaldía, pues es considerado como el que tiene el mejor proyecto para el municipio.

“Es incluyente, plural y democrático”, aseguró Morales Jiménez, quien fue regidor en el trienio 2018-2021 y es también uno de los fundadores de la Unión Popular Ixhuatepec. Además, precisó que “las condiciones están dadas para que la 4T gobierne en el municipio y si hay alguien con amplias posibilidades de ser candidato y de ganar la presidencia en 2024, sin duda alguna es Jonás Sandoval”, reiteró.

Dijo que él respalda a Sandoval Orozco, porque tiene claro que es quien tiene la visión más atinada de lo que necesita la demarcación para su transformación, esto con la convicción con la que puede hablar como hombre que toda su vida ha sido de izquierda.

“Desde mi adolescencia me opuse tajantemente a las injusticias y esto me llevó a participar en política, desde que tengo uso de razón solamente he podido ser hombre de izquierda, empecé en el Partido Popular Socialista (PPS), después en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y actualmente en morena, del que soy fundador”, indicó.

Informó que siempre ha trabajado haciendo gestión y en bien de la gente, “en eso seguimos, es continuo nuestro trabajo porque es uno líder natural de muchos años y toda la gente nos conoce y nos busca, los saludamos y les decimos que estamos a la orden”.

Respecto a sus actividades, destacó que su vida es tres ejes: “me dedico a la venta de canaletas de plástico, tengo también un grupo musical y además estoy en la política, voy en contra de las injusticias, seguiré trabajando en favor de la gente”.

Sobre la razón de su participación en Morena, puntualizó que el partido guinda es un movimiento muy fuerte, “es algo que yo soñaba y que ahora está siendo realidad”, concluyó.