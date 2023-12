Dos años sin Carmelita, pero una eternidad con su legado

Conmemorarán aniversario luctuoso

Ceremonias en el Panteón Español y en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián

El entretenimiento a través de la pantalla chica ha sido por décadas una influencia en la cultura popular de las naciones, dando a luz a personajes que se quedan tatuados en la historia e idiosincrasia de millones de personas, y un claro ejemplo de ello es precisamente la siempre talentosa y solidaria Carmen Salinas o como todos la conocían en el medio del espectáculo: Carmelita, quien está cumpliendo dos años de gozar del eterno descanso junto a nuestro Señor en el paraíso.

Y es que, un personaje como Carmelita no podría estar en otro lugar que no fuera el cielo, ya que en vida se caracterizó no solo por su talento en teatro, cine y televisión, sino por su disposición a ayudar siempre a los más necesitados. Es por ello que, la familia Salinas Lozano ha convocado a todos sus amigos y admiradores a acompañarlos durante las ceremonias religiosas que organizarán en conmemoración del segundo aniversario luctuoso de la actriz, comediante, cantante y gran ser humano: Carmelita Salinas.

La primera de ellas tendrá lugar el sábado 9 de diciembre a las 12:00 horas en la cripta familiar, ubicada en el cuartel U del Panteón Español y posteriormente, el mismo día realizarán otra misa a las 19:00 horas en la Parroquia de los Santos Cosme y Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael de la Ciudad de México.

En la invitación la familia Salinas refiere “En su segundo aniversario luctuoso estamos convencidos de que el amor y el respeto que sembró nuestra querida Carmelita reinará por siempre entre todos los que la amamos” Y claro que será así, pues nos viene a la mente la pregunta ¿Cuándo creen que muere realmente una persona? Y la respuesta es: una persona muere cuando es olvidada; y nosotros podremos llevar dos años sin Carmelita, físicamente, pero su legado durará por toda la eternidad.

Carmen Salinas nació el 5 de octubre de 1939 en Torreón, Coahuila, su carrera artística arrancó en septiembre de 1953, cuando fue descubierta por el productor de cine Carlos Amador Martínez, quien la llevó a la Ciudad de México para comenzar sus pininos como imitadora, dejando entre otras grandes actuaciones, sus números como Lola Beltrán, Celia Cruz, Lucero, Yuri, Daniela Romo, Alejandra Guzmán y hasta María Félix.

Asimismo, hizo renombre en el mundo del teatro, cine y televisión. Pero sin duda, será siempre recordada por su personaje de “La Corcholata” en las películas “Bellas de noche” y “La pulquería”, con lo que se ganó el reconocimiento del pueblo mexicano en los sesentas y setentas. Entre otras películas grabó “La vida inútil de Pito Pérez”, “El rincón de las vírgenes” y “Calzonzín inspector”, mientras que, en la lista de telenovelas donde participó en casi seis décadas de carrera artística están “Mi corazón es tuyo”, “Sueño de amor” y “Mi marido tiene familia”. Pero no quedo todo ahí, pues también llegó a Hollywood, donde participó en los filmes “Hombre en llamas” y “La misma luna”.

En el teatro, Carmelita se destacó por la puesta en escena “Aventurera”, que se mantuvo por varios años en cartelera y en la que contó con la participación de actrices como Niurka, Edith González e Itatí Cantoral. Asimismo, fue inspiración para el nacimiento de la puesta en escena “La Casa de la Bandida”, escrita y producida por el Director de DIARIO IMAGEN, José Luis Montañez Aguilar, gran amigo de la artista.

No obstante, no todo fue luminoso en la vida de Carmelita, pues en medio de todo este éxito también tuvo momentos de oscuridad que le atormentaron durante toda su vida, quizá el más difícil de ellos, la muerte de su único hijo Pedro Plascencia, quien dejó este mundo a los 37 años por cáncer de pulmón un 19 de abril de 1994. Pese a este terrible pasaje, Carmelita siempre fue ejemplo de fortaleza, de solidaridad, de fuerza y empatía, pues cargando sus propias cruces, siempre fue un buen cirineo que ayudó a otros a cargar las suyas. De ahí el enorme cariño que el gremio periodístico tiene por la actriz. Y si, ella jamás morirá, porque México siempre la llevará en su memoria y corazones. Jamás la olvidaremos.