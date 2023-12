Raúl Aldana: El real Capitán de las Estrellas

15 años dedicado a la aviación

Ha trasladado a figuras como Alejandra Guzmán, Pablo Montero, Emmanuel, Mijares, Gloria Trevi y Lucero

En la vida hay que cumplir los sueños y hacer todo lo posible por llegar a la meta, sin importar el lugar. Si hay algo satisfactorio es ponerse objetivos y cumplirlos, a base de esfuerzo, trabajo y disciplina, tal como lo hizo el empresario y capitán aéreo Raúl Aldana, quien luego de tener una ardua y rigurosa preparación académica, está cumpliendo sus primeros 15 años dedicados a la aviación.

Hoy en día, su satisfacción la tiene desde comandar una tripulación, principalmente en el área privada y VIP, hasta hacer negocios internacionales de compra, venta, renta y logística en el mundo de la aeronáutica.

Feliz con su vida familiar y con su éxito laboral, el Capitán Aldana comentó, emocionado: “La primera vez que volé de manera profesional, lo primero que dije fue: ‘No me la creo, ya estoy operando como piloto, estoy haciendo lo que más me gusta’. Y es que en cuanto me subo al avión, comienza la aventura, en la que la pasión y la adrenalina me hacen desconectarme, literal, del mundo terrenal, mundano, y llevarme a un viaje increíble y diferente cada ocasión”.

Y agregó, con respecto a la enorme responsabilidad que conlleva su profesión: “En ocasiones, lamentablemente los doctores te dicen que no hay más qué hacer, incluso puede llegar un sacerdote y despedir al ser humano, de acuerdo a la religión que profese. Sin embargo, un capitán, alguien como yo que tiene bajo su responsabilidad la vida de varias personas más, por lo que jamás puede hacer algo así.

“Al contrario, tiene que agotar absolutamente todas las posibilidades para nunca dar una mala noticia a la tripulación, ni a los pasajeros que confiaron en él. La responsabilidad es suprema y tu temple tiene que controlar la situación”.

Este empresario y Capitán, comenzó a los 18 años a volar profesionalmente, no sin antes pasar un par de meses visitando las aerolíneas comerciales con su curriculum en mano, sin suerte y con las ganas de empezar ya. Así pasó algún tiempo, hasta que la desaparecida empresa Aviacsa le dio su primera oportunidad.

Ahí estuvo por varios años, siempre aprendiendo al máximo y con la visión puesta en lo más alto, para lograr crecer y ser lo que hoy es, uno de los pocos empresarios jóvenes que han logrado hacer negocios internacionales con aeronaves, vuelos privados, tanto a políticos, empresarios y gente del mundo artístico y deportivo.

Una vez que comenzó con la aviación ejecutiva, donde actualmente es el encargado de comandar vuelos en jet´s privados para personajes de la política como el ex candidato a la presidencia de nuestro país, Francisco Labastida Ochoa, el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera y el reconocido abogado Diego Fernández de Cevallos, entre otros. Así, ha volado desde un learjet 45, hasta varios boeing 737/300/200 y CRJ/200.

“En la vida hay personas que nos ayudan a ser mejores seres humanos y mi caso no fue la excepción. Me encontré con una gran persona, a quien cariñosamente le dijo Jefe, un profesional de la aeronáutica, quien me dio las mejores clases y los consejos más apropiados, los cuales me enseñaron a madurar y a tener una visión más clara y empresarial de lo que soy hoy en día”, señaló Aldana.

De tal forma que actualmente el Capitán Aldana ofrece los servicios con mayor seguridad y confiabilidad para sus clientes, que además de los políticos mencionados, también han sido figuras públicas como Alejandra Guzmán, Pablo Montero, Emmanuel, Mijares, Gloria Trevi y Lucero.