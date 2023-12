La nueva rémora de Morena, MC, es prioridad para López Obrador

La Retaguardia

Adriana Moreno Cordero

Reclamos de diputados morenistas a Ignacio Mier

En los corrillos políticos mucho se comenta que como el presidente Andrés Manuel López Obrador supone que tiene asegurados los votos ni más ni menos que de Movimiento Ciudadano —su nueva adquisición en cuanto a rémoras se refiere—, por eso enviará al Congreso sus iniciativas para que de una vez, quien el parecer es su más reciente aliado, por decirlo de otra forma, le otorgue los votos naranja que necesita.

Sin embargo, llama la atención que a lo interno de MC, parece haber contradicciones. Cuestión de revisar las declaraciones del coordinador de la bancada del partido naranja en el Senado de la República, Clemente Castañeda, quien señaló que por lo menos en el tema de la elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la persona de Bertha María Alcalde Luján no estaban seguros ni “amarrados” los votos del partido que lidera el también senador Dante Delgado, porque considera, por lo menos él, que no se trata de la tercia adecuada.

Lo anterior, desde luego, desató la ira del inquilino de Palacio Nacional, que no quiere que se dé “ni un negrito en el arroz” de sus delirantes propósitos, así que, ¿cuál sería el precio que tendría que pagar MC si no se pliega a los designios del tabasqueño?

Por lo menos, la posición del senador Castañeda parece siempre ser diferente a la que toman el dirigente de su partido y algunos de sus distinguidos cuadros.

Además, Clemente Castañeda se pronunció en contra de una de las más recientes ocurrencias de López Obrador, aquella de que ministros y magistrados sean electos mediante el voto del “pueblo sabio y bueno” por considerarlo un desatino en toda la extensión de la palabra.

Está visto que al inquilino de Palacio Nacional le urge que Movimiento Ciudadano se convierta en su nueva rémora, en caso contrario, qué desperdicio haber apapachado al “ingenuo” gobernador de Nuevo León, Samuel García y a su esposa, Mariana Rodríguez en su objetivo de convertirse en la próxima alcaldesa de Monterrey.

Asimismo, ahora que el Presidente quiere imponer a como dé lugar su voluntad para desaparecer a los organismos autónomos y los problemas que hay en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los votos de movimiento naranja son una prioridad.

Municiones

*** Mañana jueves, a las once de la mañana, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández, rendirá su Primer Informe de Labores y este evento se dará en medio del conflicto que trae López Obrador con el Poder Judicial. Hasta el momento, el tabasqueño no había confirmado su asistencia, pero como gusta de hacer desaires y groserías, cuando se trata de quienes él considera sus adversarios, ahí sí no le importa manchar la de por sí remendada y parchada investidura presidencial. A los inicios de esta errada y llamada Cuarta Transformación, se dio el informe del entonces presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, mismo al que no acudió López Obrador y ni siquiera se tomó la molestia de avisar. Los años han pasado y en sus delirios, ahora al tabasqueño le ha dado por atacarlo una y otra vez. Y ni hablar de que la ministra presidenta Piña Hernández no se ha plegado a la errática voluntad del inquilino de Palacio Nacional.

*** Ante las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud de la Cámara de Diputados, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, compareció para informar que dicho Instituto concluirá el sexenio lopezobradorista con finanzas sanas y con reservas que duplican las registradas al inicio de la actual administración. ¿Será?, porque es por demás conocido que el Presidente anda más que urgido por sacar recursos de donde sea para sus campañas de cara al 2024, y si tomamos en cuenta que, de acuerdo a la información que dio a conocer el propio funcionario, el IMSS recaudó 51 mil millones de pesos más que en 2022. Llamó la atención que el titular del Instituto no tocara el tema.

*** Será hasta febrero, -cuando inicie un nuevo período-, cuando en la Cámara de Diputados se discuta la reforma constitucional para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana para todos los trabajadores. Antes, se conformó una Comisión de trabajo, pero lo cierto es que de nueva cuenta le dan largas al asunto. El coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que este fue un acuerdo de los coordinadores parlamentarios de las siete bancadas que conforman la Cámara baja. Pues al parecer, no se obtuvo el consenso de la bancada morenista en San Lázaro sobre este tema, pues los reclamos le llovieron ni más ni menos que al coordinador de la fracción parlamentaria, Ignacio Mier Velazco, porque en esta ocasión no operó como en otras, para imponer el voto ponderado. Lo que pasa con el diputado Mier es que ya no está entre sus prioridades cumplir la “santa voluntad” de su jefe porque se quedó con un palmo de narices respecto a la candidatura del partido guinda al gobierno de Puebla. Sí, le dieron como premio de consolación la posibilidad de llegar al Senado de la República, pero la herida, sigue abierta.

*** Ya se había consignado en este espacio en anterior entrega, que el que la flamante candidata morenista a la jefatura de la Ciudad de México, Clara Brugada, hubiera fichado en su equipo cercano al ex alcalde de Tláhuac Rigoberto Salgado, no le traería nada bueno, pero donde definitivamente no se midió la candidata que, dicen, “gana perdiendo”, fue en incorporar a Edy Smol como vocero de su campaña. Se trata de un controvertido personaje que se ha vuelto “más morenista que Morena” y es destacado, en el mundo de la moda, no en política, ámbito en el que carece totalmente de toda experiencia. De cualquier manera, la mano de este personaje que ha conducido programas de moda y de chismes del espectáculo, ya se ha dejado sentir en la señora Brugada, pues en sus promocionales aparece menos maquillada, pero como dice un popular refrán, “la mona, aunque se vista de seda, mona se queda” o ¿cómo era?

