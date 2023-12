Matazón entre extorsionadores y civiles y AMLO dice que “vamos bien y de buenas”

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Rigoberto Salgado Vázquez, exdelegado en Tláhuac, con Clara Brugada

En el colmo del cinismo, porque no puede ser de otra forma, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo desde el Estado de México, donde en el municipio de Texcaltitlán se registró un enfrentamiento que dejó como saldo 14 muertos, que en materia de seguridad “Van bien las cosas, vamos bien, de buenas”. ¿Cuál será el concepto que tiene el de Tepetitán de un panorama positivo?

Esta matazón se registró por una balacera que sostuvieron delincuentes pertenecientes a La Familia Michoacana, contra pobladores hartos de la extorsión y del cobro de piso, sin que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su equipo de seguridad hagan nada. Por cierto, el inquilino de Palacio Nacional evitó nombrar a las cosas por su nombre y así como insultó a lo que considera uno de los periódicos neoliberales, se cuidó mucho de mencionar a este grupo delincuencial, no vaya a ser.

Bueno, es explicable la actitud del Presidente si nos atenemos a que en estos momentos está muy ocupado llamando a cada rato a sus gobernadores en Palacio Nacional a reuniones para dilucidar cuál es la mejor forma de maquillar los datos sobre personas desaparecidas en esta herrada y llamada Cuarta Transformación y de pasada, seguir echando mano de esa tan llevada y traída frase de que en Palacio Nacional siempre tienen otros datos cuando estos le son adversos.

Mejor la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, dio el pésame a los familiares de las personas asesinadas, cosa que nunca ha hecho su jefe en otras tragedias registradas en el país, ni siquiera, luego del devastador paso del huracán “Otis”. Asimismo, Gómez Alvarez prometió protección y apoyo integral para familiares de los deudos y el resto de los pobladores de la comunidad de Texcapilla, ubicada en el municipio de Texcaltitlán y esto último no pasa de ser eso, una promesa que difícilmente será cumplida.

Específicamente, la mandataria estatal señaló: “Lamento profundamente estos acontecimientos, reitero mi compromiso absoluto y hago un llamado a unirnos por la paz. Tengan la plena seguridad que seguiremos trabajando para que episodios como éste no se repitan. Al sur del Estado de México les digo que no están solos”.

Llamó la atención otra frase que dijo el presidente desde Tejupilco, Estado de México, aquella de que quién sabe qué le tiene deparado el destino, sobre todo, en estos últimos meses de su gestión.

En este sentido, hay una corriente que señala que el Presidente es un “gran estratega político” y que llevó a la actual coordinadora de la coalición “Fuerza y Corazón”, Xóchitl Gálvez, al lugar donde la quería, cuando primero, al mencionarla constantemente y no abrirle la puerta de Palacio Nacional, obligarla a renunciar a su aspiración de ser la candidata de la oposición al gobierno de la Ciudad de México, donde hubiera arrasado, según se dice, y colocarla en la campaña presidencial para luego dejar de mencionarla y desinflar su aspiración para el 2024.

Sin embargo, si recordamos la frustrada y fugaz participación de Samuel García Sepúlveda en la campaña presidencial, bien podría señalarse que a López Obrador, “se le cayó el teatrito” y la única favorecida al parecer, fue la esposa del gobernador, Mariana Rodríguez, que quiere ser la nueva presidenta municipal de Monterrey.

Ahora habrá que ver hacia dónde se van los votos de jóvenes que estaban dispuestos a votar por el gobernador de Nuevo León y que consideran que las dos contendientes que quedaron, la propia Xóchitl Gálvez y la flamante Claudia Sheinbaum de Tarriba, ya están grandes en edad porque rebasan los 60 años.

Por lo pronto, vía sus redes sociales, la abanderada de Fuerza y Corazón por México le aclaró un pequeño detalle al tabasqueño: “No señor Presidente, no estamos bien ni de buenas. Basta de impunidad. En este gobierno van más de 160 mil mexicanos asesinados. Este ha sido el sexenio más violento de la historia. En esos mismos cinco años, han desaparecido 47 mil personas. Esta es la verdad, son los números del propio gobierno”. Y de eso no hay duda por más que el Ejecutivo se empeñe, infructuosamente, en maquillar las cifras.

Municiones

*** Resulta que la flamante aspirante morenista a gobernar la Ciudad de México, la única que, —dicen—, al perder gana, Clara Brugada, presentó a su equipo de trabajo que la acompañará en la campaña y uno de esos nombres llama mucho la atención. Se trata ni más ni menos que de Rigoberto Salgado Vázquez, exdelegado en Tláhuac, donde, según se sabe, todavía estaría operando un importante grupo delincuencial, Felipe de Jesús Pérez, mejor conocido como “El Ojos”, que con familiares y amigos, logró construir y dejar después de su muerte, un entramado que tenía el control de dicha alcaldía. En 2017, el propio Rigoberto Salgado se defendió como pudo y declaró no tener ninguna relación con dicho grupo, al tiempo que pidió que se presentaran pruebas. De inmediato, el morenismo se dio a la tarea de defenderlo. Martí Batres era en ese entonces dirigente de Morena en la CDMX, exigió a la entonces Procuraduría capitalina, que informara si Salgado Vázquez era o no investigado.

*** La presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, Ana Lilia Rivera Rivera, informó que se avanzó en los dos procedimientos pendientes para nombrar a consejeros del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, que está en proceso de renovar su presidencia, de la cual se había bajado una afín al oficialismo, Julieta del Río. Agregó que “ahora tenemos un nuevo procedimiento en puerta, con una nueva convocatoria. Esto, seguramente logrará que un tema, que ha sido complejo, se destrabe en los primeros días del próximo periodo”. ¿Será?, porque la “orientación” que tiene la bancada oficialista de Palacio Nacional, es que se haga todo por maniatar y desactivar al INAI.

*** Tanto que dice cuidar la investidura presidencial, que en esta errada y llamada Cuarta Transformación está más parchada que nada, que en su gira por Guerrero, acompañado por la gobernadora Evelyn Salgado que por cierto, es evidente que no pudo con las graves secuelas del huracán “Otis”, de plano el Presidente se soltó y tronó en contra de sus adversarios con un encendido discurso en el que dijo “se acabó el pinche modelo de privatización que aplicaban gobiernos anteriores. Ya entrado en la pasión, López Obrador prometió rescatar Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Alguien debería avisar al inquilino de Palacio Nacional que no le va a dar tiempo, tiene tantos pendientes y obras truncas, que está visto que no podrá tampoco con esto. Además, su querido y cercano director de Pemex, Octavio Romero, está necio con que se quiere quedar al frente de la paraestatal, aunque la tenga al borde del abismo. ¡Qué tal!

