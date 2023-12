¿Y si Ebrard ganara las elecciones?

Índice político

Francisco Rodríguez

¿Cuál sería el escenario electoral rumbo al 2 de junio en el caso de que el ex canciller Marcelo Ebrard fuese nombrado —con la anuencia de AMLO, por supuesto— el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano?

Seguramente somos muchos quienes nos planteamos eso que algunos mother-nos llaman escenario.

Para empezar, regresaría a MC y a su propietario Dante Delgado un poco de la mucha seriedad y dignidad que perdieron al postular al imberbe payasito Samuel García como aspirante formal al cargo político de mayor relevancia en el país, sin que éste reuniera ni la calidad ni la capacidad para desempeñarse en el mismo…

…así como les garantizaría a los naranjas su sobrevivencia en el lamentable sistema de partidos con el que el país cuenta…

…y, en una de esas, hasta podría convertirse en la primera fuerza electoral.

A Ebrard, de otra parte, también lo levantaría del piso al que cayó tras sus muchas denuncias y titubeos sobre la parcialidad y suciedad del proceso mediante el cual López Obrador “destapó” a su “corcholata” favorita Claudia Sheinbaum.

Él mismo vería colmado su sueño de aparecer en la boleta presidencial del 2024, como ha dicho en innumerables ocasiones.

Y el propio Andrés Manuel tendría en su ex colaborador a un relevo al cual confiarle la Presidencia de la República en el cada vez más posible caso de que la ex jefa del gobierno de CDMX siga sin emocionar a los potenciales votantes…

…dados su falta de empuje, de originalidad, de reflejos políticos y hasta de presencia física…

…pues con todo y el apuntalamiento que le brinda a diario su jefe, sigue apareciendo como la rival más débil que la oposición tuviera la buena suerte de encontrar.

En síntesis, doña Claudia no levanta y todo indica que no levantará, pese a las muchas decenas de millones de pesos que se le han inyectado desde hace ya más de dos años a su laaarga campaña…

…y pese a lo que digan las amañadas encuestas empleadas como propaganda disuasiva…

…todo eso, por supuesto, bien que lo sabe el inquilino de Palacio Nacional.

Para el PAN, para el PRI y para el PRD, incluso para la sociedad civil que apoyan a Xóchitl Gálvez, en cambio, enfrentar a Ebrard no sería piece of cake, sino todo lo contrario.

Sobreviviente de innumerables caídas y desengaños políticos, Marcelo cuenta con las suficientes tablas políticas para convertirse, él sí, en el rival a vencer con toda la Fuerza y el Corazón empeñados en la tarea.

Y eso, hasta ahora, está difícil de conseguir dadas las rivalidades partidistas al seno de la Coalición opositora al régimen que muchas veces se sobreponen al entusiasmo, agilidad mental, originalidad y empeño de la hidalguense.

Y así, si AMLO decidiera dejar de empujar a Sheinbaum para mejor darle todo su apoyo a Marcelo, éste bien podría convertirse en su sucesor.

¿Disparatado escenario?

Ya veremos.

Morelos, ejemplo de división

Cierto. El mayor talón de Aquiles de la Coalición opositora está conformado por las rivalidades que han surgido a su seno entre representantes de las diversas franquicias partidistas que la componen.

Como se sabe, fue el PRI el que postuló a Lucy Meza, quien abandonó las filas de Morena para contender con las banderas tripartidistas que se enfrentan a la llamada Cuarta Transformación.

Y eso provocó enojo entre los panistas que encabeza Dalila Morales, pues ellos querían como candidato a suceder al impresentable Cuauhtémoc Blanco al actual presidente municipal de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado.

Hace ya casi un mes, a pesar de que las dirigencias nacionales del PRI, PRD y PAN presentaron a la señora Meza como su virtual candidata para la gubernatura de Morelos ante el Instituto de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), el PAN estatal no firmó esa candidatura común que propusieron a nivel nacional.

Y desde entonces los del partido con los colores de la Virgen María se han mantenido ajenos a las precampañas presidencial y estatal.

Una especie de brazos caídos que hace peligrar el posible triunfo de la oposición a Morena, habida cuenta de que el PRI ya casi dejó de existir en la entidad y de que del PRD mejor ni le cuento.

Así que esa rivalidad puede convertirse en una gigantesca piedra en el zapato de en la menguada Fuerza opositora en Morelos, no obstante todo el Corazón que en sus precandidaturas pongan las señoras Gálvez y Meza.

Morelos, le reitero, es sólo un ejemplo de las divisiones internas de la Coalición.

Indicios

Luego de haberlos consentido con abrazos durante cinco años, ahora Andrés Manuel López Obrador sube a la tarima para decir que combatir al narcotráfico “es tarea de todos”. Y sí, ya sabemos que ni las fuerzas armadas, ni el engendro que es la Guardia Nacional y menos la Secretaría de Seguridad federal —dedicada a regularizar autos “chocolate” y dizque a tapar baches, porque son el mayor problema que enfrenta la sociedad, jejeje— han podido con esa tarea desde hace ya varios sexenios, bien por estar amafiados con los delincuentes, bien porque no están preparados para combatirlos. ¿Tarea de todos? Significa que, otra vez, ¿AMLO se está lavando las manos? * * * Quienes antes de ello decidieron enfrentarse a los mañosos por cuenta propia fueron los bravos habitantes del municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México. El saldo fue trágico: Once pillos muertos a machetazos y tres por parte de quienes ofrendaron su vida en aras de la seguridad de sus familias y del cese de las extorsiones a las que estaban sometidos. ¿Ejemplo para otras localidades que sufren los mismos problemas a lo largo y ancho del país? Lo cierto es que en la entidad ahora gobernada por la morenista Delfina Gómez, desde hace mucho delincuentes y autoridades policiacas y judiciales son prácticamente la misma cosa. * * * El respetable no deja de carcajearse tras la nueva puntada del dueto cómico-musical Samuel & Mariana. Ahora, la de lanzar a la propia señora como aspirante a la alcaldía de Monterrey. Para payasadas no ganan los regiomontanos y los neoleoneses, en general. Puntada, en efecto, porque la dama no cumple con el requisito de residencia en el municipio que da nombre a la extendida área metropolitana neoleonesa, ya que ella habita en el conurbado San Pedro Garza García… aunque haya trampeado al INE presentando una credencial electoral con residencia en la capital de esa metrópoli, al estilo del mismo AMLO, quien pese a tener registrado su domicilio en Tabasco, contendió y llegó a gobernar el entonces Distrito Federal en uno más de sus fraudes al IFE de aquella época. * * * Quiénes se preguntan constantemente ¿cómo es que viven a todo lujo los hijos de López Obrador?, deberían leer los dos libros de Elena Chávez (El rey del cash y El gran corruptor) donde están bien descritas todas las evidencias de su enorme corrupción, antes y durante la llamada Cuarta Transformación. * * * ¿Qué será peor? ¿El “pinche modelo privatizador”, como dijo AMLO este fin de semana, o la militarización de las actividades civiles? Si la excusa es la corrupción que privaba en el primero, en el segundo los uniformados de alto rango no cantan mal las rancheras, cual se dice vernáculamente. * * * Llegar tarde a los eventos de su precampaña ha provocado que Claudia Sheinbaum prácticamente hable sola o con apenas un puñado de “acarreados”. En Coyoacán, donde se reunió con jóvenes, muchos de ellos se marcharon antes de que siquiera ella llegara al sitio donde la esperaban desde las 15 horas —ella llegó hasta las 17—, pues habían sido llevados desde la una de la tarde. * * * Y por hoy es todo. Le deseo, como siempre, ¡buenas gracias y muchos, muchos días!

www.indicepolitico.com

indicepolitico@gmail.com

@IndicePolitico

@pacorodriguez